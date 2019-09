Liverpool kan ryke på Stamford Bridge

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne søndagen. Både Manchester United og Liverpool skal i aksjon i Premier League og totalt spilles det fire kamper i PL denne søndagen. Martin Ødegård og Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Espanyol. I Eliteserien er det seks kamper og det er også seks kamper i OBOS-ligaen. I Allsvenskan er det duket for Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK og søndag kveld er det klart for storkampen Sevilla - Real Madrid i La Liga.

Chelsea - Liverpool H 3,55 (spillestopp kl 17.25)

Etter en maktdemonstrasjon borte mot Wolverhampton forrige lørdag med 5-2 seier, kom Chelsea ettertrykkelig nede på jorden igjen da det ble 0-1 tap hjemme for Valencia i midtukens Champions League. Det er sånn det har vært for Chelsea i innledningen, høye topper og dype daler. Potensialet i dette unge Chelsea-mannskapet er derimot uomtvistelig. Totalt 2-2-1 på de fem første seriekampene, begge hjemmekampene er endt med poengdeling. N'Golo Kante er tilbake i trening og kan bli klar. Stortalentet Mason Mount må sjekkes nærmere kampstart.

Liverpool har gjort rent bord på sine fem første, men motstanden har heller ikke vært den tøffeste, kanskje bortsett fra hjemmekamp mot Arsenal da. Gikk på sesongens første tap mot Napoli borte i midtukens Champions League. Men gjorde uansett en solid bortekamp. Råsterke 13-5-1 på bortebane i fjorårssesongen. Divock Origi er friskmeldt, mens førstekeeper Alisson og Naby Keita begge er tilbake i trening, dog er de uaktuelle i dag. .

Det står 2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Stamford Brigde og magefølelsen er at denne kan gå alle veier. Men med tanke på at hjemmeoddsen er skyhøye 3,55, må det være verd å teste noen kroner på Chelsea i kveld.