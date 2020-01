Liverpool er bankers på midtukekupongen

Liverpool har bortekamp mot West Ham i Premier League onsdag. Kampen er også på midtukekupongen og ustoppelige Liverpool blir en av våre sikre.

Også denne uken er det innleveringsfrist på midtukekupongen tirsdag kveld. Midtukekupongen består av begge returkampene i semifinalen av ligacupen, hengekampen fra Premier League mellom West Ham og Liverpool. I tillegg er det åtte kamper fra Championship og en kamp fra League One. Ti av kampene spilles tirsdag kveld. Innleveringsfristen er tirsdag kl 20.40. Bonuspotten er allerede på ca 2 mill kr.

1. Aston Villa - Leicester

Returmøte i semifinalen i ligacupen. Aston Villa med fikk seg et meget sterkt 1-1 resultat fra første kamp på King Power Stadium. Ny opptur i seriekampen hjemme mot Watford forrige tirsdag. Der scoret laget seiersmålet fire minutter på overtid. Tok seg dermed opp på sikker plass i Premier League. Står med 25 poeng og har 5-2-5 totalt hjemme på Villa Park. Jed Steer, Tom Heaton, Wesley og John McGinn er fortsatt ute for Villa, mens Danny Drinkwater er cuptied. Nysignerte Mbawa Samatta kan få sin debut

Leicester sparte flere av sine mest toneangivende spillere i lørdagens FA-cup kamp i 4. runde borte mot Brentford, men vant likevel kampen 1-0 og er videre til 5. runde. Etter to skuffende tap i Premier League, mot hhv Burnley borte (1-2) og Southampton hjemme (1-2), slo laget tilbake med en overbevisende 4-1 seier hjemme mot West Ham forrige onsdag. Holder sin sterke plass og har åtte poeng ned til Chelsea på 4. plass. Jamie Vardy måtte forlate banen med skade i hjemmekampen mot West Ham forrige onsdag, men er friskemeldt. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Leicester.

Så sent som 8. desember møttes lagene til seriekamp på Villa Park. Da var det neste klasseforskjell på lagene og Leicester vant 4-1. UB.

2. Manchester City - Manchester United

Manchester City var helt overlegen i det første oppgjøret på Old Trafford og har 3-1 å gå før returoppgjøret. Tapte som kjent seriekampen hjemme mot Manchester United 7. desember, men var blant annet Marcus Rashford med for United. Manchester City har vært gode etter det og vant meget komfortabelt 4-0 hjemme mot Fulham i FA-cupen søndag. Pep Guardiola og Manchester City vant både FA-cupen og ligacupen forrige sesong.

Marcus Rashford var Uniteds store spiller da de slo City 2-1 for en drøy måned siden på Ethand. Men nan er ute med skade for tiden og det merkes på lagets prestasjoner. Tre av de fire siste seriekampene for United er tapt og uten Rashford blir det blytungt å vinner på Etihad.

Manchester City blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

3. West Ham - Liverpool

Hengekamp i Premier League. Det er krise i West Ham og ansettelsen av David Moyes som manager har ikke bidratt til bedring. West Ham vant riktignok den første hjemmekampen under Moyes på 1. nyttårsdag med hele 4-0 mot Bournemouth, men de tre neste har kun gitt ett poeng. Kun målforskjellen holder laget over streken og de a poeng med Bournemouth under streken. Stilte med et bra lag hjemme mot West Bromwich i lørdagens 4. rundekamp i FA-cupen, men tapte 0-1.

Liverpool var tidvis under press i 2. omgang i torsdagens bortekamp mot et solid Wolverhampton. Da var stillingen 1-1. Men Liverpool har en rekke matchvinnere i sitt lag og Roberto Firmino satt inn seiersmålet for Liverpool seks minutter før slutt. Står dermed med formidable 22-1-0 på sine 23 første seriekamper denne sesongen. Med denne kampen tilgode, har Liverpool hele 16 poeng ned til Manchester City på 2. plass. Bunnsolide 10-1-0 på sine elleve første bortekamper. Sadio Mane måtte gi seg mot Wolverhampton og rekker neppe onsdagens kamp.

Det endte 1-1 i tilsvarende seriekamp på London Stadim forrige sesong, mens Liverpool vant 4-1 i 2017/18-sesongen og 4-0 i 2016/17-sesongen. Ikke lett å argumentere for annet enn borteseier i denne. B.

4. Cardiff - West Bromwich

De åtte neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Championship. Her har lagene spilt hhv 28 og 29 seriekamper, det skal spilles 46 serierunder.

Cardiff på 13. plass med 39 poeng og hadde levert like bra borte som hjemme, hadde de ledet ligaen. Flotte 7-5-1 hjemme i Wales og ditto svake 2-7-6 på reisefot. Det er dog ikke mer enn åtte poeng opp til Preston på playoff. Formen er brukbar med kun ett tap på de sju siste seriekampene (1-5-1). Spilte FA-cup lørdag og det endte det med 1-1 borte mot Reading. Spissen Danny Ward og forsvarsspilleren Lee Peltier er begge friskmeldt.

FA-cup spilte også West Bromwich og de slo litt overraskende ut West Ham tross bortebane. Det er naturligvis serien som er hovedprioritet. Til tross for at laget er uten seier på sine seks siste seriekamper (0-4-2) topper de fortsatt tabellen med 53 poeng, ett poeng foran Leeds som har trøblet like mye i det siste. Totalt 8-5-1 på bortebane, men ikke bedre enn 1-3-0 på de fire siste borte, tross motstand fra lag langt nede på tabellen. Semi Ajayi og Matheus Pereira soner begge karantene for serielederen, mens Grady Diangana og Kieran Gibbs er ute med skader.

Sist gang lagene møttes i tilsvarende i seriespill var i Premier League i 2013/114-seongen. Da vant Cardiff 1-0. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Leeds - Millwall

Kun en seier på de sju siste seriekampene for Leeds (1-3-3) og det ligner en sprekk, slik laget også opplevde forrige sesong. Er fortsatt på 2. plass og direkte opprykk, men det kun tre poeng ned til 3. plassen nå. Fine 7-4-2 hjemme på Elland Road. Kalvin Phillips ble utvist i bortekampen mot QPR i forrige seriekamp og soner karantene. Adam Forshaw er fortsatt ute med skade. Nysignerte Ian Povelda kan få sin debut.

Millwall røk 0-2 hjemme for Premier League-laget Sheffield United i lørdagens 4. runde i FA-cupen. Har vist strålende form i serien den siste tiden og topper formtabellen i Championship sett til de ni siste serierundene (5-3-1). Har avansert til 8. plass med 44 poeng og har kun to poeng opp til Preston på playoff. Kun tre bortekamper er vunnet, men har heller ikke tapt mer enn fire (3-7-4). Ingen nye skader eller karantener for Millwall, men Shaun Williams soner sin siste av tre kampers karantene.

3-4 og 3-2 i de to siste tilsvarende på Elland Road. Vi tar med en halvgardering i denne. HU.

6. Brentford - Nottingham Forest

Godtgående Brentford nedprioriterte lørdagens hjemmekamp mot Leicester i FA-cupen og røk ut med 0-1 tap. Gjorde ni endringer på laget til den kampen. I serien er laget helt oppe på 5. plass med 47 poeng og det kun fem poeng opp til Leeds på direkte opprykksplass. Solide 5-2-1 på de åtte siste seriekampene og hjemme står laget med seks strake seire. Pontus Jansson og Mathias Jensen er usikre.

Nottingham Forest er også med i toppkampen for fullt. De ligger på 4. plass med 48 poeng og har således kun fire poeng opp til Leeds på direkte opprykksplass. Sterke 4-2-0 på de seks siste seriekampene og kun to bortetap hittil (6-6-2). Innlånte Adama Diakhaby kan få sin debut. Ingen nye skader eller karantener.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende de fire foregående sesongene i Championship. Brentford har gode vinnersjanser også nå. H.

7. Reading - Bristol City

Til tross for flotte 4-3-1 på sine åtte siste seriekamper, er ikke Reading bedre plassert enn på 15. plass med totalt 37 poeng. Det betyr at det er ti poeng opp til Preston på playoff og hele 13 poeng ned til Barnsley under streken. Variable 6-1-6 på 13 spilte hjemmekamper. Forsvarsspilleren Matt Miazga er ute med skade.

Bristol City presteret meget ujevnt og står med 5-0-5 på sine ti siste seriekamper. Ligger på 9. plass med 44 poeng, og har kun to poeng opp til Preston på den siste playoffplassen. Har slått tilbake etter 0-4 tapet hjemme mot Brentford 1. nyttårsdag med 2-0 seier borte mot Wigan og 1-0 seier hjemme mot Barnsley. Helt identiske 6-4-4 både hjemme og borte. Midtstopper Tomas Kalas er fortsatt ute med skade.

3-0-1 i tilsvarende kamp på Madejski Stadium de fire foregående sesongene. Denne er vrien. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Wigan - Sheffield Wednesday

Kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5) for nestjumbo Wigan. De står med 23 poeng og avstanden opp til Huddersfield på sikker plass er på seks poeng. Fire strake serietap nå, tre av dem kun med ett mål. Totalt 4-4-5 på hjemmebane. Dujon Sterling Anthony Pilkington og Josh Windass er ute med skader.

Uberegnelige Sheffield Wednesday med en sterk 2-0 seier borte mot Leeds nest sist, før det ble sjokktap med hele 0-5 hjemme mot Blackburn i siste serierunde. Står med 12-6-10 totalt og 42 poeng og har kun fire poeng opp til Preston på playoff. Ustabile 6-2-6 på bortebane. Midtbanespilleren Massimo Luongo er ute.

3-2 til Wigan i tilsvarende kamp forrige sesong. Wigan får utgangstipset. HU.

9. Blackburn - Queens Park Rangers

Etter 0-3-2 på sine fem siste seriekamper, smalt Blackburn til med oppsiktsvekkende 5-0 borte mot Sheffield Wednesday i forrige serierunde. Det var overraskende all den tid laget stod med svake 4-1-8 på bortebane før den kampen. Det går normalt klart best hjemme, der er kun to kamper tapt (6-6-2). Ligger på 11. plass med 40 poeng og har seks poeng opp til Preston på playoff. Bradley Johnson er tilbake etter sykdom, men toppscorer Bradley Deck er fortsatt ute.

Queens Park Rangers ligger på 14. plass med 38 poeng, altså to poeng bak Blackburn. Har vunnet sine tre siste hjemmekamper, men samtidig tapt sine tre siste bortekamper og står med moderate 5-1-7 på bortebane totalt sett.

6-1-0 på de sju siste tilsvarende oppgjørene. H.

10. Hull - Huddersfield

Begge disse lagene har nylig spilt i Premier League, men det ingenting som tyder på at de rykket opp etter denne sesongen.

Hull har riktignok kun sju poeng opp til den siste playoffplassen og ligger på 12. plass. Står med 11-6-11 totalt og like variable 6-2-6 på hjemmebane. Etter to sterke borteseire mot hhv Queens Park Rangers og Sheffield Wednesday, er det blitt to tap på rad nå. Martin Samuelsen (ex Haugesund) er usikker, det samme gjelder for innlånte Josh Bowler.

Huddersfield rykket ned fra Premier League i fjor vår og har prestert svakt. Ligger fjerde sist me kun 29 poeng, men har seks poeng ned til Barnsley under streken. Svake 3-3-7 på bortebane, men fikk i det minste med seg ett poeng i hjemmekampen mot Brentford i forrige serierunde. Jonathan Hogg er tilbake etter to kampers karantene.

Fire strake hjemmeseire i alle turneringer i de fire siste tilsvarende på KC Stadium. HU.

11. Luton - Derby

Det vil seg ikke for tabelljumbo Luton som med 21 poeng, har åtte poeng opp til Huddersfield på sikker plass. Kun ett poeng er tatt på de åtte siste seriekampene og det ser ut til at Luton kun fikk en sesong i Championship, etter å ha vunnet League One sist sesong. Det er på hjemmebane laget har hevdet seg og der er tallene 4-3-6. Har et tilnærmet skadefritt mannskap, kun forsvarsspilleren Brendan Galloway er ute med skade.

Derby med tre strake ettmålsseire på hjemmebane og har også tatt poeng i sine to siste bortekamper og er således ubeseiret på sine fem siste seriekamper. Men er kun på 16. plass med 37 poeng og har spesielt slitt tungt på bortebane (1-5-7). Derby gjorde ellers åtte endringer på laget sitt til lørdagens 4. rundekamp mot Northampton i FA-cupen (endte 0-0).

Lagene har ikke møtt hverandre i seriesammenheng på Kenilworth Road siden 2006. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Rotherham - Ipswich

Toppkamp i League One. Rotherham stod med 5-2-0 på sine sju siste seriekamper før lørdagens tøffe bortekamp mot Peterborough og den tapte laget med 1-2. Mister dermed tabellteten til Ipswich, men er kun ett poeng bak. Står med totalt 47 poeng, men har ikke bedre enn 6-3-4 på hjemmebane. Hjemmelaget kan stille helt skadefritt.

Ipswich rykket som kjent ned fra Championship etter forrige sesong, men har klare ambisjoner om å ta seg tilbake på første forsøk. Vant 1-0 hjemme mot Lincoln lørdag og overtok serieledelsen. Med 48 poeng er det kun ett poeng ned til Wycombe på 3. plass. Fine 8-4-3 på bortebane og kun ett tap på de sju siste seriekampene (3-3-1). Kane Vincent-Young og Jack Lankester er de eneste spillerne på skadelisten for Ipswich.

Rotherham får et klart favorittstempel og brukes som en våre sikre på midtukekupongen. H.

96-rekker:

1. Aston Villa — Leicester UB

2. Manchester City — Manchester United H

3. West Ham — Liverpool B

4. Cardiff — West Bromwich U

5. Leeds — Millwall HU

6. Brentford — Nottingham Forest H

7. Reading — Bristol City HUB

8. Wigan — Sheffield Wednesday HU

9. Blackburn — Queens Park Rangers H

10. Hull — Huddersfield HU

11. Luton — Derby HU

12. Rotherham — Ipswich H





