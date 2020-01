Liverpool er en seiersmaskin

20 seire på 21 seriekamper er fasiten til Liverpool denne sesongen. I kveld blir Liverpool en av våre sikre på søndagskupongen.

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fem kamper fra Serie A og avsluttes med to kamper fra Bundesliga. Bonuspotten ble delt på lørdagskupongen og størrelsen på denne blir først klar søndag formiddag. Innleveringsfristen er kl 14.55.





1. Liverpool - Manchester United

Formidable 33-3-0 på de 36 siste hjemmekampene på Anfield Road for Liverpool og denne sesongen har ikke laget avgitt ett poeng på sine 11 første hjemmekamper. Borte står Liverpool med 9-1-0, det eneste poengtapet kom borte mot Manchester United 20. oktober i fjor, da endte det 1-1. Har 14 poeng ned til Manchester City på 2. plass og i tillegg en kamp tilgode. Både Fabinho og Matip er tilbake i troppen for Liverpool, som kun har James Milner, Dejan Lovren og Naby Keita ute.

Manchester United med sesongens sjette hjemmeseier (totalt 6-4-1) da tabelljumbo Norwich ble slått 4-0 på Old Trafford forrige lørdag. Onsdag valgte Ole Gunnar Solskjær å stille med tilnærmet toppet ellever i 3. runde-omkampen hjemme mot Wolverhampton i FA-cupen og vant da også 1-0. United har slitt vesentlig mer på bortebane og står med svake 3-3-5 på sine elleve første bortekamper. Ligger på 5. plass med 34 poeng, det er fem poeng opp til Chelsea på 4. plass. Men altså formidable 27 poeng opp til Liverpool. Paul Pogba, Scott McTominay, Marcos Rojo og Axel Tuanzebe er fortsatt ute med skader. Marcus Rashford er høyst tvilsom og vil testes helt opp mot kampstart. Luke Shaw er også usikker med hamstringproblemer.

Det står faktisk 1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Premier League på Anfield, men Liverpool vant 3-1 i fjorårssesongen og har vært et helt annet nivå de siste par sesongene. Topp sjanse for Liverpool igjen og vi lar denne stå ugardert. H.

2. Burnley - Leicester

Fire strake tap for Burnley nå og selv om motstanden har vært tøff i flere av dem, skuffet laget stort med å tape 1-2 for svakt plasserte Aston Villa i forrige hjemmekamp. Har falt ned til 15. plass og står med 24 poeng. Det er kun tre poeng ned til Aston Villa under streken. Ustabile 5-0-6 hjemme på Turf Moor. Spissen Ashley Barnes er ute med skade. Spissmakker Chris Wood brakk nesen mot Chelsea, men spiller.

Leicester med skuffende 1-2 tap hjemme for Southampton sist helg, og måtte derfor se seg passert av Manchester City på tabellen. Har uansett leverte en strålende sesong og ligger på 3. plass med 45 poeng og har elleve poeng ned til Manchester United på 5. plass. Solide 7-1-3 på bortebane, tapene har kommet mot Manchester City, Manchester United og Liverpool. Samtlige bortekamper mot lag fra nedre halvdel er vunnet. Wilfred Ndidi er eneste fravær av betydning for Leicester.

Leicester vant 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og må tåle et tungt favorittstempel også søndag. B.

3. Barcelona - Granada

De tre neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga. Det måtte nok skje tilslutt at Ernesto Valverde fikk sparken som Barcelona-manager. Valverde har ikke lykkes veldig godt med sitt stjernegalleri, selv om de topper serien. Quique Setien er ny manager. Barcelona leverer som vanlig bunnsolid hjemme på Camp Nou (8-1-0), men kan ikke være bekjent av høyst moderate 4-3-3 på bortebane. Luis Suarez er kneoperert og ute i flere måneder. Frenkie De Jong soner karantene.

Nyopprykkede Granada leverer jevnt og trutt på hjemmebane og slo som ventet ekstremt bortesvake Mallorca 1-0 for 14 dager siden. Ligger på en flott 10. plass med 27 poeng, men har svake 2-2-5 på bortebane. Angel Montero soner karantene.

Barcelona skal være overlegne her og blir en av våre sikre på søndagens tippekupong. H.

4. Athletic Bilbao - Celta Vigo

Same procedure as always for Athletic Bilbao. De er knallsterke hjemme i Baskerland (6-2-1) og ditto svake på bortebane (1-6-3). Ligger på 8. plass med 29 poeng og har seks poeng opp til Sevilla på 4. plass. Men har tatt sterke bortepoeng mot hhv Real Madrid (0-0) og Sevilla (1-1) i sine to siste seriekamper.

Celta Vigo er såvidt over streken før helgens serierunde og ligger fjerde sist med kun 15 poeng. Kun målforskjellen skiller til Mallorca under streken. 1-1 hjemme mot Osasuna i første seriekamp etter nyttår. Meget svake 1-2-6 på ni spilte bortekamper.

5-2-0 på de sju siste tilsvarende i Bilbao. H.

5. Villarreal - Espanyol

Etter en svak periode i november, har Villarreal funnet igjen formen og står med tre strake seire etter sin sterke 2-1 seier borte mot Real Sociedad i siste serierunde. Ligger på 9. plass med 28 poeng og er med i kampen om Europa League-plassene. Som vanlig sterke hjemme og kun ett tap på de ni første hjemmekampene (4-4-1). Har få skadet og mangler kun Bruno Soriano.

Tabelljumbo Espanyol fikk med seg ett poeng i byderbyet hjemme mot Barcelona sist (2-2), men står med kun 11 poeng. Det er fire poeng opp til sikker plass. Oppsiktsvekkende svake 0-3-7 på ti spilte hjemmekamper, mens de står med 2-2-5 på ni spilte bortekamper.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende og det har endt uavgjort i begge de to siste. HU.

6. Bologna - Verona

De fem neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra italiensk Serie A. Etter sju poeng på tre kamper, tapte Bologna 0-1 borte mot Torino forrige søndag. Ligger på 13. plass med 23 poeng og har ni poeng ned til Genoa under streken. Variable 3-3-3 på ni spilte hjemmekamper.

Verona har gjort jobben mot bunnlagene Spal og Genoa i sine to siste. 2-0 seier borte mot Spal i årets første serierunde, mens det ble 1-0 seier hjemme mot Genoa sist søndag. Er faktisk helt oppe på 9. plass med 25 poeng. Moderate 3-1-4 på bortebane.

2-0 i tilsvarende kamp i 2017/18-sesongen. HU.

7. Brescia - Cagliari

Kun ett poeng på de fire siste seriekampene for Brescia som ligger nest sist med kun 14 poeng. Tok ledelsen 1-0 borte mot Sampdoria forrige søndag, men endte opp med å tape hele 1-5. Svært moderate 1-1-7 på ni spilte hjemmekamper. Midtbanespilleren Dimitri Bisoli soner karantene for gule kort, han er samtidig det eneste fraværet.

Cagliari med nedadgående formkurve og kun ett poeng på sine fem siste seriekamper. 0-2 tapet hjemme for Milan forrige lørdag, var lagets fjerde strake tap. Men var svært gode før det og er helt oppe på 6. plass med 29 poeng. Brukbare 3-4-2 på bortebane. Tre-fire spillere er uaktuelle med skader.

4-0 til Brescia i siste tilsvarende møte. Det var i Serie B sesongen 2015/16. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Lecce - Inter

Til tross for at Lecce fortsatt står uten hjemmeseier på ni spilte (0-4-5), holder de seg over streken i Serie A. Det skyldes anstendige 3-2-5 på bortebane. Har dermed 15 poeng og ett poeng ned til Genoa under streken. Formen er imidlertid svak med fire strake tap.

Inter måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Atalanta og mistet dermed serieledelsen til Juventus ettersom de vant sin kamp 2-1 borte mot Roma. Står med flotte 14-4-1 på sine 19 første seriekamper og totalt 46 poeng. Det er to poeng opp til Juventus. Bunnsolide 8-1-0 på ni spilte bortekamper. Har ingen spesielle fravær.

Det er ikke lett å argumentere for hjemmeseier i denne. UB.

9. Genoa - Roma

Genoa med svært viktig 2-1 seier hjemme mot Sassuolo i forrige hjemmekamp, men sist helg ble det nytt bortetap med 1-2 mot Verona. Er dermed fortsatt uten borteseier (0-4-6), men har anstendige 3-1-5 hjemme i Genova. Ligger tredje sist og på nedrykksplass med sine 14 poeng, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Forsvarsspilleren Domenico Criscito soner karantene for gule kort. Zapata, Lerager og spissen Christian Kouame er ute med skader.

Roma med to strake serietap etter nyttår. Innledet med et skuffende 0-2 tap hjemme for Torino og måtte også tåle tap hjemme mot Juventus forrige søndag (1-2). Slo tilbake i åttedelsfinalen borte mot Parma torsdag kveld og vant 2-0 og møter Juventus i kvartfinalen kommende onsdag. Ligger på 5. plass i serien med 35 poeng og er a poeng med Atalanta på 4. plass. Har en del fraværi troppen. Florenzi og Aleksander Kolarov soner begge karantene. Nicolo Zaniolo, Javier Pastore, Fazio og Mkhitaryan er alle skadet.

0-2-2 på de fire siste tilsvarende. UB.

10. Juventus - Parma

Fire strake seire for Juventus i Serie A nå og etter 2-1 seier borte mot Roma forrige helg, overtok også Juventus serieledelsen fra Inter ettersom de spilte 1-1 hjemme mot Atalanta. Totalt 48 poeng og to poeng ned til Inter. Onsdag ble det komfortabel 4-0 seier hjemme mot Udinese i åttedelsfinalen i Coppa Italia. Solide 8-1-0 hjemme i Torino. Bentancur soner karantene, mens Chiellini og Khedira fortsatt er skadet.

Parma med 0-2 tap hjemme mot et svekket Roma i torsdagens åttedelsfinale i Coppa Italia. Gjør det ellers bra i serien og avanserte til 7. plass etter mandagens 2-0 seier hjemme over Lecce. Står med totalt 28 poeng og har brukbare 3-3-3 på bortebane. Viktige Gervinho er fortsatt ute med skade.

Det endte faktisk 3-3 i tilsvarende møte forrige sesong. Det er tvilsom om Parma klare poeng denne gang mot meget formsterke Juventus. H.

11. Hertha Berlin - Bayern München

Søndagens tippekupong avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga som starter opp igjen denne helgen etter en måneds vinterpause.

Etter en elendig periode slo Hertha Berlin tilbake med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper før vinterpausen. Det førte laget opp på 12. plass med totalt 19 poeng og fire poeng foran Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen før helgens runde. Moderate 3-1-4 hjemme i Berlin. Marko Grujic er tilbake fra karantene, mens midtbanespilleren Santiago Ascacibar er hentet fra Stuttgart.

Bayern München avsluttet høstsesongen med tre strake seire og ligger på 3. plass etter halvspilt serie. Før helgens runde er det fire poeng opp til serieleder RB Leipzig og to poeng opp til Borussia Mönchengladbach på 2. plass. 4-2-2 på åtte spilte bortekamper. Joshua Kimmich soner karantene for gule kort, mens Javi Martinez, Kingsley Coman, Lucas Hernandez og Niklas Süle alle er skadet.

Det står 1-2-0 på de tre siste tilsvarende på Olympiastadion i Berlin og Hertha vant 2-0 i fjorårssesongen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Paderborn - Bayer Leverkusen

Tabelljumbo Paderborn avsluttet høstsesongen med å ta sju poeng på de fire siste seriekampene. Men har likevel ikke mer enn 12 poeng og har tre poeng opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen før helgens serierunde. Moderate 2-1-6 på hjemmebane, men vant 2-1 mot Eintracht Frankfurt i siste hjemmekamp. Forsvarsspilleren Jamilu Collins soner karantene.

Bayer Leverkusen med godkjente 8-4-5 i høstsesongen og ligger på 6. plass før helgens serierunde. Totalt 28 poeng og kun fire poeng opp til Schalke O4 på 4. plass med en kamp mindre spilt. Men tapte to av sine tre siste kamper før vinterpausen. Klart godkjente 5-0-3 på åtte spilte bortekamper. Spissen Leon Bailey soner den siste av tre kampers karantene, mens også forsvarsspilleren Wendell soner karantene. Charles Aranquiz er skadet.

UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

