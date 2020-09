Liverpool gjør ti endringer på laget

Det er kun tre dager siden Liverpool og Arsenal møttes i Premier League på Anfield, men lagene som møtes på banen i ligacupen torsdag er vidt forskjellige.

Denne kampen er en reprise av 4. rundekampen i ligacupen sist sesong. Også den gangen møttes Liverpool og Arsenal på Anfield, og det ble en ellevil forestilling med ti mål. Kampen endte 5-5, men Liverpool gikk videre etter straffesparkkonkurranse. Vi tror også Liverpool går videre etter torsdagens dyst.

Liverpool - Arsenal 1,90 - 3,45 - 3,20 H (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Liverpool skaffet seg en plass i den 4. runden i ligacupen etter å ha knust Lincoln 7-2-seieren, i en kamp hvor et reservepreget Liverpool-lag flekset med musklene.

Jürgen Klopp har for vane å gjøre store endringer på laget til kampene i ligacupen, og det gjør han også denne gangen. Det ligger an ti at han gjør ti endringer på laget som startet da Liverpool vant 3-1 mot Arsenal i Premier League mandag, men han vil ha flere av førstelagsspillerne tilgjengelig på benken.

Fredag er det ca. 345 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Jordan Henderson, Joel Matip, Thiago og Alex Oxlade-Chamberlain er alle ute. Thiago er smittet av koronaviruset, ifølge Pep Lijnders. Dermed mister han både ligacupmatchen mot Arsenal og helgens bortekamp mot Aston Villa i Premier League.

Med en tur til Villa Park tre dager etter kampen, er dette en mulighet for ungfolene og benkesliterne til å vise seg frem mot det som er et betydelig sterkere ag enn Lincoln.

Her kan du skrape Flax på nett.

Klopp vil troig gi det samme laget som gjorde jobben mot Lincon sjansen igjen, utenom nykommeren Kostas Tsimikas som sliter med en skade i låret. Da ligger det an til at James Milner plasseres på venstrebacken, mens Adrian gir Alisson avløsning mellom stengene. Neco Williams starter på høyrebacken for ellevte gang i karrieren. I midtforsvaret antydes det at Liverpool vil følge samme planen som mot Lincoln. Da spilte de med en erfaren stopper i hver omgang.

Xherdan Shaqiri (nummer to fra høyre) jubler sammen med lagkameratene etter å ha scoret 1-0-målet i ligacupmatchen mot Lincoln. Foto: Peter Powell (AFP)

Virgil van Dijk og Fabinho hadde jobben i forrige runde i ligacupen siden Joe Gomez var ute med skade. Billy Koumetio vil sannsynligvis få sjansen ved siden av dem. 17-åringen spilte ikke kampen mot Lincoln på grunn av en liten skade, men han er nå friskmeldt. Rhys Williams er også aktuell etter å ha imponert i debuten mot Lincoln.

Se alle de nye draktene til Premier League-klubbene her

Marko Grujic og Curtis Jones starter trolig sentralt på midtbanen. Offensivt kan Klopp sette inn Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino, Divock Origi og Digo Jota. Lagoppstillingen til Liverpool viser at de har større bredde i stallen enn på lenge, og at de har et slagkraftig mannskap til tross for at de gjør ti endringer på laget fra mandagens kamp.

Hviler stjernespillerne

Mikel Arteta er i likhet med Klopp ventet å hvile flere av de største stjernene før søndagens match mot Sheffield United, ifølge The Sun. Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Willian kan starte på benken.

Istedet kan Eddie Nketiah få sjansen på topp hos the Gunners. Han kom inn fra benken og ble matchvinner mot West Ham, og han scoret mot Leicester i forrige runden i ligacupen. Reiss Nelson og Liverpool-linkede Nicolas Pepe could kan starte på hver sin side av Nketiah.

Fredag er det ca. 345 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Mohamed Elneny og Joe Willock kan starte på midten. Det betyr i så fall at Dani Ceballos startet på benken igjen.

Arteta vil antakeligvis spare Xhaka til helgens Premier League-match. Bukayo Saka og Hector Bellerin går derfor inn på hver sin kant. Sead Kolasinac, Gabriel og Rob Holding kommer inn i forsvaret. Bernd Leno starter etter alle solemerker i mål.

Ni kamper uten seier på Anfield

Selv om dette er reservenes aften på Anfield torsdag, vil det være to sterke lag som møtes på banen.

Liverpool er uten tap i de ni siste hjemmekampene mot Arsenal. De har vunnet fem av de seks siste hjemmekampene mot laget fra Nord-London.

Arsenal gikk på sin side på sitt første tap for sesongen i mandagens kamp på Anfield, og den svake statistikken mot «topp seks»-klubbene fortsetter: Arsenal har nå spilt 28 bortekamper mot de andre topplagene uten å vinne i Premier League. Vi tror heller ikke at de vinner mot Liverpool i ligacupen. 1,90 i odds på Liverpool-seier er greit nok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset