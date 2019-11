Liverpool jakter revansj på midtukekupongen

Napoli er det eneste laget som har vunnet mot Liverpool denne sesongen. Hjemme på Anfield jakter Liverpool revansj.

Vi har kommet frem til en ny midtukekupong. Denne gangen spilles alle kampene onsdag. De seks første kampene er hentet fra 5 runden i Champions League, mens de øvrige kampene er fra midtukerunden i Championship. Mange store klubber er i aksjon, blant andre Liverpool, Barcelona, Dortmund og Ajax. Innleveringsfristen er på 20:40, og bonuspotten er på 1,7 millioner kroner.

1. Liverpool—Napoli

Toppoppgjør i gruppe E. Med seier i denne kampen så sikrer Liverpool gruppeseieren, mens med poengtap så kan det hende at Jürgen Klopps menn er avhengige av poeng borte mot Salzburg for å sikre avansement.

Klopps menn fikk en god oppladning til gruppefinalen. I helgen slo de Crystal Palace 2-1 på bortebane. Dermed er Merseyside-laget ubeseiret i 13 ligakamper på rad, og de er uten tap i de 13 siste kampene uansett turnering. Det eneste tapet til Liverpool denne sesongen kom 17. september mot nettopp Napoli. Scouserne tapte 0-2 etter en slapp kamp i Italia. De slapp inn ett mål i det 82. minutt, og deretter enda ett to minutter på overtid.

Hjemme på Anfield jakter de regjerende Champions League-mesterne revansj. Rødtrøyene mangler midtstopper Joel Matip som er ute med en kneskade, men Mohamed Salah, som var ubenyttet reserve i lørdagens kamp på Selhurst Park, har trent hele uken.

Dersom Salzburg ikke vinner mot Genk i den andre kampen i gruppe E, vil Liverpool kvalifisere seg for åttendedelsfinalen, selv om de skulle tape mot Napoli. Laget fra Beatles-byen har en luke på åtte poeng til lag nummer to i Premier League.

Heldigvis for Liverpool møter de et Napoli-lag som er i forferdelig form. De står uten seier i seks kamper på rad.. Napoli befinner seg derfor helt nede på syvendeplass i Serie A, 15 poeng bak serieleder Juventus. Liverpool har hatt et overtak på lag fra Italia. Hjemme på Anfield har de vunnet seks av syv Europa League- og Champions League-kamper mot italiensk motstand.

Napoli spiller sin tiende bortekamp i England osndag kveld, og de har ikke vunnet noen av de ni siste kampene (0-1-8). De har møtt seks forskjellige lag (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool og Manchester City). Mannen som gir dem håp er Carlo Ancelotti. Han var den siste manageren som vant en bortekamp i Champions League på Anfield, da han ledet Real Madrid til 3-0-seier i oktober 2014. Ingen manager har vunnet flere Champions League-bortekamper i England enn Ancelotti.

Liverpool har vunnet begge sine hjemmekamper mot Napoli De slo dem 3-1 i 2010-2011-sesongen i Europa League, og de vant 1-0 sist sesong i Champions League. All statistikk taler for Liverpool-seier, men det kan bli jevnere enn hva Liverpool-fansen liker. HU

2. KRC Genk—FC Salzburg

Genk har ikke klart å markere seg i Champions League denne sesongen De har kun tatt ett poeng i en en meget tøff gruppe. Belgierne har scoret fire mål. Det er slett ikke verst, men defensivt har ikke Genk-laget hengt sammen. At de har sluppet inn tolv mål på fire kamper forteller alt om hvor det har sviktet for Sander Berge & Co. Til tross for de dårlige resultatene, har belgierne fortsatt muligheten til å kvalifisere seg for Europa League, men da må de vinne mot Salzburg.

FC Salzburg har vært den store positive overraskelsen. Østerrikerne har scoret tolv mål på fire kamper, og spisskometen Erling Braut Haaland er spilleren som har scoret nest mest i Champions League med syv mål på de fire første kampene. Onsdag kan Braut Haaland forsøke å ta tilbake toppscorertittelen fra Robert Lewandowski (10) når Red Bull Salzburg spiller på Luminus Arena i Genk - om han blir spilleklar.

Red Bull Salzburg trenger jærbuen. De må vinne mot Genk om de fortsatt skal ha noe håp om å gå videre til sluttspillet. Liverpool leder gruppen med ni poeng, Napoli har åtte, Red Bull Salzburg fire og Genk bare ett poeng. Med seier over Napoli tar Liverpool puljeseieren. Salzburg må altså vinne over Genk om de fortsatt skal ha muligheter til å bli blant de to lagene som skal være med i Champions Leagues utslagsspill, som blir spilt til våren.

Genk har ikke vunnet noen av sine fem siste kamper, og de tapte hele 2-6 mot Salzburg på bortebane. Jeg tror østerrikerne er sugen på mer Champions League-spill. Den guleroten er borte for Genk. Det er viktigere for dem å konsentrere seg om den belgiske ligaen. B

3. Barcelona—Borussia Dortmund

Gruppe F er uten diskusjon den tøffeste gruppen i Champions League. Alle lagene kan fortsatt matematisk kvalifisere seg for sluttspillet. Barcelona topper gruppen etter fire kamper, men en skuffende 0-0-kamp mot Slavia Praha i forrige runde åpent døren for både Dortmund og Inter. Nå trenger katalanerne tre poeng for å sikre avansement.

Barca er nok fornøyd med at denne kampen spilles på Camp Nou, siden de har vært rufsete på bortebane den siste tiden. På hjemmebane er de spanske gigantene ubeseiret denne sesongen.

Borussia Dortmund ikke levert på det nivået jeg hadde forventet, og 0-2-tapet mot Inter på San Siro var skuffende. De er likevel tre poeng foran sine italienske rivaler, og siden de møter overkommelige Slavia Praha i siste serierunde føler de seg antakeligvis sikker på å gå videre.

Problemet er at Dortmund er inne i en blindgate. De havnet under 0-3 i lørdagens hjemmekamp mot bunnlaget i 1. Bundesliga, Paderborn, men kjempet seg tilbake og klarte 3-3. Det er bekymringsverdig at de slapp inn tre mål hjemme mot en såpass svak motstander, særlig siden de tapte 0-4 mot erkerivalene i Bayern München i kampen før. Tyskerne har kun vunnet én av de siste seks bortekampene, og de har gått målløse av banen i tre av dem.

Selv om Barca mangler sentrale defensive spillere som Pique, Alba og Semedo, så tror jeg ikke at Dortmund kan skape problemer for katalanerne på Camp Nou. Barcelona vik sikre seg avansement før bortekampen mot Inter i siste runden, men skadene i forsvaret gjør at jeg garderer kampen. HU

4. Slavia Praha—Inter

Inter må vinne i Praha onsdag for å holde liv i håpet om en åttendelsfinale. Antonio Contes menn er tre poeng bak Borussia Dortmund, men italienerne har overtaket på tyskerne på innbyrdes oppgjør. Nå mot Inter vinne 2-0 eller mer, og samtidig håpe at Barcelona gir dem en hjelpende hånd.

Slavia Praha ligger, ikke overraskende, på bunn i gruppe F, men ting kunne sett helt annerledes ut om de hadde klart å holde på ledelsen i den første kampen på San Siro. Tsjekkerne har tapt begge hjemmekampene sine, men de har gitt både Dortmund (0-2) og Barcelona (1-2) kamp.

Inter tok en ny seier i Serie A i helgen, og Antonio Contes mannskap lusker kun ett poeng bak Juventus i den hjemlige ligaen. Serie A virker å være førsteprioritet for Inter denne sesongen, men de har ikke gitt opp avansement. Den gode nyheten er at Inter har hatt bra resultater på fremmed gress denne sesongen. De har vunnet alle bortekampene i den italienske ligaen, og de har scoret to mål eller mer i alle syv bortekampene i ligaen denne sesongen. På de syv kampene har de scoret 18 mål. Gjestene har en formsterk Lautaro Martínez offensivt. Han har scoret i de tre siste Champions League-kampene for Inter. Scorer han på onsdag blir han den femte argentineren som har scoret i fire kamper på rad, etter Hernan Crespo (2002), Lionel Messi (seks ganger), Sergio Agüero (2019) og Ezequiel Lavezzi (2013).

Med et Inter-lag i scoringsform burde Slavia være bekymret. B

5. RB Leipzig—Benfica

RB Leipzig topper gruppe G, og de er fem poeng foran Zenit på tredjeplass med to kamper igjen. Tyskerne har levert en solid innsats i Champions League-gruppespillet. 0-2-tapet mot Lyon i andre kampen i gruppespillet er eneste poengtapet til RB Leipzig. De har vunnet de tre andre kampene, og vil kvalifisere seg for sluttspillet med ett poeng mot Benfica om Lyon slår russiske Zenit i den andre kampen i gruppen.

Selv om Benfica opplagt har talent, så har de slitt i Champions League denne høsten. Portugiserne er tabelljumbo i gruppen med tre poeng. Lisboa-klubben må vinne de to siste kampene for å ha en mulighet til å gå videre fra gruppespillet. Portugiserne har kun gått på tre nederlag i de siste 15 kampene i alle turneringer, men alle tre tapene kom i Champions League.

RB Leipzig har vunnet de fem siste kampene og har scoret tolv mål i de to siste hjemmekampene. Med Timo Werner, Christopher Nkunku og Yussuf Poulsen offensivt har tyskerne tilstrekkelig med offensive muskler til å vinne, selv om de skulle få et mål imot. H

6. Lille—Ajax

Lille har hatt en skikkelig dårlig Champions League-sesong Franskmennen har kun tatt ett poeng, og de er ute av kampen om en plass i sluttspillet før de to siste kampene i gruppespillet. Selv muligheten for å gå til Europa League virker vanskelig for Lille, som da må vinne de to siste kampene sine, og samtidig må et av de andre lagene i gruppen tape begge sine kamper. Det er lite sannsynlig at Lille spiller i Europa etter jul.

Det franske laget har hatt sjanser nok De har hatt 4,5 skudd i snitt på mål i hver kamp, men de har kun scoret tre ganger. Defensivt har de vært forferdelig svake. Lille har sluppet inn ti mål på fire kamper Selvtilliten er etter hvert tynnslitt hos franskmennene, og uten noe å spille for har jeg vanskelig for å tro vertene skal klare å ta poeng i denne kampen.

Ajax på sin side har hatt en bra sesong i Champions League, særlig offensivt De har slått både lille og Valencia 3-0, og de har spilt 4-4 mot Chelsea i den siste kampen. Kampen mot engelskmennene viste både den offensive slagkraften i laget og de defensive svakhetene. Nederlenderne topper gruppen med syv poeng. Chelsea og Valencia har like mange poeng, men dårligere målforskjell.

Ajax er solide i Champions League, hvor de er ubeseiret i 25 av 28 kamper De taper heller ikke mot Lille. Amsterdam-klubben har scoret scoret fire mål i de fem siste kampene, og jeg tror de også feier over Lille. B skal holde her.

7. West Bromwich Albion—Bristol City

West Brom slo Sheffield Wednesday 2-1 lørdag uten flere nøkkelspillere. Slaven Bilic sine menn har nå tre strake seire, og de har spilt syv kamper på rad uten tap. West Midlands-laget er fortsatt serieleder, og de har skaffet seg en luke på fem poeng ned til Preston på tredjeplass.

Bristol City spilte mot ti mann i 35 minutter på lørdag, men klarte ikke å bryte ned det godt organiserte Nottingham Forest-laget. Dermed endte kampen 0-0. The Robins er nå ubeseiret i fem kamper på rad, men de har spilt uavgjort i tre av de fire siste kampene. Laget ligger på syvendeplass med 29 poeng, men det er bare målforskjellen som holder dem utenfor playoffplassene.

West Brom har kun slått ett av topp åtte-lagene, men de har ikke møtt noen av topplagene hjemme på the Hawthornes. Hjemme viser statistikken 4-4-0 så langt denne sesongen. Det er ingen som kan klage på underholdningen på the Hawthornes iallfall. Det har vært scoret tre mål eller mer i de seks siste hjemmekampene til WBA. Vertene har sluppet inn to mål i fem av de siste seks hjemmekampene, men reddes av at de er solide offensivt.

Gjestene har imponert på bortebane denne sesongen, hvor de står med 4-4-1, men de liker seg ikke på the Hawthornes. Bristol City har kun vunnet én av de siste elleve kampene her. Seieren kom tilbake i 1993. Likevel, det virker som the Robins er mer stabile denne sesongen. De kan gi WBA kamp. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Hull City—Preston North End

Hull lå under 0-2 etter 30 minutter mot et formsvakt Middlesbrough, men mot ti mann scoret the Tigers to ganger i løpet av andre omgang. Begge målene ble scoret av Jarrod Bowen. Vertene har nå tatt ti poeng på de fem siste kampene.

Preston sto med tre seire på rad før det skuffende 0-1-tapet borte mot Derby i helgen. Tapet gjorde at the Lilywhites overlot den direkte opprykksplassen til Leeds, og selv falt de ned til tredjeplass. Sesongen så langt har vært en suksess for Alex Neil og Preston. De har levert langt bedre enn hva som har vært forventet av dem.

Preston har mislyktes med å ta en topp seks-plassering de to siste sesongene, og mangelen på nye spillere i sommer gjør at det blir interessant å se om spillertroppen holder mål. Preston har vært solide hjemme på Deepdale, og derfor har de ligaens beste hjemmestatistikk. På bortebane har det ikke gått like bra. De har kun vunnet to av åtte kamper. Prestasjonene på fremmed gress har rett og slett ikke vært gode nok. Nå kan de få trøbbel mot et Hull-lag som elendelig har funnet formen. The Tigers har vunnet tre av de fem siste kampene, og scoret elleve mål på de seks siste kampene. De har også et godt tak på Preston. Fasiten viser fire seire og én uavgjort på de seks siste kampene mot gjestene. HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Queens Park Rangers—Nottingham Forest

QPR fikk en god start på sesongen, men nå har de kollapset. London-laget viser elendig form. De er uten seier i de fem siste kampene. Mark Warburtons menn ligger på tolvteplass på tabellen. De må snu den negative trenden om de skal holde liv i playoffhåpet, men QPR har fire tøffe kamper foran seg nå.

Første motstander er Nottingham Forest som er et av de beste bortelagene i Championship. De har kun tapt én av siste ti bortekampene i Championship. Totalt har de bare tapt tre av de siste 16 kampene. På lørdag leverte Forest en sterk prestasjon da de spilte 0-0 borte mot Bristol City, selv om de ble redusert til ti mann tidlig i andre omgang. Skogvokterne har allerede møtt fire av topp syv-lagene på bortebane, og de har ikke tapt noen av dem.

QPR har dårlige minner fra tidligere møter med Forest på Loftus Road. De har nemlig tapt tre av de fire siste hjemmekampene mot dem, og jeg tror ikke de vinner denne heller. Hovedstadslaget har spilt mot seks av topp åtte-lagene, og de har tapt alle seks kampene. Forest taper ikke i London. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Sheffield Wednesday—Birmingham City

Sheffield Wednesday skapte flest sjanser i lørdagens bortekamp mot serieleder West Brom, men the Owls klarte ikke å utnytte dem og tapte 1-2.

Garry Monk sitt mannskap står nå uten seier i de fire siste kampene, og de har falt ned til niendeplass på tabellen. Nå får Monk besøk av Birmingham som han forlot i i sommer etter en suksessfull, men problemfylt periode. Birmingham tok ett poeng etter en sen scoring mot Huddersfield lørdag. Det var tredje kampen på rad uten seier for Midlands-laget.

Liam Palmer er supendert etter å ha blitt utvist i helgen Det betyr antakeligvis at Dominic Iorfa går inn på høyrebacken, og Tom Lees spiller stopper sammen med Julian Borner. Fernando Forestieri ligger også an til å starte sammen med Steven Fletcher på topp. Birmingham kan komme til å gjøre to endringer før kampen i Yorkshire. Fran Villalba og Jefferson Montero er begge aktuelle fra start. Harlee Dean er supendert, mens fem andre spillere skadet.

På hjemmebane er onsdagslaget uten tap i de fem siste kampene. Wednesday har blant annet spilt uavgjort mot opprykksjagende Leeds og Swansea, og jeg tror heller ikke de taper mot et av de svakeste bortelagene i Championship. Birmingham har tapt syv av de ni siste bortekampene. Wednesday har en glimrende mulighet til å komme tilbake på vinnersporet her, samtidig som Garry Monk får sin revansj over klubben som ikke ville ha ham med videre. H

11. Blackburn Rovers—Brentford

Blackburn slo til helt på tampen av lørdagens kamp og vant 3-2 mot et Barnsley-lag, som er uten seier i de 16 siste kampene. Tony Mowbray sine menn har nå vunnet to av de tre siste kampene, og de har skaffet seg en luke ned til lagene under nedrykksstreken.

Brentford fikk ikke den beste starten på sesongen. De vant kun én av de fem første kampene, men de har spilt seg opp utover i sesongen. I helgen fortsatte Brentford klatringen på tabellen da de slo et formsterkt Reading-lag 1-0 i en svak kamp på Griffin Park. The Bees har nå vunnet fem av de seks siste kampene, og de var før midtukekampene kun to poeng bak en playoffplass.

Manager Thomas Frank har markert sitt ettårsjubileum i klubben med en sterk oktobermåned. Gjestene kommer til Ewood Park med kun to tap på de ti siste kampene, og de står med tre borteseire på rad turen til Lancashire. Brentford kan stille med samme starteller som sist. Christian Nörgaard er tilgjengelig igjen etter å ha sonet karantene, men midtstopper Julian Jeanvier er fortsatt suspendert.

Stewart Downing erstatter trolig Sam Gallagher hos Blackburn. Forsvarsspillerne Greg Cunningham og Derrick Williamser fortsatt på skadelisten hos vertene.

Brentford viser solid form, mens Blackburn sliter. Rovers har tapt fire av de siste syv kampene Charlton og Luton har allerede vunnet på Ewood Park. Jeg tror Brentford også tar tre poeng her. UB

12. Middlesbrough—Barnsley

Bunnoppgjør på Riverside. Middlesbrough viste tegn til bedring i søndagens kamp mot Hull, men et rødt kort på Marvin Johnson gjorde at de måtte spille med ti mann i over én time og rotet vekk 2-0-ledelsen og spilte 2-2. Jonathan Woodgate sine menn har klatret over nedrykksstreken, selv om de står uten seier i de ti siste kampene.

Boro er inne i en blytung periode, men situasjonen er enda verre hos Barnsley. De har ikke vunnet i Championship siden serieåpningen. Etter 2-3-tapet mot Blackburn i helgen står de uten seier i de 16 siste kampene. The Tykes er sementert i bunnen av tabellen med kun ni poeng. Gapet opp til en trygg plass er nå fem poeng. Ikke overraskende har Barnsley det dårligste forsvaret i Championship. De har sluppet inn 36 mål på 17 kamper. Det er fire mål mer enn det nest verste laget.

Marvin Johnson er suspendert i denne kampen på grunn av det røde kortet han fikk mot Hull. Det betyr at Marc Bola kan få sjansen i forsvaret. George Saville er også suspendert, og fire andre spillere er ute med skader.

Barnsley-sjef Gerhard Struber vil sannsynligvis gi Conor Chaplin sjansen fra start i onsdagens kamp etter at han scoret som innbytter sist. Kenneth Dougall og Dimitri Cavare er også aktuelle fra start.

Boro har kun tapt én av de åtte siste hjemmekampene mot Barnsley. Begge de to siste møtene på Riverside har endt med 3-1-seier til vertene Jeg tror mest på en hjemmeseier her, men gjestene er kapable til å få med seg ett poeng Denne garderes. HU

