Liverpool er helt ustoppelige

Det soleklare høydepunktet på søndagens langoddsprogram er storkampen mellom Manchester United og Liverpool, i tillegg spilles det fem kamper i Eliteserien og full serierunde i OBOS-ligaen, mens Arna Bjørnar tar imot Trondheims-Ørn i Toppserien for kvinner. Det er både i Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og dansk superlige. Og ikke minst er det høyinteressante oppgjør i Allsvenskan der gullstriden er meget åpen. På hockeyfronten spilles det to kamper i Get-ligaen, og natt til mandag spilles det tre kamper i NHL.

Landslagspausen kom på et gunstig tidspunkt for Manchester United. Det skadeskutte mannskapet til Ole Gunnar Solskjær gikk på et skuffende 0-1-tap mot Newcastle i den siste kampen, og de ligger før søndagens kamp nede på 14-plass på tabellen, ett poeng foran nettopp Newcastle som er på nedrykksplass.

Uheldigvis for Solskjær er ikke skadesituasjonen særlig bedre.

Paul Pogba er ikke friskmeldt. Han sliter fortsatt med en ankelskade. Luke Shaw skal testes på kampdagen, i tillegg er Jesse Lingard, Phil Jones, Diogo Dalot og Mason Greenwood alle usikre.

Solskjær har også fått gode nyheter. Det så lenge mørkt ut for David de Gea, som pådro seg en skade i Spanias landskamp mot Sverige, men han skal ifølge Manchester Evening News være i troppen. Avisen skrev sent lørdag kveld at også Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka skal være i troppen.

Manchester United har kun vunnet to av de åtte første Premier League-kampene, og tre av de seks siste kampene har endt med tap. 4-0-seieren mot Chelsea i sesongåpningen er eneste gangen denne sesongen at de har scoret mer enn en gang, og søndag møter de et Liverpool-lag som er i kjempeform.

Jürgen Klopp sine menn er kun én seier fra å tangere rekorden til Manchester City med 18 seire på rad i Premier League Uansett utfall av søndagens kamp har Liverpool skaffet seg en luke på fem poeng ned til nummer to, Manchester City.

Før søndagens bortekamp er Klopp sitt lag ubeseiret siden starten av januar. Det er en imponerende statistikk. Samtidig er United et lag som har skapt problemer for Liverpool. Old Trafford-klubben er ubeseiret i de seks siste hjemmekampene mot Merseyside-laget. Det er den lengste perioden uten seier for Liverpool på Old Trafford siden perioden fra 1991 til 2000. Da hadde de ti kamper på rad uten seier.

Det eneste tapet til United på de ti siste ligakampene mot Liverpool var 1-3-tapet på Anfield sist sesong. Tapet gjorde at Jose Mourinho fikk fyken hos De røde djevlene to dager senere. Det er interessant å se at fire av de seks siste ligakmapene mellom lagene har endt uavgjort, tre av kampene har endt 0-0. Jeg tviler på at søndagens kamp ender målløst

Liverpool har scoret i de siste 17 Premier League-kampene på rad. Selv om de slet med å score mot Sheffield United, tror jeg de scorer mot Ole Gunnar Solskjær & Co.

United har kun tatt 17 poeng på 16 Premier League-kamper etter at Ole Gunnar Solskjær fikk managerjobben på Old Trafford permanent. Dersom de ikke vinner søndag vil Manchester United ha sin verste sesongstart siden 1986-1987-sesongen. Det var sesongen Ron Atkinson ble erstattet av en skotsk trener som var på vei opp og frem. Han het Alex Ferguson.

Med seier mot Manchester United vil Liverpool ha en meget god mulighet til å vinne ligaen Det eneste laget som ikke har klart det etter å ha vunnet de ni første kampene er Manchester United. De endte på fjerdeplass i 1985-1986-sesongen etter å ha startet sesongen med ti strake seire.

Alisson er aktuell for Liverpool. Han kan starte sin første kamp på to måneder. Midtstopper Joel Matip har ikke spilt de to siste kampene, men han er antakeligvis spilleklar til søndagens match. Mohamed Salah fikk en ankelskade mot Leicester, men den er sannsynligvis ikke verre enn at egyperen kan spille søndagens prestisjeoppgjør.

Liverpool-seier gir 1,67 i odds lørdag kveld. Det har aldri skjedd før at oddsen på Liverpool-seier har vært så lav på Old Trafford. På de siste 50 årene har Liverpool kun vunnet ti ganger borte mot Manchester United - i snitt hvert 5. år. I år er det fem år siden forrige seier. Jeg tror på tre poeng til Klopp sine menn. De kan bare fortsette å gjøre det de gjør - det fungerer, så de trenger ikke å endre på noe. De virker ustoppelige akkurat nå, men 1,67 i odds er for lavt som singelspill.

I syv av de siste ti kampene mellom Manchester United og Liverpool har det stått uavgjort til pause. Vi tror historien gjentar seg på Old Trafford søndag. At det står uavgjort til pause og at Liverpool vinner til slutt er et sannsynlig utfall. U/B-spillet gir flotte 4,25 i odds.

