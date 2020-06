Lionel Messi er ustoppelig på Camp Nou

Lionel Messi har scoret av 17 av sine 21 seriemål denne sesongen hjemme på Camp Nou. Tirsdag kveld jakter han nye scoringer i hjemmekampen mot Athletic Bilbao.

Det gikk som Gerard Pique fryktet etter at Barcelona kun fikk med seg ett poeng fra fredagens bortekamp mot Sevilla. Real Madrid vant sin kamp søndag kveld borte mot Real Sociedad og overtok tabelltoppen.

Barcelona - Athletic Bilbao - Lionel Messi scorer mål - 1,65 (spillestopp kl 21.55)

Det er innbyrdes oppgjør som teller ved poenglikhet i La Liga, så selv om Barcelona har to mål bedre målforskjell enn Real Madrid, er Real foran da de vant 2-0 i El Classico, mens kampen på Camp Nou endte 0-0. Åtte serierunder gjenstår og både Real Madrid og Barcelona har unnagjort de tøffeste bortekampene.

Men uansett så må Barcelona håpe på at Real Madrid går på et feilskjær eller flere og samtidig gjøre sin del av jobben. 14-1-0 på hjemmebane for Barca, mens bortesvake Athletic Bilbao kun står med to seire på bortebane. Hjemmeoddsen på 1,32 frister lite. Da er det mer aktuel med et målscorerspill på Lionel Messi.

Barcelona har kun scoret 22 mål på bortebane denne sesongen, men hjemme på Camp Nou har de allerede notert seg for 47 scoringer på 15 kamper, altså et snitt på over tre mål per hjemmekamp. Lionel Messi har scoret 21 seriemål denne sesongen, 17 av disse er kommet hjemme på Camp Nou.

1,65 i odds på at han også tegner seg på scoringslisten tirsdag kveld, er faktisk ikke så aller verst og spilles.

