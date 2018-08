Liverpool helklink på lørdagskupongen

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Kamp nummer fire Fulham - Burnley skal spilles søndag og denne blir derfor trukket på lørdagskupongen. Innleveringsfristen er kl 15.55. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 800 000 kr. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Liverpool - Brighton

Perfekt serieåpning for Liverpool som står med full pott og seks poeng etter de to første seriekampene. Feide over West Ham hjemme på Anfield i seriepremieren og vant 4-0 og tok en sterk og overbevisende 2-0 seier borte mot Crystal Palace mandag kveld. Bunnsolide 12-7-0 hjemme på Anfield forrige sesong. Manager Jürgen Klopp kan glede over at det er ingen nye skader eller karantener, og har kun Dejan Lovren, Ragnar Klavan og langtidsskadde Alex Oxlade-Chamberlain ute med skade.

Brighton innledet med en skuffende seriepremiere borte mot Watford og tapte fortjent 0-2. Tok sitt monn igjen søndag og tok for andre sesong skalpen på Manchester United på hjemmebane og vant overraskende 3-2. Endte på 15. plass forrige sesong med totalt 40 poeng, hele 29 av de poengene ble tatt hjemme. Meget svake 2-5-12 på bortebane. Midtstopper Lewis Dunk måtte ut med skade mot Manchester United og er meget tvilsom til lørdagens kamp. Det betyr at Leon Balogun kan få sin første kamp fra start etter overgangen fra Mainz i sommer. Kaptein Bruno er fortsatt ute med skade.

Tilsvarende seriekamp forrige sesong var i avslutningsrunden av Premier League og da vant Liverpool 4-0. Det er vanskelig å tro at Liverpool roter vekk poeng i denne. H.

2. Arsenal - West Ham

Kun fire lag står uten poeng etter de to første serierundene i Premier League og her møtes to av dem.

Arsenal måtte se seg slått 0-2 hjemme mot Manchester City i seriepremieren og røk 2-3 borte mot Chelsea forrige søndag. Det betyr at Unai Emery ikke har fått en pangstart på sin karriere som Arsenal-manager. Kom riktignok tilbake fra 0-2 mot Chelsea søndag til 2-2, men spillemessig var uansett Chelsea klart best. Leverte veldig bra hjemme på Emirates forrige sesong og 15-2-2 var blant de beste hjemmestatistikkene. Ingen nye skader eller karantener for Arsenal. Carl Jenkinson, Sead Kolasinac, Laurent Koscielny og Ainsley Maitland-Niles er alle langtidsskadet.

Heller ikke Manuel Pellegrini har fått noen pangstart som West Ham-manager. 0-4 borte mot Liverpool i seriepremieren var neppe så uventet, men mer uventet var det at laget skulle tape hjemme mot bortesvake Bournemouth forrige lørdag. Tok ledelsen 1-0 i den kampen, men måtte se at Bournemouth snudde kampen og vant 2-1. 5-5-9 og 3-6-10 på bortebane de to foregående sesongene. Kaptein Mark Noble har ikke trent denne uken og går glipp av lørdagens kamp. Andy Carroll, Manuel Lanzini og Winston Reid er alle fortsatt ute.

8-0-1 på de ni siste tilsvarende på Emirates. H.

3. Bournemouth - Everton

Bournemouth og Joshua King innfridde som ganske klare favoritter hjemme mot nyopprykkede Cardiff med 2-0 i seriepremieren og fulgte opp med en knallsterk borteseier mot West Ham forrige lørdag og står altså med full pott etter de to første serierundene. Har hatt sin styrke på hjemmebane i de tre sesongene laget har vært i Premier League. 7-5-7 i 2017/18-sesongen, 9-4-6 i 2016/17-sesongen og 5-5-9 i 2015/16-sesongen. Dyrekjøpte Jefferson Lerma er nok med i troppen nå. Diego Rico soner karantene, mens Kyle Taylor og Junior Stanislas er ute.

Det er stilt endel forventninger til Everton denne sesongen og laget leverte en solid seriepremiere borte mot Wolverhampton. Ledet både 1-0 og 2-1 i den kampen, men måtte som kjent spille hele 2. omgang med ti mann ettersom Phil Jagielka ble utvist like før pause. Nyinnkjøpte Richarlison viste seg fram på direkten og scoret begge målene. Sist lørdag fulgte laget opp med 2-1 seier hjemme mot Southampton og Richarlison scoret ett av målene. Meget svake 3-6-10 på bortebane forrige sesong og ikke bedre enn 4-6-9 sesongen før der igjen. Manager Marco Silva tror ikke nysignerte Andre Gomes og Yerry Mina vil være klare for spill før i midten av september. Phil Jagielka soner fortsatt karantene etter sin utvisning i seriepremieren, mens Morgan Schneiderlin er ute med muskelskade.

2-1, 1-0 og 3-3 i de tre tilsvarende møtene etter at Bournemouth kom til Premier League. Vi tar med alle tegn. HUB.

4. Fulham - Burnley (kampen trekkes på tippekupongen)

Kampen skal spilles søndag og blir derfor trukket på lørdagskupongen. Fredag kl 17.00 er prosentene på folkerekka 47-28-25. Vi tar sjansen på at holder med halvgardering. HU.

5. Huddersfield - Cardiff

Huddersfield var spådd å gå rett ned igjen foran fjorårssesongen etter opprykket fra Championship. Men klarte seg bra og endte på 16. plass, fire poeng foran Swansea på nedrykksplass. Anstendige 6-5-8 på hjemmebane da. Leverte en ganske bra premiere hjemme mot Chelsea for 14 dager siden, men røk likevel 0-3. Sjanseløse borte mot Manchester City forrige søndag og røk 1-6. Viktige Aaron Mooy mistet kampen mot City, da han ble pappa til en sønn. Han er tilbake lørdag.

Nyopprykkede Cardiff er kanskje den største nedrykksfavoritten. Innledet med 0-2 tap borte mot Bournemouth i seriepremieren, men fikk med seg et velfortjent poeng i hjemmepremieren mot Newcastle forrige lørdag (0-0). Er det eneste laget i Premier League som fortsatt har tilgode å score mål. 11-5-7 på bortebane i opprykkssesongen fra Championship. Midtbanespilleren Aron Gunnarsson er ute med skade, ellers er det ikke rapportert spesielle skadeproblemer for Cardiff.

Dette blir garantert ingen målfest, men vi utelukker ikke noen utfall i denne kampen. HUB.

6. Southampton - Leicester

Southampton var involvert i nedrykkskampen omtrent helt til det siste i fjorårssesongen, men endte tilslutt tre poeng foran Swansea. Innledet denne sesongen med 0-0 hjemme mot Burnley og røk som ventet borte mot Everton forrige lørdag (1-2), men gjorde en brukbar bortekamp. Normalt hjemmesterke Southampton hadde ikke bedre enn 4-7-8 på St. Mary's stadium forrige sesong. Vår egen Mohamed Elyounoussi mistet forrige lørdags bortekamp mot Everton, men er friskmeldt til denne.

Bra seriestart for Leicester. En klønete hands allerede etter tre minutter og straffespark imot, ødela for Leicester i seriepremieren borte mot Manchester United. Vant faktisk ballinnehavet med 58-42 i den kampen tross bortebane, uten at vi skal legge altfor mye vekt på det. 1-2 tap ble det der. Vant komfortabelt 2-0 hjemme mot nyopprykkede Wolverhampton sist lørdag. Moderate 5-5-9 på bortebane i fjorårssesongen. Jamie Vardy ble utvist mot Wolves og soner sin første av tre kampers karantene lørdag. Matty James og nysignerte Caglar Soyuncu er begge ute med skader.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende. Vi tror hjemmelaget unngår tap i denne med tanke på at Leicester må klare seg uten Jamie Vardy. HU.

7. Aston Villa - Reading

De seks siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship.

Aston Villa var blant de aller største opprykksfavorittene forrige sesong og endte da også på 4. plass og playoff. Der ble tap i opprykksfinalen mot Fulham. Innledet denne sesongen på beste vis og tok full pott på de to første seriekampene. 3-1 borte mot Hull i seriepremieren og 3-2 hjemme mot Wigan forrige lørdag, etter at Birkir Bjarnason satte inn seiersmålet fire minutter på overtid. Men har måttet nøye seg med poengdeling i de to siste. Først 1-1 borte mot Ipswich lørdag, mens Jonathan Kodija berget ett poeng med sin utligning til 2-2 fem minutter på overtid hjemme mot Brentford onsdag. Solide 14-7-2 på hjemmebane forrige sesong. Anwar El Ghazi er ankommet på lån fra Lille og flankespilleren kan få sin debut lørdag. Keinan Davis and Scott Hogan er begge fortsatt ute.

Reading innledet sesongen med å tape ufortjent 1-2 hjemme mot Derby. Så ble det 0-1 tap borte mot Nottingham Forest og sist lørdag ble sesongens tredje ettmålstap et faktum, da laget røk 0-1 hjemme for Bolton. Onsdag ledet laget 2-0 borte mot Blackburn til pause, men måtte se at Blackburn scoret to mål etter pause. Reading kunne i det minste glede seg over sesongens første poeng. Moderate 5-6-12 på bortebane forrige sesong. Sone Aluko and Mo Barrow var begge tilbake etter skader i midtuken, mens innlånte Josh Sims kan være aktuell for startplass etter å ha kommet inn som innbytter mot Blackburn.

3-0 og 1-3 i de to siste tilsvarende. Villa blir store favoritter på lørdagskupongen. Vi er i beit for sikre og må singelspille hjemmelaget. H.

8. Blackburn - Brentford

Nyopprykkede Blackburn står fortsatt uten tap på sine fire første seriekamper, men var ille ute hjemme mot Reading onsdag. Lå da under 0-2 til pause, men to scoringer av Charlie Mulgrew etter pause berget ett poeng. Det var lagets tredje poengdeling på de fire første seriekampene, seieren kom borte mot Hull i andre serierunde. Både Bradley Cack og Kasey Palmer kan være tilbake for hjemmelaget etter å ha mistet onsdagens kamp. Men både Adam Armstrong og Dominic Samuel pådro seg smeller onsdag og er i fare for å miste lørdagens kamp.

Velspillende Brentford endte på 9. plass forrige sesong og med 69 poeng var det kun seks poeng opp til Derby på playoffplass. Har innledet strålende denne sesongen og står med åtte poeng på de fire første seriekampene og er fortsatt ubeseiret. Ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Aston Villa onsdag, men Jonathan Kodija utlignet for Villa fem minutter på overtid. Toppscorer Neal Maupay (fem seriemål allerede) er ilagt tre kampers karantene etter en stempling mot Villa's John McGinn i onsdagens seriekamp og dermed kan ikke Brentford-manager Dean Smith stille med samme startellever for femte kampen på rad.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Bortelaget må unnvære sin toppscorer, og dermed tror vi hjemmelaget er ubeseiret også etter lørdagens kamp. HU.

9. Derby - Preston

Derby og Frank Lampard imponerte ingen i seriepremieren borte mot Reading til tross for at laget vant 2-1. Fikk sin utligning midtveis i 2. omgang da på en gedigen keepertabbe og seiersmålet kom 5 minutter på overtid. Røk hele 1-4 hjemme mot Leeds i den påfølgende seriekampen og forrige lørdag ble det 1-2 tap borte mot Millwall. Tirsdag ble det endelig seier igjen, da med 2-0 hjemme mot Ipswich. Fine 12-5-6 på hjemmebane forrige sesong. Midtbanespilleren George Evans måtte ut med skade mot Ipswich og mister lørdagens kamp. Curtis Davies, Scott Malone og Harry Wilson er trolig fortsatte ute.

Preston endte faktisk helt oppe på 7. plass forrige sesong og var kun to poeng bak Derby på den siste playoffplassen. Sterke 10-8-5 på bortebane da. Har tatt fire poeng på sine to spilte hjemmekamper denne sesongen, men tapt begge bortekampene, senest med 0-2 mot Norwich onsdag kveld. Spissen Paul Gallagher soner sin andre av tre kampers karantene. Og ellers er Calum Woods, Sean Maguire og Billy Bodin fortsatt alle ute.

3-3-0 på de seks siste tilsvarende oppgjørene. Derby taper neppe denne gang heller. HU.

10. Norwich - Leeds

Norwich kommer fra en middels sesong, der laget endte på 14. plass med totalt 60 poeng. Det var omtrent like langt fra topp til bunn. James Maddison og Wes Hoolahan er blant spillerne som har forlatt klubben før denne sesongen. Innledet med å kun ta ett poeng på de tre første seriekampene, det poenget kom i serieåpningen borte mot Birmingham (2-2). 3-4 tap borte mot West Bromwich i andre serierunde og sist lørdag ble 1-0 ledelse til 1-2 tap borte mot Sheffield United. Onsdag kom endelig sesongens første seier med 2-0 hjemme mot Preston. Helt greie 8-8-7 på hjemmebane forrige sesong. Sommersigneringen Emiliano Buendia kan få sin første kamp fra start lørdag, etter at argentineren kom inn som innbytter mot Preston. Midtbanekollega Kenny McLean er fortsatt ute, det samme gjelder langtidsskadde Matt Jarvis og Carlton Morris.

Leeds måtte (kanskje ikke så uventet) tåle sesongens første poengtap i midtuken, da det ble 2-2 borte mot Swansea. Kom til den kampen med tre strake seire og har fått en strålende start. Hadde ikke bedre enn 7-3-13 på bortebane forrige sesong. Kaptein Liam Cooper måtte gi seg under oppvarmingen til kampen mot Swansea og er ute i tre uker. Stuart Dallas og Pontus Jansson er derimot begge tilbake i trening og aktuelle for troppen til lørdagens kamp.

3-2-2 på de sju siste tilsvarende. Norwich er kapable til å påføre Leeds sesongens første nederlag. Vi helgarderer. HUB.

11. Stoke - Hull

Stoke måtte som kjent ta den tunge turen ned fra Premier League i vår, men er regnet blant de største opprykksfavorittene. Står uten seier hittil, men møtte på meget sterk motstand i de tre første seriekampene. 1-3 tap borte mot Leeds i seriepremieren, 1-1 hjemme mot gode Brentford i den eneste spilte hjemmekampen hittil, og 2-2 borte mot gode Preston sist lørdag. Sesongens første trepoenger "skulle komme" hjemme mot Wigan onsdag, men det endte med en gedigen nedtur og 0-3 tap. Står dermed med kun to poeng på de fire første seriekampene. Ashley Williams ble utvist mot Hull og soner karantene, forsvarskollega Bruno Martins Indi blir forhåpentligvis friskmeldt til å erstatte ham.

Motstander Hull rykket som kjent ned fra Premier League før fjorårssesongen. Slet i bunnen da, men var tilslutt godt klar av nedrykk og endte på 18. plass. Svake 4-8-11 på bortebane da. Innledet denne sesongen med kun ett poeng på de tre første seriekampene, men tok sin første seier borte mot Rotherham med 3-2 seier tirsdag kveld og er altså ubeseiret på sine to første bortekamper. Hull-manager Nigel Adkins stiller trolig med uforandret lag lørdag.

På papiret har Stoke et mannskap som bør kunne kjempe om opprykk og det skal være gode sjanser for at sesongens første seier kommer lørdag. H.

12. Nottingham Forest - Birmingham

Nottingham Forest har satset friskt foran årets sesong og er ubeseiret på på de fire første seriekampene. Tre av dem har endt med poengdeling, deriblant begge bortekampene. Er kjent som et stødig hjemmelag og hadde 10-3-10 i forrige sesong der laget endte på 17. plass. Midtbanespilleren Adlene Guedioura har imponert for Forest denne sesongen, men er ute med skade til lørdagens hjemmekamp.

Forrige fredag lanserte undertegnede oddstips på Birmingham hjemme mot Swansea til flot odds. Birmingham dominerte kampen, men klarte ikke å score og dermed endte det 0-0. Onsdag ble det 0-1 tap borte for Bolton og Birmingham står uten seier på sine fire første seriekamper, begge bortekampene er tapt med 0-1. Endte helt nede på 19. plass forrige sesong og hadde da meget svake 3-4-16 på bortebane. Craig Gardner er tilbake etter karantene for the Blues.

3-1 og 2-1 til Forest i de to siste tilsvarende på City Ground. Det skal være gode sjanser for hjemmeseier også denne gang. H.

96-rekker:

1. Liverpool — Brighton H

2. Arsenal — West Ham H

3. Bournemouth — Everton H

4. Fulham — Burnley HU

5. Huddersfield — Cardiff HU

6. Southampton — Leicester HU

7. Aston Villa — Reading H

8. Blackburn — Brentford HU

9. Derby — Preston HU

10. Norwich — Leeds HUB

11. Stoke — Hull City H

12. Nottingham Forest — Birmingham H

432-rekker:

1. Liverpool — Brighton H

2. Arsenal — West Ham H

3. Bournemouth — Everton HUB

4. Fulham — Burnley HU

5. Huddersfield — Cardiff HUB

6. Southampton — Leicester HU

7. Aston Villa — Reading H

8. Blackburn — Brentford HU

9. Derby — Preston HU

10. Norwich — Leeds HUB

11. Stoke — Hull City H

12. Nottingham Forest — Birmingham H