Liverpool-legende sponser Tottenhams FA-cup-motstander

Den tidligere Liverpool-helten Jamie Carragher og hans JC23 Foundation skal sponse Marine etter at en sponsor trakk seg kort tid før kampen.

Jose Mourinho tar med seg Premier League-laget til den lille kystbyen Crosby nord for Liverpool søndag, hvor de skal spille tredje runden i FA-cupen.

Premier League-laget skal ut mot lilleputten Marine som holder til på nivå åtte i det engelske ligasystemet. Det er den største nivåforskjellen mellom to lag i den tredje runden av FA-cupen noensinne, skriver The Guardian.

59 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Trykk her for å spille.

Marine har vunnet syv kamper på veien for å nå tredje runden i FA-cupen. Merseyside-laget vant 5-3 på straffespark mot Colchester etter at det hadde stått uavgjort både etter ordinær tid og etter ekstraomgangene.

I forrige runden spilte Marine 0-0 etter 90 minutter mot Havant & Waterlooville, men Mersyside-laget vant 1-0 etter ekstraomganger.

3. runden-kampen mot Tottenham spilles uten tilskuere på tribunen, men den vises på BBC One. At Marine ikke får ha publikum på kampen, betyr at den lille klubben går glipp av store pengesummer.

- Vi taper 100 000 pund i potensielle inntekter. Det er et katastrofalt slag for klubben. Dette førte også til at en kampsponsor trakk seg fra en avtale verdt 20 000 pund, skriver klubben i en uttalelse på Nyttårsaften.

Marine var skuffet da sponsoren de hadde avtale med kansellerte kontrakten like før kampen mot Tottenham Hotspur, men redningen ble en tidligere Liverpool-spiller.

Jamie Carragher skal, ifølge Liverpool Echo, sponse Marine i det historiske FA-cup-oppgjøret mot Jose Mourinhos mannskap. Den legendariske Liverpool-midtstopperen og hans JC23 Foundation får logoen sin på trenerbenken og på treningstøyet laget bruker under oppvarmingen.

Carragher og hans JC23 Foundation hjelper over 1000 gode formål hvert år, blant andre syke, utviklingshemmede og vanskeligstilte barn og andre samfunnsorganisasjoner.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Marine-formann Paul Leary sa til lokalavisen Liverpool Echo: - Vi står i gjeld til Jamie og JC23 Foundation for støtten i forbindelse med denne magiske kampen for Marine.

- JC23 Foundation gjør en fantastisk jobb med å hjelpe unge mennesker, ikke bare i Liverpool, men rundtomkring i hele verden. Vi er stolte av å være en samarbeidspartner med dem ved denne spesielle anledningen, la Leary til.

Marine FC - Tottenham (Over/Under ant. mål pause 2.5) - Over 2,20 (spillestopp søndag kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, FA-cup 3. runde. Marine FC, som holder til på åttende nivå i engelsk fotball, vant 1-0 mot et Havant & Waterlooville-lag som ble redusert til ti mann to minutter før ordinær tid i den andre runden. I ekstraomgangene ble Niall Cummins matchvinner for lilleputten fra Crosby i kampen siste spilleminutt.

Marine-spiller har vunnet mot Spurs før

Northern Premier League Division One-klubben ble det andre laget i historien fra åttende nivå som har tatt seg til 3. runden i FA-cupen. Marine tapte 1-3 mot Crewe Alexandra i 1992–1993-sesongen.

59 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Trykk her for å spille.

- Det føles som man drømmer. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Det føles ikke virkelig. Da vi trakk Tottenham, slo jeg ut i luften. Jeg er en stor Arsenal-fan, og jeg tenkte umiddelbart, ja, nå får jeg sjansen til å spille mot Tottenham, sa Niall Cummins til BBC Radio Merseyside.

Marine har også en spiller som har vært med å slå Tottenham ut tidligere. David Raven spilte fire kamper for Liverpool. Som 19-åring debuterte han for Anfield-laget i ligacupkvartfinalen mot Tottenham, hvor et ungt Liverpool-lag vant 4-3 mot Spurs etter straffespark.

35-åringen har spilt en viktig rolle i å hjelpe FC Marine til 3. runden i FA-cupen, men vi tror ikke at han vil oppleve å slå ut Spurs igjen.

Bale har meldt seg til tjeneste

Jose Mourinho vil hvile noen av de største stjernene, men Tottenham planlegger likevel å stille med et sterkt lag i søndagens FA-cupkamp.

Blant annet har Gareth Bale bedt om å få spille kampen. Erik Lamela kan også få spilletid for første gang etter den famøse julefesten, hvor tre Tottenham-spilleren brøt koronareglene.

59 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Trykk her for å spille.

Mourinho har også røpet at Jack Clarke og Harvey White vil bli involvert, og en av klubbens U18-spillere er også med til Crosby. Harry Kane og Heung-min Son skal også være blant spillerne i troppen.

Et lag fra åttende nivå skal være sjanseløse mot Tottenham, og vi tror det scores tre mål eller i løpet av de første 45 minuttene. Oddsen er 2,20. Det er greit nok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset