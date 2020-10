Liverpool fortsetter målfesten på Anfield

Liverpool har scoret 162 mål på de siste 61 hjemmekampene i Premier League. Vi tror på en ny scoringsfest i kveld.

Sheffield United er inne i den vanskelige andresesongen. Etter fem serierunder står de fortsatt uten seier, og vi tror de skal få kjørt seg på Anfield lørdag kveld.

Kan the Blades overraske på Merseyside? Neppe.

Liverpool - Sheffield United (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 2,05 (spillestopp lørdag kl. 20.55)

Premier League. Liverpool er ubeseiret i de siste 61 Premier League-kampene på hjemmebane, hvorav de har vunnet 27 av de siste 28 kampene på Anfield. De har scoret 162 mål, og det gir et snitt på 2,7 mål per kamp. De har sluppet inn 40 mål. Det er kun 0,7 mål i snitt per kamp.

Fabinho storspilte i Champions League-kampen mot Ajax, ikke bare reddet han en ball på streken, men han spilte strålende i midtforsvaret og ryddet opp også opp det meste. Liverpool har faktisk holdt nullen i fire av de fem kampene han har startet i forsvaret.

Den første kampen Fabinho spilte midtstopper vant Liverpool 1-0 mot Brighton i januar 2019, deretter var han sentralt i forsvaret da Liverpool tapte 1-2 i FA-cupen mot Wolves. Han var også midtstopper da Liverpool spilte 0-0 mot Bayern Munchen i Champions League. Da erstattet han en suspendet Virgil Van Dijk.

I september var han tilbake i forsvaret da Liverpool slo Chelsea 2-0, og i Nederland var han nok en gang brijant da Liverpool vant 1-0 mot Ajax. Jurgen Klopp har funnet sin Van Dijk-erstatter.

Fabinho har levert strålende i rollen som Van Dijk-erstatter. Foto: Phil Noble (Pa Photos)

Taper alltid mot ligamesterne

Statistikken til Sheffield United gir iallfall ingen grunn til å tro på et mirakel for laget fra stålbyen. De har tapt 16 av de siste 17 bortekampene i ligaen mot de regjerende ligamesterne Den eneste seieren kom mot Arsenal i 1971-1972-sesongen.

Det er ennå usikkert når Van Dijk kan være tilbake, men Joel Matip, Alisson og Thiago Alcantara er alle aktuelle for kampen mot Sheffield United.

Sannsynlig Liverpool-lag: Adrian; Trent, Fabinho, Gomez, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Keita - Salah, Mane, Firmino.

Den tidligere Liverpool-spilleren kan også få sin første kamp fra start for Sheffield United når han er tilbake på Anfield Road. John Fleck og Lys Mousset er begge ute i om lag seks uker til.

Manager Chris Wilder mangler fra før forsvarsspilleren Jack O'Connell, mens Max Lowe Premier League-debut ble av den korte sorten da han pådro seg en hjernerystelse.

Liverpool kjører på fra start

For første gang siden 1953 har Liverpool sluppet inn 13 mål etter fem ligakamper. Klopps menn har faktisk 25 bakelengsmål siden juni i Premier League. Det er bare Crystal Palace som har flere innslupne mål i denne perioden.

Det er umulig å se bort fra den statistikken.

Derfor er det godt mulig at Sheffield United scorer på Anfield, men vi tror Liverpool scorer flere mål enn dem. Det som taler til Liverpools fordel er at Sheffield United kun har scoret to mål hittil.

I fire av de fem første kampene til Sheffield United har det stått 0-0, men the Blades har ennå ikke møtt noen av topp fire-lagene. Sist sesong ble det scoret to mål i to av de fire kampene mot topp fire-lagene.

Det har vært scoret to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene i fire av de fem første ligakampene til Liverpool. Vi tror det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene på Anfield lørdag kveld. Oddsen på et slikt scenario er 2,05. Det er spillbart.

