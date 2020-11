Liverpool-fan har ansatt Sir Alex Ferguson-sønn som manager - tre ganger

Peterborough United-eier Darragh MacAnthony er selverklært Liverpool-fan. Det har likevel ikke hindret ham i å ansette den tidligere Manchester United-spilleren Darren Ferguson som manager i klubben.

Gründeren Darragh MacAnthony ble den yngste formannen i i Football League da han tok styringen i Peterborough i en alder av bare 30 år i 2006. Selv om MacAnthony er oppvokst i Dublin, er han en stor Liverpool-supporter, noe han ikke legger skjul på, ifølge Liverpool Echo.

Da både Liverpool og Manchester United viste interesse for The Posh-stortalent Ricky-Jade Jones i sommer skrev en fan på Twitter: "United tar ham".

Da svarte Peterborough-formannen: - Det er ikke tvil om at de vil ha ham. The Gaffer (Peterborough-manager Darren Ferguson, sønn av Sir Alex) har fortalt faren om ham. Jeg vil at han skal gå til Liverpool lol.

Peterborough United-eieren har gjort ti manageransettelser i løpet av 14 år som formann på London Road. Nåværende manager Darren Ferguson, sønn av Manchester Uniteds levende legende Sir Alex, har han ansatt tre ganger!

Første gang MacAnthony ga Darren Ferguson sparken var i november 2009. Peterborough hadde tapt 1-3 mot Newcastle og lå på bunn av Championship-tabellen.

Darragh MacAnthony kjøpte Peterborough United i 2006. Den 44 år gamle iren er Liverpool-fan, men han har ansatt en tidligere Manchester United-spiller som manager i klubben sin. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

Den tidligere Manchester United-midtbanespilleren ble hentet tilbake til London Road i januar 2011. Etter drøyt fire år i mangerstolenfikk han fyken - igjen. MacAnthony innrømte i podcasten sin "Hard Truth" i august at han ikke skulle ha sparket Ferguson for andre gang etter 0-3-tapet mot MK Dons i februar 2015. Han skulle sparket spillerne istedet!

I januar 2019 var ansatte MacAnthony den skotske 48-åringen for tredje gang, og han har jobben fortsatt.

Crewe Alexandra - Peterborough United 3,30 - 3,10 - 1,90 B (spillestopp lørdag kl. 15.55)

Engelsk, League One. Darren Ferguson har opplevd stor suksess på London Road Stadion, hvor han har ledet The Posh til tre opprykk. Denne sesongen kan mannen som fikk 27 kamper for Manchester United rykke opp for fjerde gang med Peterborough.

Manchester Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson har en sønn som har fulgt i fotsporene hans. Darren Ferguson er også manager, men ikke i Premier League. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Peterborough topper League One-tabellen før helgens kamper. De ligger tre poeng foran Ipswich etter elleve serierunder.

The Posh tapte de to første bortekampene denne sesongen, men nå står de med fire borteseire på rad. Ikke nok med det. Fergusons menn har kun sluppet inn ett mål på de fire siste bortekampene.

Crewe ligger helt nede på 18.-plass etter ti sererunder. Formen er elendig. De har kun vunnet én av de siste seks kampene, og står med tre strake tap før de får serielederen på besøk.

Mistet fjorårets toppscorer

Posh var bare ett poeng bak en playoffplass da forrige sesong ble stoppet, og de mistet toppscoreren Ivan Toney til Brentford i sommer. Han var toppscorer i League One med 24 mål på 32 kamper.

Men; Peterborough har vært flinke til å rekruttere nye spillere, og Darren Ferguson klarer alltid å få frem nye London Road-stjerner.

Jonson Clarke Harris har erstattet Toney, og han har funnet tonen med Sirki Dembele. De to har til sammen scoret elleve mål av Peterboroughs 21 mål så langt denne sesongen.

Peterborough er ubeseiret i de åtte siste kampene, og de har vunnet syv av dem. Vi tror Darren Ferguson og the Posh vinner ørdagens bortekamp. Oddsen er 1,90. Spillestopp er lørdag kl. 15.55.

