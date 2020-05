Liverpool-aktuell unggutt lager trøbbel for Werder Bremen

Kai Havertz viste superform før koronapausen. Vi tror den Liverpool-aktuelle Leverkusen-spilleren havner på scoringslisten mot Werder Bremen.

335 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!



Werder Bremen - Bayer Leverkusen - Kai Havertz scorer mål 2,35 (spillestopp kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Kai Havertz er en av de hotteste spillerne i tysk fotball. De fleste storklubbene i Europa har navnet hans på blokken, og det har de hatt en stund.

Den offensive midtbanespilleren debuterte i Bundesliga for Bayer Leverkusen allerede som 17-åring i 2016, og han har også spilt seg inn på det tyske landslaget. 20-åringen er denne sesongen blitt sterkt koblet til Liverpool. Den velinformerte lokalavisen Liverpool Echo skrev senest i forrige uke at det virker sannsynlig at Jürgen Klopp vil hente landsmannen siden Adam Lallana er på vei vekk fra Anfield.

Gode minner fra Weser Stadion

Det er i så fall ikke rart at Klopp sikler etter stortalentet, som har en prislapp på over én milliard kroner. Havertz har nemlig vært fantastisk de to siste sesongene i den tyske toppdivisjonen.

Han fikk sitt store gjennombrudd for Bayer Leverkusen sist sesong. Han scoret 17 mål på 34 Bundesliga-kamper. Denne sesongen har han ikke vært like produktiv, men han var i kjempeform like for koronapausen. 20-åringen har scoret fem mål på de åtte siste kampene sine. I samme tidsrommet har han bidratt med fem målgivendepasninger.

Dermed har Havertz ti mål og åtte målgivende pasninger på 34 kamper så langt. Han har bidrar til scoringer hvert 163 minutt - ut fra statistikken. Det er mer enn ett mål i annenhver kamp.

Sist gang Harvertz var på Weser Stadion scoret han to mål da Bayer Leverkusen banket Werder Bremen 6-2 i oktober 2018. Vi tror han blir mannen Weder må passe seg for mandag. 2,35 i odds på Kai Havertz-scoring er spillbart. Spillestopp er klokken 20.25.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset