Liverpool lager ingen målfest

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Åtte kamper i gruppespillet i Champions League står for tur og både Liverpool, Barcelona, Chelsea og Salzburg skal i aksjon. I tillegg spilles det fem kamper i Championship i England. Her hjemme spilles det kvartfinaler i NM håndball for kvinner. På hockeyfronten spilles det to kamper i 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det spilles to kamper i NHL natt til torsdag.

Genk - Liverpool under ant. mål fulltid 2.5 - 2,85 i odds (spillestopp kl 20.55)

Liverpool sin seiersrekken i Premier League tok slutt på Old Trafford søndag, da de spilte 1-1 mot Manchester United. Det var bare så vidt de reddet uavgjort på tampen av kampen, men poengdeling var et greit resultat i en vanskelig kamp. Jürgen Klopp sine menn har slitt seg til seire den siste måneden istedenfor å overkjøre motstanderne, særlig på bortebane har det gått trått, hvor angrepsspillerne ikke har sprudlet på samme måte som sist sesong.

Liverpool har vunnet fem av de siste syv bortekampene sine, men Klopp sine karer har kun scoret 1,57 mål i snitt per bortekamp.

I Champions League har Liverpool trøblet på bortebane. Før kampen mot Genk i Belgia, har Merseyside-laget tapt syv av de siste ti bortekampene i turneringen. De har en glimrende mulighet til å gjøre noe med den statistikken mot den norske landslagsspilleren Sander Berge og hans lagkamerater onsdag kveld, men statistikken forteller meg at kampen mellom Genk og Liverpool neppe blir noen målfest.

Genk har fått en svak start i den hjemlige ligaen. De har kun vunnet fem av de ti første kampene, og ligger nede på sjetteplass. De er allerede ti poeng bak serieleder Club Brugge. Belgierne ble fullstendig overkjørt av Salzburg i den første kampen i gruppespillet. De tapte 2-6 i Østerrike, men de reiste seg i hjemmekampen mot Napoli. Den kampen endte 0-0. Det er et varsku for Liverpool.

For Genk er ikke enkle å score på hjemme i Belgia. 0-0-kampen mot Serie A-gigantene var syvende gang på de siste 14 hjemmekampene i alle turneringer at de holdt nullen. De har faktisk kun sluppet inn syv mål på 14 kamper på Luminus Arena. Selv om Salah var sårt savnet mot Manchester United, og hans retur til førsteelleveren vil forsterke Liverpool, så tviler jeg på at gjestene vil overkjøre Genk.

Jeg tror at under 2,5 mål etter 90 minutter virker som et sannsynlig utfall, iallfall om man ser på statistikken. Liverpool har kun scoret to mål i én av de siste syv bortekampene siden sommeren, og de har kun coret ett mål på de fire siste gruppespillkampene i Champions League. Jeg tror Liverpool vinner mot Genk, men det lukter ikke akkurat målfest av denne matchen. Kanskje 1-0 eller 2-0.

