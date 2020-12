Liverpool kan gjøre denne Newcastle-rekorden enda verre

Newcastle har tapt 77 kamper mot Liverpool i den engelske toppdivisjonen som er klubbrekord. Vi tror tap nummer 78 kommer onsdag kveld.

Newcastle er ubeseiret i de fire siste hjemmekampene i Premier League mot de regjerende ligamesterne, men vi tror de taper mot Liverpool.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

The Magpies har hatt problemer mot Liverpool de siste sesongene. De har tapt fem kamper på rad mot Jürgen Klopps menn. Taper de mot Liverpool onsdag vil det være første gang the Toon Army taper seks kamper på rad mot Liverpool.

Det vil også være første gang i historien Liverpool vinner tre strake kamper i toppdivisjonen på St James' Park.

Newcastle - Liverpool (Over/Under ant. mål fulltid B-lag 2.5) - Over 2,00 (spillestopp onsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Newcastle fortsetter den elendige avslutningen på året. Lørdag tapte the Magpies 0-2 mot Manchester City. Det var fjerde kampen på rad uten seier for the Toon Army.

Fra før har Newcastle tapt 2-5 borte mot Leeds og spilt 1-1 hjemme mot nedrykkstruede Fulham, i tillegg røk de ut av ligacupen mot Brentford i forrige uke.

Nå stålsetter Newcastle-fansen seg for en ny nedtur når Liverpool kommer til St. James’ Park onsdag.

Nytt Liverpool-forsvar

The Magpies har kun vunnet tre av syv ligakamper på hjemmebane. De har spilt én kamp uavgjort og tapt tre. Nå møter de et revansjesugent Liverpool-lag som gikk på sesongens første poengtap på Anfield i forrige serierunde.

Sadio Mane scoret et tidlig mål for Liverpool, men en sen utligning gjorde at West Brom fikk med seg ett poeng fra Anfield søndag.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

To poeng var ikke det eneste Liverpool mistet i den kampen. Joel Matip ble skadet igjen. Dermed fortsetter forsvarsproblemene for Jürgen Klopp som enda en gang må sette sammen en ny backfirer.

Rhys Williams erstattet Matip etter en times spill sist, og mye tyder på at starter sammen med Fabinho i midtforsbaret mot Newcastle. Han blir valgt fremfor Nat Phillips.

Lørdag 2. januar er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Jordan Henderson kunne også gjort en jobb i midten bak, men Klopp vil trolig beholde kapteinen på midtbanen fra start.

Neco Williams vil sannsynligvis få sjansen fra start om ikke lenge, men Trent Alexander-Arnold starter antakeligvis på St James' Park. Andy Robertson fortsetter også som venstreback, selv om James Milner er friskmeldt og kunne ha avlastet ham.

Får Minamino sjansen fra start?

Det var ventet at Thiago Alcantara skulle gjøre comeback i denne kampen, men han vil trolig ikke være på banen igjen før tidligst mot Southampton mandag.

Henderson, Gini Wijnaldum og Curtis Jones startet mot West Brom, men minst én av dem vil trolig bli rotert i denne matchen. Det betyr at Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri eller Milner kommer inn på laget.

Liverpool virket litt tamme offensivt i perioder mot West Brom, og det kan bety at Takumi Minamino, som gjorde det bra mot Crystal Palace i forrige uke, kan få sjansen. Klopp kan også ta inn japaneren, men da må han legge om til 4-2-3-1-formasjon.

Jonjo Shelvey og Ryan Fraser er fortsatt ute hos Newcastle, mens Allan Saint-Maximin og Jamaal Lascelles er fortsatt å bedringens vei etter å ha vært rammet av covid-19.

Sannsynlig Newcastle-lag: Darlow; Manquillo, Fernandez, Schar, Clark, Lewis; Ritchie, Longstaff, Hayden, Joelinton; Wilson.

Topper tabellen til nyttår igjen

Liverpool har kun vunnet fire av de siste 13 bortekampene i Premier League. De har spilt fem kamper uavgjort og fire kamper har endt med tap.

Men: Liverpool har vunnet den siste kampen i kalenderåret de seks siste sesongene, og Jürgen Klopps karer vet at de kan toppe Premier League-tabellen for tredje sesongen på rad med seier mot the Magpies.

Laget som topper tabellen i Premier League 31. desember har vunnet tittelen tre av de fire siste sesongene. Det eneste unntaket var Liverpools andreplass i 2018-2019-sesongen.

Det to siste ukene har vært en nedtur for Newcastle, men det endrer ikke på måten de har tenkt å spille mot Liverpool. The Magpies går på banen for å gjøre det så vanskelig som mulig for Liverpool å ta tre poeng.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Liverpool kom seg gjennom West Brom-forsvaret tidlig i kampen søndag, og de klarer vanligvis å holde på ledelsen, men ikke på søndag. The Baggies fikk en utligning på tampen av kampen.

Vi tror ikke Liverpool gjør den samme feilen på St James' Park.

Liverpool har scoret tre mål eller mer i de fire siste kampene mot Newcastle. Vi tror også at de også klarer det denne gangen.

Newcastle har også sluppet inn tre mål eller mer i to av syv hjemmekamper denne sesongen. Det skjedde både mot Brighton (0-3) og Manchester United (1-4). Vi tror Liverpool slår hardt tilbake etter den svake offensive kampen mot West Brom. At Liverpool scorer tre mål eller mer på St James' Park gir 2,00 i odds. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset