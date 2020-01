Liverpool får problemer på Molineux

Liverpool var heldige som tok alle tre poengene mot Wolves på Anfield i romjulen. Vi tror de får trøbbel i torsdagens kamp.

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på godbiten Wolverhampton - Liverpool fra Premier League

Wolverhampton - Liverpool U 5,50 (spillestopp kl 20.55)

De to travleste Premier League-lagene møtes på Molineux torsdag. Wolves spiller sin 40. kamp for sesongen, mens for Liverpool er dette kamp nummer 39.

Wolverhampton startet sesongen allerede tidlig i sommer med Europa League-kvalifisering, og det tøffe kampprogrammet i august og september gikk utover resultatene i starten av sesongen. Wolves tok kun fire poeng på de seks første ligakampene, men de har hevet seg etter den svake starten, og de har potensial til å tette gapet på fem poeng frem til fjerdeplassen.

Liverpool står med 13 strake seire før bortekampen mot Wolves, men denne matchen blir ikke enkel for dem.

Ulvene hvilte flere av sine antatt viktigste spillere fra start da de møtte Liverpool i romjulen, men det gjør de neppe på Molineux tordag. Likevel var Liverpool heldige som vant 1-0 på Anfield. Sadio Mané ble matchvinner i en litt tafatt forestilling fra Jürgen Klopps menn. På overtid i første omgang utlignet stortalentet Pedro Neto, men målet blir annullert for offside etter en VAR-gjennomgang. Det var snakk om millimeter. Wolves hadde fortjent ett poeng.

Både lynkjappe Adama Traore og toppscoreren Raul Jimenez var blant spillerne som startet på benken i desember Jeg blir overrasket om ikke begge er i startelleveren til manager Nuno Espirito Santo torsdag.

Men Espirito Santo mangler Ruben Vinagre som sliter med en strekkskade i låret. Diogo Jota og Willy Boly er friskmeldt, og de kan bli brukt i denne kampen.

Liverpools midtstopper Dejan Lovren var tilbake på trening denne uken etter å ha vært borte siden kampen mot Red Bull Salzburg 10. desember. Naby Keita, James Milner og Xherdan Shaqiri er alle på skadelisten.

Wolves har imponert. De har flere spennende spillertyper og en dyktig manager i Nuno Espirito Santo som tør å spille underholdende angrepsfotball, uansett hvilke lag de møter. Likevel tror jeg ikke de blir det første laget som slår Liverpool denne sesongen. Wolves har bare 4-5-2 på hjemmebane, men denne kampen blir den vanskeligste for Liverpool på lang tid.

Men: Liverpool har ikke tapt borte mot Wolves i ligaen siden august 1981, og vi tror ikke de taper denne gangen heller.

Vi tror kampen på Molineux ender uten en vinner. Uavgjort gir 3,70 i odds.

