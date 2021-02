- Lindgard tar med seg vinnerviljen fra Manchester United

David Moyes tror innlånte Jesse Lingard tar med seg vinnermentaliteten fra Manchester United til West Ham. Vi tror the Hammer slår Sheffield United mandag.

Lingard, som er på lån hos the Hammers fra Manchester United ut sesongen, fikk en drømmestart i West Ham-trøyen da han scoret to mål mot Aston Villa i debuten.

West Ham-manager David Moyes håper at Lingards inntreden i laget skal ha samme effekten på the Hammers som tidligere Manchester United-spillere han har jobbet med.

-Da jeg var i Everton hentet jeg Phil Neville og jeg kjøpte Tim Howard, sa Moyes på pressemøte søndag, ifølge London Football.

- Phil hadde en fantastisk mentalitet, og det ga oss en ekstra giv. Også som spiller bidro ham. Jeg håper at Jesse vil gjøre det samme.

West Ham ligger før mandagens kamp på sjetteplass, og de har muligheten til å klatre opp på fjerdeplass med seier mandag kveld. Da vil de passere regjerende Premier League-mester Liverpool.

- Det er rart, men når man klatrer på tabellen så forventer folk mer. Alt jeg hører er Champions League og Europa-fotball. Det er en del av managerjobben å løfte forventningene, sa skotten.

- Samtidig må man holde forventningene i sjakk, for man vil ikke at folk skal bli revet med. Jeg vil gjerne si at vi er med i toppen og kjemper om en plass i Europa.

Lingards erfaring med store kamper og vinnermentaliteten han har med seg fra Old Trafford, kan være akkurat det the Hammers trenger for å tro at de kan slåss om en plass i Champions League neste sesong. Tre poeng mot bunnlaget Sheffield United og en topp fire-plassering vil hjelpe på.

Engelsk, Premier League. 39 poeng er det høyeste antallet poeng West Ham har hatt etter 23 kamper i toppdivisjonen på 35 år. Med seier i mandagens kamp kan laget fra Øst-London klatre opp på Champions League-plass, og det tror vi de gjør.

The Hammers har et godt grep om lagene i bunnen av tabellen. De er nemlig ubeseiret i de siste 19 ligakampene mot lag på nedre halvdel, og de har gått seirende ut av elleve av dem.

Moyes har overtaket på Sheffield United

Sheffield United trives heller ikke særlig godt i Øst-London. Iallfall ikke om man skal ser på resultatene.

West Ham har kun tapt én av de siste tolv hjemmekampene mot Sheffield United i alle turneringer. Når man legger til at David Moyes har vunnet alle de seks siste kampene mot the Blades som manager, virker det som vi har en soleklar hjemmeseier på blokken her.

Men Moyes må klare seg uten et par sentrale spillere.

West Hams Michail Antonio er tilbake i trening etter en strekkskade, men han kan spille mandagens kamp. Angelo Ogbonna forstuet ankelen mot Manchester United og er ute, men midtstoppermakker Issa Diop er friskmeldt etter å ha fått en smell i hodet i midtuken. Andriy Yarmolenko har problemer med et kne og må stå over kampen.

Ifølge football.london vil West Ham stille med dette laget: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lingard, Benrahma; Antonio.

Det er fire endringer fra cupkampen mot United, men de gjør bare en endring fra den forrige ligakampen. Diop går inn for Ogbonna i midtforsvaret.

London-mareritt for The Blades

Sheffield United har stø kurs mot Championship. Før mandagens kamp har de 14 poeng opp til trygg plass, og statistikken gir ingen grunn til å tro på at laget fra stålbyen skal få med seg poeng fra hovedstaden.

The Blades har kun vunnet to av de 26 Premier League-kampene de har spilt i London. Det utgjør 7,7 prosent av kampene. Kun Derby County har en dårligere statistikk i hovedstaden blant lagene som har spilt minst ti Premier League-kamper i London.

Sheffield Uniteds vingback Enda Stevens er aktuell fra start. Også spissen Lys Mousset er tilgjengelig til mandagens kamp.

George Baldock går antakeligvis glipp av sin tredje kamp, mens Jack O'Connell og Sander Berge er ute med langtidsskader.

Sheffield United vant i FA-cupen i midtuken, og de har vært gode i de siste Premier League-kampene, selv om de har tapt.

The Blades vil gi West Ham kamp, men the Hammers er et topp seks-lag av en grunn. David Moyes' mannskap virker stinn av selvtillit for øyeblikket, og hvis de spiller slik vi har sett dem på sitt beste denne sesongen, da vinner de greit mot Sheffield United som har nitriste 1-1-9 på bortebane.

The Blades har ligget under til pause i tolv av 23 kamper denne sesongene, og i fire av de siste fem kampene har de gått i garderoben med å ha ligget under 0-1. West Ham har ledet til pause i tre av de siste seks kampene, men i de tre siste har det stått uavgjort. Vi har latt oss imponere av West Ham som må være en solid favoritt i denne, 2,55 i odds på at West Ham leder til pause og etter full tid er greit betalt.

