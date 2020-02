Liverpool er sikker mot West Ham

Liverpool har vunnet 26 av sine 27 kamper i Premier League denne sesongen og har fortsatt ikke tapt. Vi lar Liverpool stå ugardert på lørdagens tippekupong.

Ukens lørdagskupong består av fire kamper fra Premier League, mens de resterende åtte er hentet fra nivået under i Championship. Bonuspotten er på ca 1,5 mill kr. Innleveringsfristen er klokka 15.55.





1. Watford - Liverpool

Watford er nest sist med 24 poeng og ligger utsatt til på bunnen av tabellen i Premier League, men det skiller bare ett poeng opp til Aston Villa på trygg grunn i det som kan bli et drama uten like utover våren for å berge plassen. De var inne i en god periode rundt juletider etter at Nigel Pearson overtok manageransvaret i klubben, men 0-2-3 på det siste fem imponerer ikke. Det begynner med andre ord å bli lenge siden siste seier. Søndag røk de 0-3 borte mot Manchester United. Hjemme viser fasiten 3-5-5 før denne. Det ble 0-3 her forrige sesong, mens Liverpool vant det omvendte møtet på Anfield mellom disse i midten av desember. Femenia og Janmaat har begge vært på skadelista for vertene, men er på vei tilbake og kan være aktuell til denne.







Liverpool topper Premier League i suveren stil etter 26 av 27 seire så langt og en 22 poengs ledelse ned til Manchester City som følger på 2.plass. Det er kun et spørsmål om tid før lagets første ligatittel på 30 år kan bokføres. Mandag snudde de 1-2 til seier 3-2 hjemme over West Ham. Knallsterke 12-1-0 på borte, der de kun har avgitt poeng på Old Trafford i fjor høst. Lagkaptein Henderson er fortsatt ute med skade og ikke aktuell i de neste kampene. Fra før mangler Clyne, Shaqiri og Milner av samme grunn. De vant 3-0 her forrige sesong.







Liverpool går som toget og blir vanskelig å komme utenom i tipsene slik de har framstått denne sesongen. B.







2. Bournemouth - Chelsea

Bournemouth ligger utsatt til på 16.plass med 26 poeng når elleve runder gjenstår og har hatt en negativ formkurve etter nyttår, selv om to seire og tre tap på de siste fem er akseptabelt for Eddie Howes mannskap. Sist helg røk de hele 0-3 borte mot formsterker Burnley, men hjemme i badebyen har poengfangsten i det minste vært brukbar med 4-4-5 så langt i sesongen. De har hatt et sjeldent godt tak på Chelsea de siste oppgjørene og vant 1-0 da lagene møttes i London før jul, mens det ble 4-0 her i tilsvarende møte sist sesong. Ake og Lerma har begge slitt med skader, men kan være tilbake til denne. Danjuma, Brooks, Daniels og Mepham er alle ute.







Chelsea var sjanseløse hjemme mot Bayern München (0-3) i tirsdagens første oppgjør i åttedelsfinalen i Champions League og er så godt som ute av turneringen før returmøtet i Tyskland neste måned. De møter Liverpool hjemme i FA Cupen kommende uke og ligger som nummer fire i ligaen med 44 poeng før denne. Tre poeng skiller nå ned til Manchester United som ligger jagende bak. Småpene 7-2-4 på utebane gjør dem til et fjerde beste bortelaget til nå i Premier League. Kante og Pulisic er begge ute, mens Abraham kom inn fra benken tirsdag og kan være aktuell fra start her. Hudson-Odoi er usikker.





Tøff test for Chelsea dette som også er inne i en periode med mange kamper. Hjemmelaget trenger sårt poeng og har hatt et godt tak på Chelsea de siste kampene. Vi går for alle varianter her og setter like godt HUB på begge forslagene våre.









3. Newcastle - Burnley

To middelhavsfarere som fortsatt trenger noen poeng for å være sikret PL-spill også neste sesong. Newcastle er nummer 14 med 31 poeng og må helst ha et par seire til for å føle seg helt trygge da tiden framover gjerne er den perioden av sesongen lagene i feil ende av tabellen gjerne tar flere poeng enn vanlig. De kommer fra 0-1 tap borte mot Crystal Palace for en uke siden og hjemme har det blitt pene 5-5-3 så langt der flere storheter har fått trøbbel. Det ble 2-0 her i fjor, mens Burnley vant 1-0 da lagene møttes i det omvendte møtet 14.desember. Har fortsatt en lang skadeliste, men har et lite håp om å ha viktige Shelvey tilbake i denne. Willems er ute for resten av sesongen. Form siste fem: 1-2-2.







Burnley er på god vei mot ny kontrakt allerede etter den solide 3-0 seieren hjemme over Bournemouth sist helg. Det plasserer Sean Dyches mannskap på en finfin 10.plass med 37 poeng før turen til Newcastle lørdag ettermiddag. Har 4-3-6 borte og er nummer to på formtabellen i øyeblikket med pene fire seire og èn uavgjort på sine siste fem. Kun Liverpool har tatt flere poeng i samme tidsrom. Gibson, Lowton, Barnes og Gudmundsson mangler, mens det er usikkert om spissen Wood er tilbake. Tapte 0-2 her i fjor.







Newcastle trenger poengene mest, men dette er vidåpent. Prøver HU på begge forslag, selv om Burnley er i solid form om dagen.







4. West Ham - Southampton

West Ham hadde serieleder Liverpool i kne mandag og ledet 2-1 på Anfield, men måtte til slutt reise poengløse hjem med 2-3 i bagasjen. Ligger dermed fortsatt under streken med sine 24 poeng og har ett poeng opp til Aston Villa på trygg grunn i øyeblikket. Skuffende 3-3-7 hjemme i hovedstaden gjør dem til ligaens svakeste hjemmelag sammen med jumboen Norwich. Soucek er ny på skadelista og mister denne, mens det tidligere i uka ble kjent at Fredericks mister de neste seks ukene. Wilshere og Yarmolenko er ute fra før for manager David Moyes. 3-0 her i fjor, mens West Ham også vant 1-0 da de gjestet Southampton i midten av desember. 0-2-3 siste fem plasserer dem i bunnen av formtabellen.







Southampton er nummer tolv med 34 poeng og begynner å nærme seg ny kontrakt i ligaen etter 2-0 seieren hjemme over svakt plasserte Aston Villa hjemme sist helg. De har riktignok tapt de tre siste oppgjørene mot West Ham og røk med klare 0-3 her i mai i fjor. Redmond er fortsatt ute noen uker, mens Djenepo er usikker til denne. Har vunnet to og tapt tre på sine siste fem.







West Ham var positive på mandag og trenger seieren mest. Prøver en småfrekk H på det som er en småvrien lørdagskupong.







5. Fulham - Preston

De åtte siste kampene på ukens lørdagskupong er alle hentet fra Championship. Toppkamp fra Craven Cottage dette mellom nummer tre og seks på tabellen. Fulham er nummer tre med 60 poeng etter 1-0 seieren hjemme over Swansea onsdag kveld, lagets første trepoenger på fire kamper etter at de har hentet inn mange poeng på Leeds tidligere i 2020, og er Championships nest beste hjemmelag denne sesongen med 11-2-5 på eget gress før lørdagens toppoppgjør mot Preston. Norske Stefan Johansen ble sittende på benken hele kampen sist. Reed, Le Marchand, Onomah og Kongolo er alle på skadelista. Reed er tvilsom. Det endte 2-1 til Preston i det omvendte møtet mellom disse i midten av desember. Fem poeng skiller opp til Leeds på direkte opprykk for Fulhams del.







Preston tapte 0-2 borte mot serieleder West Bromwich tirsdag og mistet med det ytterligere terreng til topp to som gir direkte opprykk til Premier League neste sesong. De er nummer seks med 56 poeng før dette oppgjøret og slo Fulham 2-1 på hjemmebane da lagene møttes i det omvendte møtet på tampen av fjoråret. 5-5-7 viser bortefasiten for det som er seriens beste hjemmelag. To av de siste tre har endt med tap. Ingen nye fravær.







Fulham jakter Leeds og direkte opprykk. Vi tror på seier, men helt til å stole på er ikke Stefan Johansens lag. H.







6. West Bromwich - Wigan

Serieleder West Bromwich er på god vei tilbake til Premier League etter et par års fravær etter en imponerende sesong i Championship så langt. De topper med sine 69 poeng i øyeblikket og har ni poeng ned til Fulham på 3.plassen. De to øverste rykker som kjent direkte opp. Tirsdag ble det 2-0 hjemme over Preston. Totalt har det blitt 8-7-2 hjemme på The Hawthorns. Peltier og Diangana er begge ute med skade. Møter Newcastle hjemme i FA Cupen kommende uke. Solide 5-1-0 på de siste seks er sterke tall.







Wigan tok en sterk og viktig 3-0 seier borte over Reading onsdag kveld og er nå oppe på samme poengsum (37) som Middlesbrough på trygg grunn i det som ser ut til å bli en vår der de må kjempe for ny kontrakt i divisjonen. Står med 3-5-10 på bortebane og røk 0-2 her sist sesong, mens det ble 1-1 da lagene møttes i Wigan i det omvendte møtet i desember. Sterling, Robinson, Fox og Dowell er alle på skadelista til manager Paul Cook. Fire seire på de siste sju (4-2-1) gir håp.







Vi gir full tillit til serieleder WBA på hjemmebane. H.





7. Cardiff - Brentford

Cardiff er nummer elleve med 50 poeng og har nå seks poeng opp til 6.plassen som gir Play Off etter at laget tapte 0-1 hjemme mot tabellfirer Nottingham tirsdag kveld. Har ellers vært solide hjemme i Wales og kun tapt to på 17 forsøk til nå: 8-7-2. Connolly, Tomlin, Mendez-Laing og Vassell er alle trolig ute for vertene. Det ble 2-0 her for to sesonger siden da Cardiff var i Championship forrige gang, mens Brentford vant det omvendte møtet 2-1 på ærverdige Griffin Park i desember.







Brentford er på 5.plass med 56 poeng i øyeblikket, men tapte verdifulle poeng i toppstriden tirsdag da laget tapte 1-2 borte mot bunnlaget Luton. Det betyr 7-3-8 totalt på utebane før turen går til Wales denne helgen. De vant 2-1 hjemme over Cardiff da lagene møttes i London før jul. Karelis, Jensen, Jansson, Mokotjo og Jeaniver er ute for gjestene.







En vidåpen affære dette mellom to formsvake lag. Prøver UB. Har en liten følelse av at Brentford kan slå tilbake her.







8. Millwall - Bristol City

Millwall fikk aldri hull på byllen hjemme mot Birmingham onsdag i oppgjøret som til slutt endte målløst. Dermed ligger The Lions på 10.plass med 50 poeng - seks bak Preston på den siste Play Off-plassen etter at laget viste solide takter rundt juletider da Gary Rowett overtok i sjefsstolen på The Den. De har brukbare 8-6-3 hjemme i hovedstaden, men 1-3-3 siste sju totalt er derimot så som så. Stiller trolig skadefritt også her.





Bristol City befinner seg på 7.plass med 53 poeng, tre foran vertene, og har tre poeng opp til Play Off før den 36.serierunden i Championship denne helgen. Tirsdag røk de 1-2 borte mot Huddersfield og tapte med det verdifulle poeng i kampen om en topp seks-plassering. Markus Henriksen spilte fra start i det oppgjøret, men ble tatt av i pausen. Småpene 8-4-6 på reisefot gjør dem til serriens fjerde beste bortelag så langt. Det ble 1-2 tap hjemme mot Millwall da klubbene møttes i det omvendte oppgjøret 10.desember. Ingen nye fravær rapportert.







Nok en vrien kamp fra nivå to på kupongen denne lørdagen. Vi setter HU, men ingen utfall vil i utgangspunktet overraske her. Derfor blir det helgardering på 432-rekkeren vår.







9. Blackburn - Swansea

Blackburn spilte 0-0 hjemme mot Stoke i forrige runde onsdag kveld og er med det resultatet nummer åtte med 52 poeng før helgens runde. Fire poeng skiller opp til en Play Off-plass for Premier League-mesteren fra 1995. Så langt har det blitt 8-7-3 hjemme på Ewood Park for klubben som har mange tilhengere i Norge. Det omvendte oppgjøret mellom lagene tilbake i desember endte 1-1 i en kamp der begge lag avsluttet kampen med ti mann. 2-2 her i fjor. Viktige Dack er som kjent ute resten av sesongen. Det samme gjelder for Holtby. Evans, Rothwell, Williams og Rankin-Costello mangler også i denne.







Swansea ligger plassen bak Blackburn med ett poeng mindre og passerer dermed vertene med full pott i denne. De kommer fra 0-1 tap borte mot Fulham onsdag kveld og har nå fem poeng opp til Preston på den siste Play Off-plassen. 5-8-4 på fremmed gress er fasiten til nå. Byers og van der Hoorn er begge ute med skade.







Fristende med en frekk U, men det blir HU på systemet. Respektabel sesong av Blackburn til tross for en rekke sentrale fravær.







10. Sheffield Wednesday - Derby

Sheffield Wednesday avgjorde på overtid i hjemmekampen mot Charlton onsdag i oppgjøret de til slutt vant 1-0 etter Fletchers sene scoring og tok tre etterlengtede poeng etter en lang periode uten seier. Har dermed 7-5-5 hjemme på Hillsborough totalt. Er nummer tolv med 48 poeng foran denne og ligner etter hvert mer og mer på en middelhavsfarer, selv om det fortsatt er elleve runder igjen av sesongen. Ingen nye fravær for The Owls.







Derby er på en noe skuffende 15.plass med 45 poeng og ligner i likhet med dagens vertskap på en middelhavsfarer i øyeblikket. 2-5-10 på utebane gjør dem til ligaens nest svakeste bortelag, der bare jumboen Luton har tatt færre poeng. Anya, Huddlestone, Holmes, Bielik og Keogh er alle på skadelista for Rooneys mannskap. De to siste møtene mellom lagene har begge endt 1-1.







Derbys skrekkelige bortestatistikk gjør at vi lander på H, men helt trygge på denne er vi ikke. Vi tar en liten sjanse i Sheffield.







11. Luton - Stoke

Luton så lenge fortapte ut på bunnen av tabellen, men en formiddabel spurt i februar gjør at laget plutselig har kontakt med lagene foran seg. Etter tirsdagens sterke 2-1 seier hjemme over Brentford er det bare fire poeng som skiller opp til Middlesbrough på trygg grunn på tabellen i Championship. Totalt har det blitt 7-3-7 hjemme, mens hele 15 av 18 på bortebane har endt med tap - så også bortemøtet i Stoke i desember: 0-3. Ingen nye skader for tabelljumboen.







Stoke kan også se tilbake på en tung sesong, selv om resultatene den siste tiden har vært litt mer oppløftende for klubben som var mange år i Premier League før nedrykket til nivå to i 2018. Onsdag ble det 0-0 borte mot Blackburn på Ewood Park. Totalt viser bortefasiten 4-2-11 for laget som ligger utsatt til på 20.plass på tabellen. Bare ett poeng skiller nå ned til Wigan under streken. Shawcross er tilbake i trening, mens McClean og Ward er ute med skade. Verlinden er ferdig for sesongen.







Luton har våknet til liv, mens Stoke trenger desperat poeng også de. Viktig møte i bunnen dette. Det blir HU på begge forslagene.







12. Queens Park Rangers - Birmingham

QPR er midt i haugen på 13.plass med 46 poeng og ligner mer og mer på en middelhavsfarer også de. Tirsdag ble det 2-1 hjemme over bortesvake Derby på Loftus Road. Totalt har det 8-4-6 her. Det er åtte poeng opp til Play Off i øyeblikket for det ustabile laget som har plukket opp åtte poeng på de fire siste, mens det skiller elleve poeng ned til lagene under nedrykksstreken. De vant 2-0 i Birmingham i det omvendte møtet i desember, mens de tapte 3-4 i tilsvarende oppgjør her for ganske så nøyaktig ett år siden. Owens er ute med skade.







Birmingham fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Millwall (0-0) onsdag før en ny tur venter til hovedstaden igjen allerede lørdag. De er nummer 14 med like mange poeng som vertene før denne og har 6-5-7 på fremmed gress så langt i sesongen. Mrabti er tilbake i trening etter skaden, mens McEachran og Maghoma begge er ute. De tre siste kampene har forøvrig alle endt med poengdeling, mens formen siste fem viser 2-3-0.







Forsiktig tillit til vertene. H, men det på det største forslaget så helgarderer vi like godt. QPR er ikke akkurat til å stole på.







96-rekker:



1. Watford - Liverpool B 2. Bournemouth - Chelsea HUB 3. Newcastle - Burnley HU 4. West Ham - Southampton H 5. Fulham - Preston H 6. West Bromwich - Wigan H 7. Cardiff - Brentford UB 8. Millwall - Bristol City HU 9. Blackburn - Swansea HU 10. Sheffield Wednesday - Derby H 11. Luton - Stoke HU 12. Queens Park Rangers - Birmingham H