Liverpool-floppen kan debutere for Berlusconis nye klubb

Mario Balotelli er for første gang med i Monzas tropp når laget onsdag møter Salernitana som topper Serie B.

Monza er mer kjent for Formel 1-banen enn byens fotball-lag, men det har den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi tenkt å gjøre noe med.

Berlusconi kjøpte klubben, ifølge den britiske avisen dailymail, for 30 millioner kroner tilbake i 2018, bare 18 måneder etter at han solgte AC Milan.

Berlusconi og hans tidligere AC Milan-sjef Adriano Galliani, som styrer byens fotball-lag, har ambisjoner om å rykke opp og gjøre seg bemerket i Serie A, og de har hentet inn Mario Balotelli for å gjøre akkurat det.

De har også signert den tidligere Tottenham- og Barcelona-spilleren Kevin-Prince Boateng tidligere i år på en ettårskontrakt, som kan forlenges med ytterligere tolv måneder, i likhet med Balotelli sin avtale.

Berlusconi prøvde til og med å få AC Milan- og Brasil-legenden Kaka til å gjøre comeback, men den tidligere Gullballen-vinneren avslo tilbudet.

Italiensk, Serie B. Monza har aldri vært i Serie A i klubbens 108-årige historie. De har gått opp og ned mellom Serie C og Serie B, men etter at Berlusconi kom inn som eier håper fansen at klubben endelig skal rykke opp i den italienske toppdivisjonen.

Etter å ha rykket opp til Serie B for første gang på 19 år i sommer, stormer laget mot Serie A. Før onsdagens kamp ligger Monza på fjerdeplass, fem poeng bak Salernitana som topper tabellen.

Onsdag kan Mario Balotelli få sin første kamp for Monza. 30-åringen er nemlig for første gang tatt ut i kamptroppen til Serie B-laget etter at han signerte for klubben i starten av desember.

Det opplyser Monza på klubbens hjemmeside.

Også en tidligere kjenning fra Eliteserien spiller for Berlusconi-klubben. Christian Grytkjær, som tidligere har spilt for FK Haugesund og Rosenborg, er med i troppen til kampen mot Salernitana. Han kommer imidlertid i skyggen av Super-Mario sitt comeback onsdag.

Flopp i Liverpool

Balotelli startet karrieren i industribyen Lumezzane, men har spilt både for Inter og AC Milan, før han hadde to suksessrike år i Manchester City. Han klarte aldri å erstatte Luis Suarez i Liverpool og ble en stor skuffelse på Anfield.

Han scoret kun ett mål på 16 kamper.

– Det at jeg skrev under for Liverpool er den største tabben jeg har gjort i livet. Sett bort fra fansen, som var fantastiske med meg, og spillerne som jeg hadde et godt forhold til, så likte jeg ikke klubben, sa Balotelli i følge Liverpool Echo.

Den Palermo-fødte spissen har i løpet av karrieren vunnet tre Serie A-titler, og han har også vunnet Champions League med Inter. I tillegg har urokråken vunnet Premier League og FA-cupen med Manchester City.

Han trente med et semiprofesjonelt lag på nivå fire i Italia etter at han forlot Bresica, og han var aktuell for Championship-klubben Barnsley og brasilianske Vasco de Gama.

Istedenfor valgte han Monza.

Scorer Balotelli i debuten igjen?

Onsdag kan han debutere for klubben som er hans femte i Italia. Han har scoret i debuten for Manchester City. Det gjorde han også i debuten for AC Milan, Marseille og i Nice. Han scoret fem mål på 19 kamper i Serie B for Brescia sist sesong, og vi tror også at han kan gjøre nytte for seg i Monza.

Salernitana vant 2-1 borte mot Venezia i forrige serierunde, men det var bare lagets andre borteseier på de seks siste.

Monza er virkelig i dytten. De har vunnet fire av de siste fem kampene, og holdt nullen i alle fire seirene.

Men: Salernitana har kun gått målløs av banen i to av 15 Serie B-kamper denne sesongen. Monza på sin side har scoret i de seks siste hjemmekampene.

At det scores over 2,5 mål i denne kampen virker sannsynlig. Det har tross alt vært scoret tre mål eller mer i seks av de 15 kampene til Salernitana, og det har vært scoret fem mål i to av de fire siste kampene til Monza.

1,90 i odds på at det scores tre mål eller mer i det som kan bli debut-kampen til Balotelli er et ok spill.

