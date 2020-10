Liverpool-legenden er rykende uenig med Norsk Tipping

Oddssetterne mener Rangers er favoritter torsdag. Det er Steven Gerrard uenig i.

Den tidligere Liverpool-kapteinen, som nå er manager i Rangers, mener Galatasaray er favoritter i Europa League-playoffen på Ibrox, selv om skottene feide over Willem II i den siste kvaikrunden.

Rangers banket nederlenderne 4-0, og er nå kun én kamp i fra å nå gruppespilet i Europa League for tredje sesongen på rad. Men Gerrard justerte ned forventningene til fansen før playoffkampen på et tomt Ibrox.

- De (Galatasaray) kommer til Ibrox som favoritter, utvilsomt, sa han til BBC.

- Kampen mot Willem II ga oss selvtillit, men ikke glem, Galatasary er en storklubb, og de har et meget sterkt lag, sa han.

Trykk her for å se kampen mellom Rangers og Galatasaray direkte fra klokken 20.45

- Det er selvsagt frustrerende at vi ikke kan spille for fulle tribuner og ha supporterne våre i ryggen. Det ville gitt oss en fordel. Det vil bli en veldig tøff kamp uten fansen vår til stede, påpekte Gerrard.

Rangers - Galatasaray 1,95 - 3,25 - 3,25 H (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Europa League-playoff. Det spilles ikke returkamp. Rangers tok seg lett videre til Europa League-playoffen etter å ha vunnet 4-0 mot Willem II i forrige uke. Skottene har to ganger tidligere spilt seg inn i gruppespillet i Europa League under Steven Gerrard, og vi tror de klarer det for tredje gang på rad torsdag kveld.

Gerrard har forsterket laget

Laget fra Glasgow har kun tapt fem av 34 kamper i Europa med Gerrard som manager, og de har vunnet syv av ni hjemmekamper i denne turneringen. De har blant annet vunnet mot Feyenoord, Porto og Braga. I kvaifiseringen har skottene vunnet åtte av de siste ti kampene. Det er tall som lover godt før matchen mot tyrkerne.

Trykk her for å se kampen mellom Rangers og Galatasaray direkte fra klokken 20.45

Gerrard har også forsterket laget med syv spillere så langt i dette overgangsvinduet. Han har fått inn Cedric Itten fra St Gallen og Kemar Roofe fra Anderlecht, mens låneavtalene på midtbanespiller Ianis Hagi og spissen Jermain Defoe er gjort permanente. Roofe er ute med skade, og det betyr at colombianeren Alfredo Morelos tar spissplassen.

Her kan du skrape Flax på nett.

Sannsynlig Rangers-lag (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Davis, Kamara, Arfield; Hagi, Morelos, Kent

Liverpool-kaptein Steven Gerrard (t.v.) og manager Rafael Benitez jubler med Champions League-trofeet. Foto: Rebecca Naden (Pa Photos)

To nordmenn fra start?

Galatasaray har to norske spillere i stallen. Omar Elabdellaoui har spilt fra start i alle tre kampene i den tyrkiske toppdivisjonen, mens Martin Linnes spilte sin første kamp fra start i 0-0-kampen mot Fenerbahce sist. Det ligger an til at begge starter torsdagens kamp. Elabdellaoui spiller trolig på høyrebacken, mens Linnes bekler venstrebacken.

Fredag er det ca. 345 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Martin Linnes (midten) spiller antakeligvis fra start i Glasgow i kveld. Foto: Ozan Kose (AFP)

Galatasaray er fortsatt en storklubb i Tyrkia, men de holder ikke samme nivå som tidligere. Det viste laget i 2017 da de røk ut i kvaifiseringen mot svenske Östersund, og de røk ut i den første utslagsrunden i Europa League sist sesong etter å ha havnet på tredjeplass i sin Champions League-gruppe.

Galatasarays midtbanespiller Arda Turan er ute Han er syk, men har testet negativt på koronaviruset. Den 33 år gamle tidligere Barcelona-spilleren har influensasymptomer og er ikke reist til Glasgow.

Trykk her for å se kampen mellom Rangers og Galatasaray direkte fra klokken 20.45

Veteranen har startet alle tre kampene til Galatasaray i den tyrkiske toppdivisjonen, men han har kommet inn fra benken i begge kvalikkampene i Europa League.

Flere tidligere Premier League-spillere

Uruguay-keeper Fernando Muslera er heller ikke tilgjengelig. I tillegg er Marcelo Saracchi, som er på lån fra RB Leipzig, og den tyrkiske midtbanemannen Emre Akbaba også ute. Heller ikke svenske Jimmy Durmaz er med i troppen ti kampen på Ibrox. Radamel Falaco er utvilsomt den største stjernen hos Galatasaray, men også Sofiane Feghouli og Ryan Babel er navn som fotballinteresserte drar kjensel på. Begge har en fortid i Premier League.

Fredag er det ca. 345 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Trolig Galatasaray-lag (4-1-4-1): Ozturk; Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes; Antalyali; Feghouli, Belhanda, Kilinc, Babel; Falcao

Rangers og Galatasaray har fortsatt til gode å tape denne sesongen, men tyrkerne har ikke levert i denne turneringen de senere årene. Vi tror oddsen på Rangers er rett, uansett hva Steven Gerrard måtte mene, og vi tror skottene innfrir hjemme på Ibrox. Kampen kan du se her fra klokken 20.45

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset