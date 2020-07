Liverpool er på rekordjakt

Liverpool har vunnet samtlige 17 hjemmekamper denne sesongen og tangerer rekorden med seier i dag. Liverpool blir en av våre sikre på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Dessverre blir to av kampene i Championship trukket da de er fremskyndet. Bonuspotten er på ca 1,8 mill kr. Innleveringsfristen som vanlig kl 15.55.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Rosenborg - Strømsgodset

Med sju poeng på de tre siste seriekampene har Rosenborg avansert til 7. plass med totalt åtte poeng. Det er allerede ti poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. RBK imponerte ikke nevneverdig i 2-1 seieren borte mot Brann tredje sist, og var heller ikke spesielt gode hjemme mot Vålerenga nest sist da det endte 1-1. Men gjorde sin beste kamp for sesongen, da de vant 3-0 borte mot Stabæk forrige søndag. Keeper Andre Hansen måtte ut mot Stabæk, men er tilbake i full trening. Per Ciljan Skjelbreid er fortsatt ikke helt klar. Samuel Adegbenro og Anders Konradsen er fortsatt ute.

Strømsgodset med kun ett tap hittil på de seks første, men verd å merke seg at motstanden ikke har vært den beste. Viste fin moral sist søndag med å komme tilbake fra 0-2 hjemme mot Kristiansund og få med seg ett poeng (2-2). 1-1-1 på sine tre første bortekamper. Lars Vilsvik og Jonathan Parr er begge friskmeldt.

5-2-0 på de sju siste tilsvarende på Lerkendal, og Rosenborg må finne seg i et klart favorittstempel i denne. H.

2. Haugesund - Molde

Hjemmelaget innledet sesongen med 1-2 tap hjemme for Brann og 1-6 tap borte for strålende Bodø/Glimt. Har kommet seg betraktelig etter det og står med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper. Ligger på 10. plass med åtte poeng, men det er kun to poeng opp til 3. plassen. Bortsett fra utestengte Ibrahima Wadji kan Jostein Grindhaug stille med skadefritt mannskap.

Molde er det eneste laget som henger på Bodø/Glimt og i likhet med serielederen er de ubeseiret. Men har ikke vært i nærheten av å imponere som Glimt har gjort. Overtidsseier borte mot Start i nest siste bortekamp og 2-2 mot Kristiansund i siste bortekamp. Imponerte heller ikke allverden hjemme mot Mjøndalen sist søndag. Christian Gauseth brente da et straffespark for Mjøndalen på stillingen 2-1, fire minutter før full tid. Stian Gregersen er ny på skadelisten, det betyr at Martin Ellingsen fortsetter som stoppervikar. Forsvarskollega Kristoffer Haugen er trolig også ute.

0-2-2 på de fire siste tilsvarende i Haugesund, men feelingen er at Haugesund kan vinne denne. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

3. Liverpool - Burnley

Tar vi med de sju siste hjemmekampene forrige sesong, står Liverpool nå med 24 strake seire hjemme på Anfield. Seriemesterskapet er som kjent i havn for flere uker siden, men den hjemmestatsen vil nok Liverpool forbedre ytterligere. Vinner de dagens hjemmekamp, tangerer de rekorden for flest antall seire på hjemmebane i en enkelt sesong (Sunderland med 18 seire sesongen 1891/92). Jordan Henderson pådro seg en kneskade mot Burnley og er ferdigspilt for sesongen.

Burnley innledet med 0-5 tap borte mot Manchester City i sin første seriekamp etter coronaopausen, men har deretter tatt ti poeng og er i ferd med å gjennomføre en strålende sesong. Ligger på 9. plass med 49 poeng og har kun tre poeng opp til Wolverhampton på 6. plass. Ashley Barnes, Ben Mee og Matt Lowton er fortsatt ute for Burnley, men ingen nye skader eller karantener.

Tipsmessig er det naturligvis fristende å gardere Liverpool på tippekupongen, men det er nåk fånyttes. H.

4. Sheffield United - Chelsea

Sheffield United ble "avskrevet" etter å ha gått på to strake 0-3 tap mot hhv Newcastle og Manchester United i sine to første seriekamper etter coronapausen, men har slått voldsomt tilbake med sju poeng og sterke hjemmeseire mot både Tottenham og Wolverhampton i sine tre siste. Ligger på en sensasjonelt sterk 7. plass med 51 poeng. Både John Fleck og David McGoldrick er friskmeldt, det betyr at manager Chris Wilder kun har Luke Freeman og Leon Clarke ute med skader.

Chelsea med fire seire og et skuffende 2-3 tap borte for West Ham i sine fem seriekamper etter coronapausen. Har overtatt 3. plassen med den poengfangsten og har totalt 60 poeng. Har bortekamp mot Liverpool i nest siste serierunde og en tøff hjemmekamp mot Wolverhampton i siste serierunde, så topp fire er aldeles ikke i havn. N'Golo Kante er fortsatt ute med skade, men midtbanekollega Mateo Kovacic er friskmeldt.

Chelsea blir ganske store favoritter, men Sheffield United borte er ingen spøk. UB.

5. Brighton - Manchester City

Brighton ga Liverpool kamp onsdag kveld, men Liverpool har spisskompetanse i alle ledd og vant komfortabelt 3-1. Fire serierunder før slutt har Brighton ni poeng ned til Aston Villa under streken og det er normalt mer enn nok. Graham Potter kan glede seg over ingen nye skader eller karantener.

Manchester City med 5-0, 4-0 og 5-0 i sine tre spilte hjemmekamper etter coronapausen, men begge bortekampene er tapt. Har egentlig lite å spille for og har nok mer fokus på kommende FA-cup finale og sluttspill i Champions League. Sergio Aguero er eneste fravær av betydning for Manchester City.

City naturligvis en motivert favoritt, men Brighton er kapable nok til å ta poeng. UB.

6. Blackburn - West Bromwich

De sju siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship der det gjenstår fire serierunder.

Etter tre strake tap, slo Blackburn tilbake med en meget overraskende 3-2 seier borte mot et helmotivert Cardiff tirsdag kveld. Tok seg opp på 59 poeng med den seieren og har fem poeng opp til nevnte Cardiff på den viktige 6. plassen. Må kanskje vinne sine fire siste for å klare topp seks. Ben Bereton soner karantene.

West Bromwich på 2. plass og direkte opprykksplass når fire serierunder gjenstår. Det er fem poeng ned til godtgående Brentford på 3. plass. Tre strake seire nå og har et overkommelig program i sine tre siste seriekamper. 4-1-1 på sine seks siste bortekamper. Ahmed Hegazy soner fortsatt karantene, Kieran Gibbs og Nathan Ferguson er fortsatt skadet.

Blackburn med solide 9-8-4 på eget gress og vant 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Albions med kun tre bortetap hittil (12-6-3). B på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Derby - Brentford

Denne kampen er fremskyndet til tidlig kampstart lørdag og blir derfor trukket. Lørdag morgen er prosentfordelingen 36-27-37. Da blir det bingo. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Fulham - Cardiff

Denne kampen er fremskynde til fredag kveld og blir trukket. Lørdag morgen er prosentfordelingen 52-27-21. Vi gambler på at trekningsmaskinen spiller på lag. H.

9. Hull - Millwall

I og med at Wigan er trukket 12 poeng, er Hull plutselig kommet seg over nedrykksstreken igjen. Ligger fjerde sist med 45 poeng og har tre poeng ned til Barnsley under streken. Etter å ha tatt fire poeng på to kamper, kommer Hull nå fra to strake tap. Hjemmekamp mot Wigan i neste runde og deretter bortekamp mot Luton, så sekspoengskampene står i kø.

Millwall kunne for alvor meldt seg på i playoffkampen dersom de hadde slått Middlesbrough hjemme onsdag. Det endte med et skuffende 0-2 tap. Ligger på 11. plass med 59 poeng og avstanden opp til 6. plassen er fortsatt fem poeng. Svært variable 2-2-2 på sine seks seriekamper etter coronapausen.

Ingen av lagene er egentlig tjent med ett poeng. Vi spiller HB.

10. Middlesbrough - Bristol City

I og med at Wigan er trukket 12 poeng og at hjemmelaget svært overraskende vant 2-0 borte over Millwall onsdag, ser plutselig situasjonen veldig mye lysere ut for Neil Warnock og Middlesbrough. Tok seg opp på 17. plass med den seieren og har nå fem poeng ned til Barnsley under streken. Daniel Ayala er eneste fravær av betydning.

Bristol City har vært helt ute av form etter coronapausen, men vant i det minste 2-1 hjemme over svakt plasserte Hull onsdag. Med totalt 58 poeng, er det seks poeng opp til playoff. Med kun fire serierunder igjen og mange lag å passere, ser det håpløst ut. Ashley Williams soner karantene.

Middlesbrough tar et veldig langt steg mot fornyet kontrakt med tre poeng lørdag og får tillit som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

11. Preston - Nottingham Forest

Svært viktig kamp for hjemmelaget som imponerte med 3-1 seier borte mot Sheffield Wednesday. Står med 61 poeng og har kun tre poeng opp til Cardiff på den siste playoffplassen (Cardiff tapte 0-2 fredag kveld og har en kamp mer spilt). Har en tøff bortekamp mot Brentford i neste runde og Preston bør nok vinne tre av sine fire siste, om de skal klare 6. plassen.

Nottingham Forest på 5. plass med 68 poeng og har fem poeng ned til Swansea på 7. plass. Skuffende 0-1 tap hjemme for Fulham tirsdag kveld, men har et greit program i sine tre siste etter denne. Forest kan stiller mer eller mindre skadefritt.

Preston trenger poengene mest og får et ganske klart tips. HU.

12. Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday

Lørdagens tippekupong avsluttes med en kamp mellom to lag som har lite å spille for i sesonginnspurten.

Queens Park Rangers ligger på 14. plass med 53 poeng og har 11 poeng ned til Barnsley under streken. Formen er dog svært så diskutabel med fire tap og en seier på sine fem spilte seriekamper etter coronapausen.

Sheffield Wednesday på 15. plass med 52 poeng og således ti poeng ned til Barnsley under streken. Kommer nå fra tre strake tap, etter å rotet bort en 1-0 ledelse hjemme mot Preston onsdag kveld og tapt 1-3.

Hjemmebanefordelen gjør at vi gir full tillit til QPR i denne betydningsløse kampen. H.

96-rekker:

1. Rosenborg — Strømsgodset H

2. Haugesund — Molde HUB

3. Liverpool — Burnley H

4. Sheffield Utd — Chelsea UB

5. Brighton — Manchester City UB

6. Blackburn — West Bromwich B

7. Derby — Brentford HU

8. Fulham — Cardiff H

9. Hull — Millwall HB

10. Middlesbrough — Bristol City H

11. Preston — Nottingham Forest HU

12. QPR — Sheffield Wednesday H

432-rekker:

1. Rosenborg — Strømsgodset H

2. Haugesund — Molde HUB

3. Liverpool — Burnley H

4. Sheffield Utd — Chelsea UB

5. Brighton — Manchester City UB

6. Blackburn — West Bromwich HUB

7. Derby — Brentford HUB

8. Fulham — Cardiff H

9. Hull — Millwall HB

10. Middlesbrough — Bristol City H

11. Preston — Nottingham Forest HU

12. QPR — Sheffield Wednesday H