Liverpool er nådeløse på hjemmebane

Liverpool har ledet til pause i elleve av tolv hjemmekamper.

Det er en deilig lørdag vi har foran oss. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre serieleder Liverpool og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. I Bundesliga har Erling Braut Haaland herjet i de to siste serierundene, og det blir spennende om han får sjansen fra start i Dortmunds kamp mot Union Berlin lørdag. Ellers er det kamper fra alle de store europeiske ligaene på menyen. I Sapporo i Japan er det verdenscup i hopp, og i Garmisch er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup i utfor fra Rosa Kuhtor for jentene.

Liverpool - Southampton pause/fulltid H/H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Liverpool passerte 70-poengsgrensen i Premier League da de slo West Ham 2-0 onsdag, og det virker mindre og mindre sannsynlig at Jürgen Klopps menn skal snuble i kampen om ligatittelen denne sesongen. De er nå 19 poeng foran Manchester City på andreplass. Onsdagens trepoenger var den 15 Premier League-seieren på rad, og de fortsetter å være nådeløs effektive.

Liverpool har ikke scoret mer enn to mål i noen av de siste seks kampene. Southampton lå under nedrykksstreken før jul, men har vært gjennom en imponerende snuoperasjon. De har kun tapt én av de siste syv Premier League-kampene, og står med fem seire i denne perioden. Laget har klatret opp til niendeplass på tabellen, og de er bare tre poeng bak Manchester United på femteplass.

Før turen til Merseyside har Ralph Hasenhuttls menn vunnet fire bortekamper på rad i ligaen. De har blant annet slått Chelsea og Leicester. De sterke resultatene skyldes først og fremst at Southampton har hevet seg offensivt. The Saints har scoret i elleve av tolv bortekamper.

Sadio Mane rekker ikke lørdagens kamp mot gamleklubben, men en annen tidligere the Saints-spiller Adam Lallana er friskmeldt, og Divock Origi er også spilleklar, men James Milner og Xherdan Shaqiri er begge ute.

Southamptons midtbanespiller Stuart Armstrong ble skadet i FA-cupkampen mot Tottenham, og spiler ikke kampen mot Liverpool. Jannik Vestergaard er tilbake etter en hjernerystelse, mens nykommeren Kyle Walker-Peters må vente på sin debut. Manager Ralph Hasenhuttl vil gi spilleren tid til å bli bedre kjent med de nye lagkameratene.

Liverpools statistikk på hjemmebane er suveren. De har vunnet 19 kamper på rad på Anfield, og har ikke tapt en ligakamp her siden april 2017. Det er vanskelig å tippe mot dem.

Liverpool har ledet til pause i fire av de fem siste kampene mot Southampton, og de har også ledet til pause i de elleve siste kampene i Premier League. Med den flyten Liverpool har om dagen, er det vanskelig å se hvem som kan stoppe dem. Jürgen Klopps menn kommer til å kjøre på fra start, og da tror vi de leder både etter første omgang og etter 90 minutter. Oddsen på H/H-spillet gir 1,75 i odds. Det er ok.

