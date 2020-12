Liverpool gjør store endringer på laget før Fulham-kampen

Jürgen Klopp skifter ut åtte av spillerne som startet onsdagens kamp i Champions League.

Flere av Liverpools benkeslitere fikk spilletid mot FC Midtjylland på onsdag, men det var ingen som klarte å spille seg inn på laget.

Det er trolig bare tre av spillerne fra Champions League-kampen mot FC Midtjylland som starter Liverpools bortekamp mot Fulham søndag. Klopp vil bruke omtrent samme laget som vant 4-0 mot Wolverhampton.

Selv om Caoimhin Kelleher har vist at han har det som skal til for å vokte målet til Liverpool, vil en friskmeldt Alisson gå rett inn på laget søndag.

Trent Alexander-Arnold vil starte på høyrebacken, og han får Joel Matip ved siden av seg. De øvrige to i forsvarsrekken vil være Fabinho og Andy Robertson.

Gini Wijnaldum har fått syv dager med hvile, og kommer inn på midtbanen. Jordan Henderson vil fylle ankerrollen på midten, og alt tyder på at han får med seg Curtis Jones, som blir foretrukket fremfor Naby Keita.

Med Jota ute med skade vil Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino spille på topp.

Fulham - Liverpool (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 2,00 (spillestopp søndag kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. Nyopprykkede Fulham ble dømt nord og ned før sesongen, men Scott Parkers menn har de siste ukene vist at de kan bite fra seg. Resultatene har likevel vært nedslående, selv om prestasjonene har vært bedre.

London-klubben ga Everton kamp, men tapte til slutt 3-2 i London. Deretter tok de en superb 2-1-seier mot Leicester. I forrige serierunde måtte Premier League-nykommerne gi tapt for Manchester City (0-2). Prestasjonene i de siste kampene har gitt håp om at klubben skal unngå nedrykk.

Men de har en vanskelig oppgave søndag.

Tapt de seks siste søndagskampene

Ikke bare har Liverpool vunnet de seks siste Premier League-kampene mot Fulham, men de har feid over London-klubben. Klopps menn har scoret 18 mål og kun sluppet fire på de seks kampene.

At kampen spilles på en søndag gjør ikke saken enklere for Fulham. De har nemlig tapt de seks siste hjemmekampene i Premier League som er spilt på søndager.

De regjerende mesterne fra Merseyside har virkelig fått opp dampen de siste ukene, og 4-0-seieren mot Wolves viste at de har planer om å forsvare ligagullet.

Liverpool har vunnet gruppen sin i Champions League, og de er ubeseiret i de syv siste kampene i Premier League.

Liverpool har vunnet de siste 18 ligakampene mot nyopprykkede lag. Det er ni kamper unna rekorden til Chelsea. De vant 27 kamper på rad mot nye Premier League-lag i perioden fra 2002 til 2006.

Dårlig borte-statistikk

Det som gir Fulham et ørlite håp er bortestatistikken til Liverpool. Den er ikke god. Klopps menn er uten seier i de fire siste bortekampene i ligaen. De har ett tap og de øvrige tre kampene har endt uavgjort. Den eneste borteseieren i Premier League så langt denne sesongen kom mot Chelsea i september. Vi tror Liverpool tar sin andre seier i Vest-London søndag.

Fulham-manager Scott Parker har ingen nye skader i laget, og han kan sende samme startelleveren på banen i tredje kampen på rad.

Diogo Jota og Kostas Tsimikas er nye på skadelisten hos Liverpool. Fra før må Klopp klare seg uten blant andre Virgil van Dijk, James Milner, Thiago og Joe Gomez. Den positive nyheten er at Alex Oxlade-Chamberlain er tilbake. Han starter på benken, men kan få seg noen minutter på Craven Cottage søndag.

Slipper inn tidlige mål

Liverpool, som deler tabelltoppen med Tottenham, er gjort til kjempestore favoritter søndag. 1,35 i odds på borteseier er helt sikkert riktig, men det er litt kjedelig. Vi prøver oss heller på at det scores to mål eller mer i løpet av første omgang.

Fulham har tross alt sluppet inn syv mål i løpet av de første 15 minuttene denne sesongen, tre mer enn noe annet i Premier League før helgens serierunde.

Liverpool er det eneste laget som har scoret i alle sine Premier League-kamper denne sesongen, og de har vært scoret to mål eller mer i første omgang i ni av Liverpools elleve kamper så langt. Det har også vært scoret to mål eller mer i fire av de fem siste kampene til Fulham.

Oddsen på at det scores to mål eller mer i første omgang på Craven Cottage søndag er 2,00. Det er ok.

