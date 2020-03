Liverpool håndterer presset mot Atletico Madrid

Liverpool har gått videre i Champions League de to siste gangene de har ligget under før hjemmekampen. Vi tror også de klarer det mot Atletico Madrid.

Liverpool - Atletico Madrid pause/fulltid - H/H 2,30 (spillestopp kl 20.55)

Den andre og avgjørende åttendelsfinalen i Champions League spilles på Anfield onsdag kveld. Liverpool har presset på seg. De må slå Atletico Madrid med to mål for å gå videre, og helst unngå å slippe inn mål. Dersom de slipper inn ett mål, må Jürgen Klopps menn tre ganger mot spanjolene.

Liverpool har erfaring fra å være i denne situasjonen. Merseyside-laget har tatt seg videre de to siste gangene de har tapt på bortebane i den første kampen i utslagsrundene i Champions League. De slo ut Chelsea i 2006-2007-sesongen, og Barcelona led samme skjebne sist sesong.

Liverpool er ikke i sin beste form

Problemet er bare at Jürgen Klopps menn ikke er i sin beste form for tiden. Laget fra Merseyside har gått på noen smeller de siste par ukene. Først gikk de på sesongens første tap i Premier League da Watford slo dem 3-0, og de har også røket ut av FA-cupen mot Chelsea og tapt borte mot Atletico Madrid i Champions League. I helgen kom de tilbake på vinnersporet, da de slo Bournemouth 2-1 på Anfield. Det er likevel bekymringsverdig at de slipper inn mål mot et av de svakeste lagene i Premier League.

Samtidig har Liverpool en fantastisk statistikk på hjemmebane i Champions League etter at Jürgen Klopp kom til Anfield. Tyskerne har gjort Liverpool til en maskin, og de har ennå ikke tapt en hjemmekamp i Champions League under Klopp (12-4-0).

I den første kampen styrte Liverpool banespillet, men de klarte ikke å få et eneste skudd på mål. På Anfield derimot har de en enorm statistikk under Klopp. De har scoret 45 mål på hjemmebane i Champions eague etter at tyskeren tok over.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er tilbake i troppen ti Atletico-kampen, men om Klopp vil bruke ham er en helt annen sak. Andy Robertson spilte ikke mot Bournemouth, men forsvarsspilleren er tibake i startelleveren i onsdagens kamp. Vertene må fortsatt klare seg uten keeper Alisson Becker som har pådratt seg en hofteskade.

Atletico har kommet til England med 24 spillere i troppen. Joao Felix, Kieran Trippier og Hector Herrera er blant spillerne som er aktuelle for onsdagens kamp Ingen av dem spilte første kampen i Madrid. Thomas Lemar er usikker. Det er også Alvaro Morata, som må gjennom en sen test for å se om han kan spille mot Liverpool.

Atletico Madrid har ikke imponert på bortebane

Atletico Madrid har ikke imponert på bortebane i Champions League. I gruppespillet denne sesongen har de ligget under til pause i to kamper og det har stått uavgjort i én. De har faktisk kun ledet til pause i en av de siste ti bortekampene i turneringen. Liverpool på sin side har ledet til pause i seks av de ni siste hjemmekampene i Champions League. Liverpool vil angripe fra start i onsdagens match på Anfield, og vi mener at H/H-spillet er interessant. Det gir 2,30 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

