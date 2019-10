Liverpool blir et nummer for store for Salzburg

Vi skal gi oss i kast med en ny utfordring fra Norsk Tipping. Onsdagens langoddsprogram inneholder åtte kamper fra andre runden i Champions League, i tillegg er det fem kamper fra engelsk Championship og fire kamper fra Segunda Division i Spania. Ellers spilles det NM-kamper i håndball for kvinner her hjemme og to kamper i mennenes Eliteserie. På hockeyfronten spilles det tre kamper i norsk 1. divisjon og full serierunde i Hockeyallsvenskan. Natt til torsdag starter også NHL med fire kamper, hvor blant andre regjerende mester St. Louis møter Washington Capitals på hjemmebane.

Liverpool - FC Salzburg (HUB pause) H - 1,62 i odds (spillestopp kl. 2055)

Liverpool skal prøve å forsvare Champions League-tittelen fra sist sesong, men de fikk en dårlig start på turneringen. Jurgen Klopp sine menn tapte litt overraskende 0-2 borte mot Napoli. Overraskende fordi de har imponert stort i Premier League, hvor de har vunnet alle kampene så langt.

Tapet mot Napoli er Liverpools eneste nederlag så langt denne sesongen. Åtte av ti kamper har endt med seier hittil. Det eneste som har manglet hos Liverpool er den defensive tryggheten som preget Merseyside-laget forrige sesong. De har sluppet inn mål i syv av ti kamper denne sesongen, og de møter onsdag et østerriksk lag som startet Champions League med en målfest.

Salzburg, som har spilt seg inn i gruppespillet i Champions League for første gang på 25 år, høvlet over belgiske Genk i første runden i gruppespilet. De slo det belgiske topplaget 6-2, og den norske landslagsspissen Erling Braut Haaland scoret hat-trick i første omgang. Braut Haaland har vært syk før helgen, men han er med i troppen til Champions League-kampen mot Liverpool. 19-åringen fikk en drømmedebut i Champions League mot Genk. Nå skal han forsøke å senke de regjerende Champions League-mesterne.

Det østerrikske laget har scoret vanvittige 55 mål på sine tolv kamper denne sesongen. Riktignok har disse scoringene kommet mot svakere motstand enn hva de møter på Anfied, men det viser samtidig at Liverpool skal passe seg. Salzburg har nemlig scoret i alle kampene siden mars, og de har også scoret i 13 av 15 kamper i Premier League. Slik Liverpool har spilt bakover denne sesongen er det ikke utenkelig at østerrikerne klarer å score på dem.

Men: Liverpool har ikke tapt en Champions League-kamp på Anfield siden 2014. De har vunnet ti av de siste 14 kampene siden den gang. Jeg forventer at Liverpool er tilbake på vinnersporet onsdag. Jurgen Klopp sine menn har scoret akkurat tre mål i to av de tre siste hjemmekampene, begge gangene vant de 3-1. Salzburg har ingen god statistikk i England. De har tapt begge bortekampene sine i England uten å score.

Liverpool var bunnsolide på hjemmebane i Champions League sist sesong. De vant alle tre kampene i gruppespillet på Anfield. Det er vanskelig å argumentere for noe annet enn hjemmeseier i denne kampen, men oddsen er tafatte 1,29. Derfor har vi funnet et annet spill. Merseyside-laget gikk til pause med ledelse i fem av seks hjemmekamper i Champions League sist sesong. Liverpool-ledelse til pause gir 1,62 i odds. Det funker i en dobbel.



Cardiff City - Queens Park Rangers 2,10 - 3,30 - 2,80 H (spillestopp kl. 2055)

Cardiff har ennå ikke funnet formen på nivå to, og de har spilt uavgjort i fire av de fem siste kampene. Waliserne er fortsatt ubeseiret, men the Bluebirds, har hatt klare defensive utfordringer. I helgen spilte de 2-2 mot Hull. Cardiff på sin side har scoret først i alle ligakampene på hjemmebane denne sesongen.

QPR har i likhet med Cardiff hatt problemer i forsvaret. De har sluppet inn mål i alle kampene denne sesongen. Mark Warburton har likevel gjort store fremskritt med London-klubben, og nå er de bare fem poeng bak Swansea som innehar den siste playoffplassen. Med begge lagene i form forventes det en underholdende kamp i den walisiske hovedstaden.

Neil Warnock kan komme til å rotere på Cardiff-laget til kampen mot QPR. Både Nathaniel Mendez-Laing og Callum Paterson er aktuelle fra start. The Bluebirds har kun Sol Bamba og spissen Isaac Vassell på skadelisten.

QPR må klare seg uten stopperen Yoann Barbet som er suspendert etter at han fikk rødt kort mot West Brom. Josh Scowen vil trolig starte på midtbanen siden Mark Warburton vil ha uthvilte bein der.

Cardiff har kun én seier på de åtte siste ligakampene mot QPR (1-3-4). Den kom sist lagene møttes i Wales i 2017. Den kampen vant waliserne 2-1. Dette skal normalt være en grei hjemmeseier. H

Onsdagens dobbelttips er Cardiff + Liverpool-ledelse til pause mot Salzburg. Denne kombinasjonen gir flotte 3,40 i odds. Spillestopp er klokken 2055.