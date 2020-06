Liverpool blir seriemestere 24. juni

For fans av det røde laget i Liverpool er det bare å begynne nedtellingen.

Det har vært en lang ventetid for Liverpoolfansen. Sist gang laget vant serien var i 1990, og da det så ut som om laget satt på motorveien til et nytt seriemesterskap kom pandemien som satte all fotball på pause.

Nå starter Premier League igjen, og de første kampene spilles den 17. juni med to hengekamper. Liverpool leder serien såpass overlegent at laget kun er to seire unna å være garantert å vinne, samtidig som Manchester City - som nærmeste rival vinne sine.

Den 1. mai 1990. Liverpool feirer seriemesterskap

Manchester City vinner sine kamper

Manchester City har en av de to hengekampene den 17. juni, mot Arsenal. Der er laget overlegent oddsfavoritt med 1.33 i odds. Sin neste kamp spiller laget mandag 22. juni mot Burnley, også den hjemme og der er laget også stor oddsfavoritt. Det er altså all grunn til å tro at de lyseblå fra Manchester vinner disse to første kampene.

Liverpool starter sesongen igjen søndag 21. juni borte mot Everton, et steinkast unna sin egen hjemmebane. Bortelaget er her stor favoritt med 1.66 i odds. Hvis oddsen har rett i alle disse kampene betyr det at Liverpool vil vinne serien onsdag 24. juni. Da møter Liverpool sin gamle sjef i Crystal Palace hjemme, Roy Hodgson. Den kampen starter norsk tid klokken 21.15. Det vil si at første omgang vil være ferdig rundt klokken 22.00, og med så en en pause og en ny omgang vil - om Liverpool vinner den kampen - laget være seriemestere litt over klokken 23.00 onsdag 24. juni.

PS! Skulle Manchester City tape mot Arsenal på hjemmebane kan Liverpool bli seriemestere mot Everton.