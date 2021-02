Liverpool-legende skryter av dette Chelsea-talentet

Rangers og manager Steven Gerrard ville låne Chelsea-talentet Billy Gilmour. I kveld starter 19-åringen mot Barnsley i FA-cupen.

Den skotske U21-landslagsspilleren var ventet å gå på lån etter å ha blitt utelatt fra de to første kamptroppene til Thomas Tuchel.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Den nye tyske Chelsea-manageren har ifølge the Sun stilt spørsmålstegn ved fysikken til Billy Gilmour, men han har samtidig beskrevet skotten som smart.

Rangers og Southampton dukket raskt opp som mulige lånedestinasjoner, siden 19-åringen er aktuell for Steve Clarkes skotske landslag som skal til EM.

Rangers-manager og Liverpool-legende Steven Gerrard er en stor beundrer av den den skotske unggutten.

- Han er en fabelaktig liten spiller, sa han, ifølge the Sun.

Men ifølge the Evening Standard har Gilmour imponert på trening og overbevist Tuchel om at han er verdt å beholde på Stamford Bridge.

Tuchel sier ay Billy Gilmour har alle kvalitetene som skal til for å spille regelmessig på Chelseas midtbane, men han innrømmer at 19-åringen foreløpig er bak N’Golo Kante, Jorginho og Mateo Kovacic i køen.

- Som spiller har en rekke gode kvaliteter. Han spiller med selvtillit, er sterk med ballen, har en god pasningsfot og er smart i posisjonsspillet, sa Tuchel til London Football.

Midtbanespilleren, som har fått to innhopp i Premier League tidligere denne sesongen, kan vente seg flere minutter på banen i Premier League i siste halvdel av sesongen.

I kveld starter han sin første kamp under Tuchel når Chelsea spiller åttendelsfinale i FA-cupen mot Barnsley.

Barnsley - Chelsea (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 2,10 (spillestopp torsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, FA-cup. Åttendedelsfinale. Chelsea har vært heldig med trekningen i FA-cupen denne sesongen. De møter et formsvakt Barnsley-lag på Oakwell Stadium torsdag.

Barnsley spilte 0-0 mot Chris Hughtons Nottingham Forest i Championship lørdag. Det var lagets femte kamp på rad uten seier. Forest hadde kun ett skudd på mål, men de klarte å hindre Valerien Ismaels mannskap i å score.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Knuste Barnsley i ligacupen

Chelsea på sin side slo Sheffield United 2-1. Chelseas akademiprodukt Mason Mount og den italienske landslagsspilleren Jorginho ordnet seieren for Thomas Tuchels mannskap. Den tyske midtstopperen Antonio Rudiger scoret selvmål, men det ble bare et trøstemål for the Blades.

Chelsea har allerede møtt Barnsley en gang denne sesongen. De to lagene møttes i ligacupen tidlig i september. Premier League-laget var nådeløse og banket Barnsley 6-0 på Stamford Bridge. Torsdagens match ligger an til å bli like enveiskjørt.

Med tre seire på de fire siste kampene, har Chelsea fått en god start under Thomas Tuchel, og Antonio Rudigers uheldige selvmål mot Sheffield United er det eneste baklengsmålet London-laget har sluppet inn etter at tyskeren tok over som manager.

Barnsley har ikke scoret i fire av de syv siste kampene, og the Tykes kan få problemer med å låne ballen fra et Chelsea-lag som liker å holde ballen i laget.

London-laget har scoret tre mål eller mer i de forrige rundene av FA-cupen, og de offensive spillerne hos Chelsea skal være for gode for Barnsley til at de klarer å stoppe dem.

Barnsley må klare seg uten den finske midtstopperen Aapo Halme, venstreback Ben Williams og forsvarsspilleren Liam Kitching.

Gjør åtte endringer på laget?

Chelsea-manager Thomas Tuchel mangler Thiago Silva. Timo Werner sliter med en skade i leggen og er ikke med til Oakwell. Det er heller ikke Kai Harvetz.

Kepa Arrizabalaga kommer inn i mål. Spanjolen fortsetter i rollen som FA-cupkeeper. Kurt Zouma kommer inn i forsvaret. På venstrevingbacken vil trolig Emerson Palmieri trolig spille sine første minutter under Tuchel og på midtbanen får Billy Gilmour og N'Golo Kante sjansen fra start.

Tuchel har bekreftet at Hakim Ziyech starter mot Barnsley, og sammen med seg på topp får den marokkanske landslagsspilleren Christian Pulisic og Tammy Abraham.

Ifølge London Football vil Chelsea stille med dette laget: Kepa; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Gilmour, Kante, Emerson; Ziyech; Pulisic, Abraham.

Barnsley har gjort det brukbart i Championship denne sesongen, men de har strevd litt den siste tiden. De står uten seier i de fem siste ligakampene, og manager Valerien Ismael vil gjøre det som skal til for å snu den dårlige trenden.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Chelsea på sin side har startet en ny æra under Thomas Tuchel. Tyskeren har fått en sterk start i London, og han har en ekstremt talentfull spillerstall å jobbe med. Chelsea er soleklare favoritter. Tuchel har setter inn på flere spillere som har noe å bevise, og vi tror de kjører på fra start. At det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minutter gir 2,10 i odds. Det er greit betalt.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset