Liverpool-fansen er skeptisk til dommeren. Dette er grunnen.

Paul Tierney skal dømme storkampen mellom Liverpool og Manchester United søndag. Det får Liverpool-fansen til å reagere.

Tierney skal være kampleder på Anfield søndag. Han skal ha med seg Stuart Attwell som VAR-dommer og Craig Pawson er fjerdedommer.

Ifølge nettstedet thisisanfield.com stiller Liverpool-fansen spørsmåltegn ved avgjørelsen om å la Paul Tierney dømme søndagens storkamp mellom Liverpool og Manchester United. Bakgrunnen er hvor mange straffespark han har tildelt Old Trafford-laget tidligere.

Journalisten Stephen Drennan påpekte på Twitter onsdag at Tierney har tildelt Manchester United fem straffespark på de siste ti kampene han har dømt dem, og alle fem straffesparkene har kommet de to siste årene. United er den klubben han har dømt flest straffespark til.

Managere i straffe-disputt

Det er ikke bare fansen som er opptatt av straffespark. Også Jürgen Klopp har vært innom temaet United og straffespark.

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter 0-1-tapet mot Southampton.

Ifølge The Guardian er Manchester United tildelt 42 straffespark i alle turneringene siden desember 2018 da Solskjær ble ansatt – på 116 kamper. I samme periode har Liverpoolfått 19 straffespark.

Ole Gunnar Solskjær svarte følgende på utspillet:

– Jeg vet ikke hvor mange straffespark de (Liverpool) har hatt. Jeg teller ikke det. Om de vil bruke tid på å bekymre seg over at vi blir felt innenfor 16-meteren, bruker ikke jeg tid på det.

Ingen straffespark til Liverpool

Søndagens kamp blir 14. gang Tierney dømmer Liverpool etter at han ble Premier League-dommer i 2014, og det er tredje gangen denne sesongen at han dømmer Liverpool.

Han var dommer da Liverpool slo Chelsea 2-0 på Stamford Bridge i september, og da Merseyside-laget spilte 0-0 mot Newcastle i desember.

Med 40-åringen fra Lancashire som kampleder har Merseyside-laget åtte seire, tre uavgjorte og to tap. Det er bare Bournemouth (9) og Manchester City (13) som har flere seire i kampene han har dømt.

Så langt er alt greit.

Men det er en statistikk som Liverpool-fansen har bete seg merke i. Tierney har nemlig aldri tildelt Anfield-laget et eneste straffespark på de 13 kampene han har dømt dem.

Samtidig har han ifølge stistikken på det anerkjente nettstedet transfermarkt kun én gang dømt straffespark mot Liverpool. Det var mot Chelsea tidligere denne sesongen, men den bommet Jorginho på.

Det har vært dømt seks straffespark på de 15 siste kampene mellom Liverpool og Manchester United. United har fått to og Liverpool har fått fire.

Tre av Liverpools straffespark kom i 3-0-seieren mot United på Old Trafford i mars 2014. Den gangen misset Steven Gerrard én gang, men han plasserte to straffespark i mål.

Vi tror det blir en tett og jevnspilt kamp på Anfield søndag ettermiddag, og det slett ikke usannsynlig at det kan komme situasjoner innenfor 16-meteren som gjør at det blir dømt straffespark. Paul Tierney har kun dømt et straffespark denne sesongen, og det var mot Liverpool i kampen mot Chelsea.

Oddsen på at det blir dømt straffespark i denne kampen er 2,25.

