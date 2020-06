Liverpool ett skritt nærmere ligagullet

Liverpool har ikke tapt mot Everton på ti år. Vi tror heller ikke at de taper på søndag.

Everton - Liverpool (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,50 (spillestopp kl. 19.55)

Liverpool har minst én hånd på sitt første ligatrofé på 30 år når de søndag tar den korte turen til Goodison Park for å møte byrival Everton i det 236. Merseryside-derbyet.

Siden Manchester City, som ligger på andreplass, vant 3-0 mot Arsenal onsdag kan ikke Liverpool feire ligatittelen på banen til erkerivalene, men tre poeng mot the Toffees vil gi dem halvparten av de seks poengene de trenger for å sikre ligagullet.

Liverpool hat-trick mot Everton

Selv om Liverpool har vært solide om man ser sesongen sett under ett, så var laget inne i en svak periode like før koronapausen. Jürgen Klopps menn tapte fire av seks kamper i alle turneringer. Det gjorde at de gikk på sitt første tap i Premier League, og de røk ut av både FA-cupen og Champions League.

Premier League-pausen kom på et bra tidspunkt for Anfield-laget. De trengte å samle seg.

Everton ligger nede på en skuffende 13.-plass før serieinnspurten Å sikre tilstrekkelig poeng til å havne på øvre halvdel av tabellen er hovedmålet til The Toffees, men de vil også være desperate etter å få revansj for to Merseyside-nederlag tidligere denne sesongen.

I det omvendte oppgjøret på Anfield i desember fikk The Toffee grisebank og tapte 2-5, men 0-1-tapet i FA-cupen var antakeligvis mye flauere. Da stilte nemlig Liverpool med et tilnærmet juniorlag.

Everton er ubeseiret i de syv siste kampene på Goodison Park, men Carlo Ancelottis menn har en vanskelig oppgave foran seg søndag. Liverpool har en imponerende bortestatistikk denne sesongen De har vunnet tolv av 14 bortekamper, og selv om de ble slått 0-3 av Watford i forrige bortematch, så er det tre måneder siden. Dette blir omtrent som å starte sesongen på nytt.

Mannefall på midtbanen

Everton har flere skader på midtbanen. Morgan Schneiderlin, Jean-Philippe Gbamin og Fabian Delph er alle ute, ifølge BBC. Forsvarsspilleren Yerry Mina og kantspilleren Theo Walcott er heller ikke tilgjengelig, men Andre Gomes er spilleklar.

Liverpool-keeper Alisson er tilbake, og det samme gjelder Mohamed Salah og venstreback Andy Robertson.

Vi tror at Liverpool vil kjøre på fra start, men de får det ikke enkelt mot et Everton-lag som vil være veldig forsiktig. De vil for alt i verden unngå å bli kontret i senk, så the Toffees kommer til å være kompakte bakover. Det gjør at vi tror dette kan bli tett og jevnt, men at Liverpool går av med seieren til slutt.

Everton har kun ligget under til pause i én av sise 14 hjemmekamper så langt. Det er også interessant å se at det har stått uavgjort etter de første 45 minuttene i de siste fem kampene mellom Everton og Liverpool på Goodison Park. The Toffees vil ikke tape denne kampen, og de kommer til å gi Liverpool kamp. Vi tror ikke de klarer å stå imot Liverpools angrepsfotball i 90 minutter.

U/B-spiller er spennende. Det gir 4,50 i odds. Spillestopp er søndag klokken 19.55.

