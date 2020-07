Liverpool er i feriemodus

Liverpool har sikret et svært etterlengtet seriegull og gjorde ingen stor kamp mot Aston Villa søndag. Godtgående Brighton er ikke sjanseløse i kveldens kamp.

Liverpool har slakket av på farten i det siste. Brighton har klare poengsjanse i kveldens hjemmekamp.

NB! Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Brighton - Liverpool U 4,35 (spillestopp kl 21.10)

Graham Potter og Brighton med sju poeng på sine fire spilte seriekamper etter coronapausen og lørdagens 1-0 seier borte over Norwih sørget for at laget nå ha ni poeng ned til Aston Villa på nedrykksplass når tre serierunder gjenstår. Det er ingen nye skader eller karantener for Brighton. Ingen nye skader eller karantener for Brighton.

Klikk her for å levere dette tipset

Liverpool ble seriemestre 25. juni etter at Chelsea slo Manchester 2-1. Ikke overraskende da at laget tapte 0-4 borte mot Manchester City i den påfølgende serierunden. Gjorde jobben hjemme mot Aston Villa søndag og vant 2-0. Det er ikke godt å si hvilket lag Jürgen Klopp sender utpå mot Brighton, all den tid Liverpool er ferdigspilte for sesongen. Joel Matip er uansett ute for resten av sesongen.

Liverpool har vunnet begge bortekampene mot Brighton de to foregående sesongene, men forutsetningene er annerledes denne gang. Borteseier til kjipe 1,48 frister ihvertfall ingenting. Da er det klart mer fristende å sette pengene på uavgjort til spreke 4,35 i odds.

Klikk her for å levere dette tipset