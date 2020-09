Liverpool klarer noe ingen Premier League-mestre har klart siden 2011

Ingen regjerende Premier League-mester har vunnet de tre første kampene i sesongen siden Manchester United klarte det i 2011-2012-sesongen.

Liverpool vant de åtte første kampene sist sesong. Den tredje seieren kom mot Arsenal. Jürgen Klops menn vant 3-1 på Anfield. Vi tror historien gjentar seg mandag kveld, og at Liverpool får revansj for Community Shield-nederlaget.

Liverpool - Arsenal (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,05 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. Liverpool har fått en nærmest perfekt åpning på Premier League-sesongen, og står med full pott etter to kamper.

Jürgen Klopps menn vant serieåpningen på Anfield 4-3 i det som ble en thriller, og de regjerende seriemesterne fulgte opp sist helg med å vinne en overbevisende 2-0-seier på Stamford Bridge - mot et Chelsea-lag mange ventet skulle tette gapet frem til Liverpool og Manchester City denne sesongen.

Ikke nok med det. I midtuken smadret Liverpool-reservene Lincoln City 7-2 i ligacupen. De fleste stjernespilerne ble hvilt mot Lincoln, men de er tilbake i startelleveren mot et Arsenal-lag som har gjenoppstått som et topplag under Mikel Arteta.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

60 hjemmekamper på rad uten tap

Arsenal har en formidabel oppgave, men et nytt the Gunners har sakte, men sikkert begynt å ta form under Mikel Artetas ledelse. Arteta – som tok over på Emirates i desember i fjor - endte sist sesong med å vinne FA-cupen, og de startet denne sesongen med å slå Liverpool i Community Shield.

Her kan du skrape Flax på nett.

I likhet med Liverpool har også Arsenal fått en god start på sesongen. De har vunnet de tre første kampene denne sesongen, men å spille borte mot Liverpool kan få et hvilket som helst lag til å skjelve i buksene.

Statistikken viser at Liverpool er ubeseiret i 60 hjemmekamper på rad. Det er det tredje lengste rekken hjemmekamper uten tap i de fire øverste divisjonene i England, bak Chelseas 86 kamper (2004-2008) og Liverpools 63 kamper (1978-1980).

Thiago (nummer to fra venstre) gratulerer Sadio Mane med 2-0-scoringen mot Chelsea. Foto: Matt Dunham (Pa Photos)

Thiago fra start mot Arsenal

Liverpool-manager Jürgen Klopp har antydet at midtbanespiller Thiago vil få sin første kamp fra start mot Arsenal. Jordan Henderson og Joel Matip er ute med skader, mens Joe Gomez er tilbake i trening.

Arsenal håper at forsvarsspilleren Kieran Tierney rekker kampen på Anfield, men Cedric Soares er fortsatt ute. Sokratis er også på skadelisten sammen med Emile Smith Rowe og Shkodran Mustafi.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Thiago kom i kampen mot Chelsea og tok med en gang styringen på Liverpools midtbane. Han kommer til å bli en viktig spiller for Liverpool denne sesongen. Vi forventer at Liverpoo kommer til å dominere banespillet i denne kampen. Greitnok at Arsenal slo Liverpool i juli, men det var like etter at Liverpool hadde sikret seg ligatittelen.

Se alle de nye draktene til Premier League-klubbene her

Liverpoo spilte for halv maskin i den kampen, og vi tror ikke at Arsenal klarer å gjenta den prestasjonen mandag. Merseyside-laget har vunnet de fire siste hjemmekampene i ligaen mot Arsenal. Vi tror de tar den femte seieren på rad mandag.

Liverpool har ledet til pause og vunnet etter 90 minutter i de fire siste hjemmekampene mot Arsenal. Vi tror det samme skjer i mandagens storkamp på Anfield H/H-spillet gir 2,05 i odds Det er greit som singelspill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset