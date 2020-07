Liverpool avgir ikke poeng på Anfield

Liverpool har vunnet sine 23 siste seriekamper på Anfield. De røde blir en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Det er seks kamper fra Eliteserien, tre fra Premier League, to fra Championship, mens den siste kampen er hentet fra La Liga på denne ukens søndagskupong. Bonuspotten vokser og er på ca 1,5 mill . Verdt å merke seg er at innleveringsfristen er allerede klokka 14.55.



NB! Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!





1. Stabæk - Rosenborg

Stabæk har fått en godt start på Eliteserien 2020 og har kun tapt mot Molde så langt. De har 2-2-1 og åtte poeng etter fem kamper og slo Strømsgodset 2-0 hjemme på Nadderud onsdag kveld. Det har blitt to seire og èn uavgjort hjemme for laget som vant 3-1 i tilsvarende møte forrige sesong. Moe og Kassi er begge ute med skade.

Rosenborg leverte en god og en mindre bra omgang hjemme mot Vålerenga onsdag i oppgjøret som til slutt endte 1-1. Marius Lundemo ga laget ledelsen med en perlescoring før Vålerenga utlignet etter pause. Fem poeng etter like mange kamper (1-2-2) er under forventet standard på Lerkendal der Trond Henriksen nå har ansvaret i påvente av ny hovedtrener. Dahl Reitan, Konradsen og Adegbenro sto alle over med skade sist, mens Børven fikk sin debut for klubben. Nå er også Skjelbred aktuell etter overgangen fra Hertha Berlin i Bundesliga.

En ordentlig tøff test for trønderne dette mot et Stabæk-lag som har åpnet sesongen bra. Det blir HUB på begge systemene.

2. Bodø/Glimt - Brann

Toppoppgjør i Bodø. Bodø/Glimt er nå det eneste laget i Eliteserien med full pott etter fem kamper ettersom Molde måtte avgi poeng i Kristiansund torsdag kveld. 15 poeng av 15 mulige så langt er rett og slett imponerende tall fra Kjetil Knutsens mannskap som knuste Odds ti mann hele 4-0 på bortebane i Skien onsdag. De har slått FK Haugesund og Sarpsborg 08 i de to hjemmekampene så langt. Konradsen er ute med skade, mens Moe og Solbakken begge sto over sist og er usikre. Sveen var tilbake i troppen sist. 1-2 her i fjor i Glimts sølvsesong.

Brann tok en sterk 1-0 seier i Sarpsborg torsdag kveld og reiste seg dermed på direkten etter 1-2 tapet hjemme mot Rosenborg sist helg. Det betyr ti poeng og en 3.plass på en veldig tidlig Eliteserie-tabell for Lars Arne Nilsens mannskap etter 3-1-1 til nå. Teniste var tilbake igjen etter skade sist, men keeper Opdal trøbler fortsatt. Kaptein Daniel Pedersen var også ute sist.

Bodø/Glimt viser ingen svakhetstegn for tiden, selv om smellen kommer før eller siden. Det blir H fra oss i Bodø.

3. Molde - Mjøndalen

Molde så ut til å gå mot sin femte strake seier i Kristiansund torsdag da vertene utlignet på straffespark på overtid. Dermed har de 13 av 15 mulige poeng så langt der de ligger på 2.plass, to poeng bak Bodø/Glimt som virkelig har fått en flying start. De har slått Rosenborg og Stabæk hjemme i de to første hjemmekampene og var meget solide her også gjennom hele forrige sesong. Tilsvarende møte i fjor endte 1-0. Venstreback Haugen kan være tilbake her, men Haraldseid er ute resten av sesongen. Sinyan er hentet fra LSK.

Mjøndalen skal ut på sin andre tur til Møre i løpet av noen få dager. Vegard Hansens mannskap har fått en finfin start på sesongen med åtte poeng på fem kamper (2-2-1) og har kun tapt hjemmemøtet med Kristiansund BK sist helg. Onsdag ble det 3-1 borte over et svekket Aalesund-lag. Diomande er ute med skade.

Molde slår nok fort tilbake her og er et godt forslag til sikkerkamp på søndagskupongen. H.

4. Odd - FK Haugesund

Odd har variert veldig i innledningen av sesongen med 2-0-3 og seks poeng på fem kamper. Etter å ha tapt de to første kampene, slo de kraftig tilbake med storseire både over Vålerenga og Start før de røk 0-4 hjemme mot serieleder Bodø/Glimt onsdag. Semb er skadet, mens Børven har dratt til Rosenborg og er erstattet av Bakenga på topp, mens danske Jakobsen er hentet på lån. Ruud ble utvist sist og må sone. Sentrale Hoff sliter med en tommel og sto over sist.

FK Haugesund åpnet med to strake tap, men to seire og èn uavgjort på de siste tre beyr arbeidsro inntil videre for trener Grindhaug. Onsdag slo de Start 1-0 hjemme etter at seiersmålet kom på overtid. Forrige helg slo de Sandefjord med samme sifre på bortebane. Grindheim og Wadji mangler fortsatt. Det ble 3-1 her i serien i fjor, mens FKH vant semifinalen i cupen 0-3 senere på året.

Vidåpent i Skien. Odd har mistet Børven og røk så det sang sist, mens FKH omsider har startet poengfangsten. Det blir HU på 96-rekkeren, mens vi ender opp med HUB på 432-rekkeren.

5. Sandefjord - Sarpsborg 08

Etter en fin start med fire poeng på to kamper har det blitt tre strake tap for nedrykksdømte Sandefjord. I tur og orden har laget tapt mot Stabæk borte, FK Haugesund hjemme og Viking borte. Onsdag røk de 0-2 borte mot Viking i en kamp der de faktisk var det beste laget i 1.omgang. Valles og Wemgangomo er begge på skadelista til trener Cifuentes.

Sarpsborg 08 er det eneste laget i Eliteserien som står uten poeng etter fem kamper og faktum er at alle lag som kan vise til tilsvarende statistikk har endt med direkte nedrykk. Felles for alle de fem tapene er også at de har kommet med ett mål - torsdag ble det 0-1 hjemme mot Brann. Ingen nye fravær.

Snart må det vel løsne for Sarpsborg 08 også? Sandefjord på bortebane er en utmerket mulighet til å ta sesongens første (tre)poenger. Vi prøver UB.

6. Strømsgodset - Kristiansund BK

Godset sto med åtte poeng etter fire kamper og hadde fått godt betalt i innledningen av sesongen helt til laget røk på sesongens første tap borte mot Stabæk onsdag (0-2). Det betyr 2-2-1 på de første fem for Henrik Pedersen & co. De har røket 2-3 i tilsvarende oppgjør de to siste sesongene. Jack er tilbake fra karantene, men Mendy er som kjent langtidsskadet og ikke aktuell.

KBK står fortsatt uten tap etter 2-3-0 på de fem første kampene. Torsdag fikk de med seg ett poeng helt på tampen i lokaloppgjøret hjemme mot Molde som til slutt endte 2-2. De har spilt uavgjort på Lerkendal og i Haugesund og vunnet i Mjøndalen på sine tre første borteturer til nå og sist var også sentrale Pellegrino tilbake fra start. Det er en liten keeperkrise i klubben med langtidssakde på McDermott, samtidig som Mbaye måtte forlate banen sist. Holmen Johansen er dog hentet inn fra Brann og starter hvis Mbaye ikke blir klar. Har vunnet her to år på rad.

KBK står fortsatt uten tap og har vunnet her to år på rad. En vanskelig kamp å tippe. Vi sjanser på HB og helgarderer på 432-rekkeren.

7. Newcastle - West Ham

Newcastle kan se tilbake på en sterk sesong. De er oppe på 13.plass med 42 poeng og har forlengst berget plassen i ligaen, men røk ut av FA Cupen forrige helg i kvartfinalen hjemme mot Manchester City. Slo til med 4-1 Bournemoth bare tre dager etter den og har småpene 6-7-3 på eget gress. Ubeseiret siste fem i PL er også imponerende av Steve Bruce sitt mannskap. Clark og Lejeune er helt sikkert ute. I tillegg så er Joelinton, Lascelles, Longstaff og Manquillo usikre. Det ble 3-2 seier i London i det omvendte møtet mellom lagene og 0-3 her sist sesong.

West Ham kunne endelig juble for tre meget viktige poeng onsdag da byrival Chelsea ble slått 3-2 i lokaloppgjøret på hjemme. Klatret dermed opp på 16.plass med 30 poeng og har nå tre poengs luke til lagene under streken. 3-3-10 borte er dog ikke egnet til å skremme, men de vant her sist sesong. Haller, Masuaku og Noble er alle usikre, men Ogbonna er tilbake. Snodgrass mangler.

Newcastle er solide om dagen, mens West Ham trenger poeng der de ligger utsatt til på tabellen. Det blir HU.

8. Liverpool - Aston Villa

Liverpool er forlengst seriemester i Premier League etter 30 års ventetid, men fikk så hatten passet borte mot tabelltoer Manchester City (0-4) torsdag kveld og har på langt nær vist samme takter i det siste som de gjorde før koronaoppholdet. Feilfrie 16-0-0 hjemme på Anfield er imponerende tall og de vant også det omvendte oppgjøret på dramatisk vis i Birmingham da disse møttes sist gang før jul. Clyne, Matip, Shaqiri og Lovren sliter alle med skader.

Aston Villa er tredje sist med 27 poeng og er i øyeblikket under streken i Premier League - ett poeng bak Watford på trygg grunn før helgens runde. Svake 2-3-11 borte - og formen siste fire etter oppstarten viser 0-2-2. Sist helg røk de 0-1 hjemme mot et godtgående Wolves-lag. Wesley, Heaton, Targett og Engels mangler.

Det er gjestene som har all motivasjon i denne, men vi hjemme på Anfield har Liverpool vist seg helt utilnærmelige denne sesongen. H.

9. Southampton - Manchester City

Southampton tok en sterk og viktig 3-1 seier borte over Watford forrige helg og sikret nok med den trepoengeren definitivt plassen i PL også denne sesongen. Ligger nå på 14.plass og passerte samtidig 40 poengs-grensen. 4-2-10 hjemme for laget som har tatt klart flest poeng på bortebane. 1-3 her sist sesong. Boufal og Højbjerg trøbler.

Manchester City lekte med ligamester Liverpool hjemme på Etihad torsdag kveld og ga seg ikke før de hadde fire i sekken bak Alisson. De blir nok nummer to uansett utfall i denne og de gjenstående kampene, så det blir helt sikkert rullering da Guardiola har både FA Cup og CL å tenke på senere i sommer. 9-1-6 borte.

City har sett solide ut i det siste, men blir nummer to uansett og har viktigere oppgaver framover. B - under tvil. De har tross alt en bred og kvalitetsfylt tropp å velge i.

10. West Bromwich - Hull

West Bromwich slo Sheffield Wednesday 3-0 på bortebane onsdag kveld og tok dermed tre svært viktige poeng i kampen om opprykk til Premier League. De er nummer to med 74 poeng, fem foran Brentford som har våknet til liv for alvor. To lag rykker som kjent direkte opp. Pene 8-8-3 hjemme og det ble også full pott da de gjestet Hull i det motsatte oppgjøret (1-0) før jul.

Hull er fortsatt ikke trygge der de ligger på 19.plass med 45 poeng, to poeng over nedrykksstreken, når seks kamper gjenstår å spille på nivå to i England. De tok tre viktige poeng torsdag da et annet bunnlag, nemlig Middlesbrough, ble slått 2-1 hjemme. 5-6-8 borte og formen siste tre viser 1-1-1 for laget som var inne i en skrekkelig periode før koronaoppholdet.

West Bromwich styrer mot Premier League og får tillit hjemme på søndagskupongen. H.

11. Middlesbrough - Queens Park Rangers

Ustabile Middlesborugh kan skilte med tap, seier, tap, seier på sine siste fire og har tapt to av tre etter oppstarten i England. De er såvidt over streken med sine 44 poeng og har kun Stoke, Barnsley og Luton under seg på tabellen. 6-8-6 hjemme. Torsdag skuffet de med å tape 1-2 borte mot Hull - som dermed passerte Boro på tabellen. Det ble 2-2 i det omvendte møtet mellom disse to før jul.

QPR har tre strake tap etter at Championship begynte å rulle igjen og har havnet i et slags ingenmannsland på tabellen med sine 50 poeng. Det skiller sju ned til Stoke under streken etter at de røk 1-2 hjemme mot Fulham i London-derbyet tirsdag. 6-3-10 på utebane. Det ble 0-2 tap her forrige sesong.

Boro har mest å spille for, men er uhyre ustabile og QPR kommer fra tre strake tap. Vi setter H, men på det største systemet tar vi oss råd til halvgardering. HU.

12. Villarreal - Barcelona

En herlig godbit fra Spania avslutter søndagskupongen. Villarreal har seks strake uten tap og har vunnet fem av de. Onsdagens 1-0 seier borte over Real Betis var lagets andre strake triumf, noe som plasserer de gule på på 5. plass med 54 poeng. Tre poeng skiller opp til Sevilla når fem runder gjenstår å spille. 8-5-3 hjemme. Det ble 1-2 tap i Barcelona i det omvendte møtet tidligere i sesongen, mens det ble 4-4 her i fjor i en helt ellevill kamp.

Barcelona har èn seier og tre uavgjorte på sine fire siste og har nå mistet grepet om ligatittelen i Spania. De ligger fire poeng bak erkerival Real Madrid etter 2-2 hjemme mot et svekket Atletico Madrid tirsdag kveld og nå begynner også ryktene å svirre om at Messi kan være på vei bort fra klubben. 6-5-5 borte, mens det har blitt 15 av 17 trepoengere hjemme på Camp Nou.

Dagens Barca-utgave er ingenting vi stoler på. Vi ender derfor opp med UB.

96-rekker:

1. Stabæk - Rosenborg HUB

2. Bodø/Glimt - Brann H

3. Molde - Mjøndalen H

4. Odd - FK Haugesund HU

5. Sandefjord - Sarpsborg 08 UB

6. Strømsgodset - Kristiansund BK HB

7. Newcastle - West Ham HU

8. Liverpool - Aston Villa H

9. Southampton - Manchester City B

10. West Bromwich - Hull H

11. Middlesbrough - Queens Park Rangers H

12. Villarreal - Barcelona UB

432-rekker:

1. Stabæk - Rosenborg HUB

2. Bodø/Glimt - Brann H

3. Molde - Mjøndalen H

4. Odd - FK Haugesund HUB

5. Sandefjord - Sarpsborg 08 UB

6. Strømsgodset - Kristiansund BK HUB

7. Newcastle - West Ham HU

8. Liverpool - Aston Villa H

9. Southampton - Manchester City B

10. West Bromwich - Hull H

11. Middlesbrough - Queens Park Rangers HU

12. Villarreal - Barcelona UB