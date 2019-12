Liverpool er uslåelige på Anfield

Liverpool med maktdemonstrasjon mot Leicester 2. juledag. Hjemme på Anfield er de helt utilnærmelige og har ikke avgitt ett poeng denne sesongen.

Søndagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Premier League og både Liverpool, Arsenal, Chelsea og Manchester City er i aksjon. I tillegg er det full serierunde i både Championship, League One og League Two i England. Det er også full serierunde i skotsk Premiership. På hockeyfronten er det kamper i Hockeyallsvenskan, junior-VM og i NHL. Søndag går også det første rennet i den tysk/østerrikske hoppuka, det er sprint for både menn og kvinner, det er slalåm for kvinner i Leinz og det er kombinasjon for gutta i Bormio.

Liverpool - Wolverhampton HUB pause - H 1,72 (spillestopp kl 17.25)

Maktdemonstrasjon av Liverpool borte mot Leicester 2. juledag med en knallsterk 4-0 seier. Etter snaut halvspilt sesong, har Liverpool hele 13 poengs forsprang ned til Leicester på 2. plass. Formidable 17-1-0 på de 18 første seriekampene og hjemme på Anfield er samtlige ni kamper vunnet. Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Dejan Lovren, Joel Matip og Rhian Brewster er ute med skader, men det var de også mot Leicester. Ingen nye skader eller karantener.

Wolverhampton innledet sesongen litt forsiktig, men står nå med 5-4-1 på de ti siste seriekampene. Fikk spille nesten hele kampen mot Manchester City fredag kveld med en mann mer etter at City-keeper Ederson ble utvist allerede etter 12 minutter. Kom likevel under 0-2, men snudde kampen utover 2. omgang og vant kampen 3-2. Avanserte til 5. plass med den seieren og står med 32 poeng. Kun ett bortetap hittil (3-5-1). Willy Boly og Morgan Gibbs-White er ute med langtidsskader, ellers skal det ikke være nye fravær.

Liverpool står med 27-2-0 på sine 29 siste seriekamper hjemme på Anfield. Denne sesongen står det altså med full pott og ni seire på Anfield. I åtte av disse har de også ledet til pause. Wolverhampton spilte en tøff kamp mot Manchester City for mindre enn 48 timer siden. 1,72 på at Liverpool leder kveldens kamp til pause kan spilles. Men den kan ikke singelspilles, så vi må kombinere.





Sheffield Wednesday - Cardiff H 1,65 (spillestopp kl 15.55)

Godtgående Sheffield Wednesday skuslet bort en 2-1 ledelse borte mot Stoke 2. juledag og endte opp med 2-3 tap. Hadde tatt 13 poeng på de fem foregående seriekampene og ligger på 4. plass med 39 poeng, kun ett poeng bak Brentford på 3. plass. Kun ett tap hjemme på Hillsborough hittil (6-4-1). Toppscorer Steven Fletcher har mistet de to siste kampene, men skal være klar til søndagens kamp.

Til tross for knallsterke 7-4-1 hjemme i Cardiff, ligger laget helt nede på 11. plass med 34 poeng. Det skyldes en rekke svake prestasjoner på bortebane, der kun en av tolv kamper er vunnet denne sesongen (1-6-5). Kaptein Sean Morrison soner den siste av tre kampers karantene.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende i Sheffield. 1,65 på hjemmeseier er ikke mer enn det må være, men duger greit som et kombinasjonsobjekt til Liverpool-ledelse til pause hjemme mot Wolverhampton. Totalodds på denne dobbelen blir da 2,84.

