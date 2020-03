Liverpool-legenden får trøbbel mot Newcastle United Jets

Robbie Fowler og Brisbane Roar har vært solide på hjemmebane, men vi tror de får problemer mot Newcastle United Jets.

De fleste fotball-ligaene i Europa er innstilt på ubestemt tid grunnet koronaviruset, men i Hviterussland går de mot strømmen. Der starter ligaen opp i dag. I Tyrkia ruller også fotballen videre. Utenfor Europa spilles det blant annet kamper i Argentina, Brasil, Bahrain og i Australia, ihvertfall foreløpig.

Fredag er det ca 817 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Brisbane Roar - Newcastle United Jets B 2,35 (spillestopp kl 09.25 fredag)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Den australske toppdivisjonen, Hyundai A-League, ruller videre, til tross for kroronautbruddet, men kampene spilles uten tilskuere. Cbus Super Stadium vil derfor være tom når Brisbane Roar møter Newcastle United Jets fredag morgen norsk tid.

Den desidert største profilen hos Brisbane Roar er lagets manager, den tidigere Liverpool-angriperen Robbie Fowler. Spissen, som er en legende på Anfield, skrev i fjor under på en toårskontrakt med Queensland-klubben.

44-åringen har tidligere spilt i toppserien Down Under for North Queensland Fury og Perth Glory i perioden fra 2009 til 2011.

Robbie Fowler har legendestatus på Anfield. Han spilte 369 kamper for Liverpool og scoret 183 mål. Nå er han manager i Australia. Foto: Brian Lawless (Pa Photos)

Brisbane Roar viser strålende hjemmeform. De står med seks hjemmekamper på rad uten tap, hvorav fire av dem er vunnet. De har faktisk ikke tapt på hjemmebane i 2020.

Newcastle United Jets er også inne i en god periode. De ga manager Ernie Merrick sparken i starten av januar etter en forferdelig start på sesongen. I starten av februar ansatte klubben waliseren Carl Robinson som ny manager, og oppturen kom umiddelbart.

Newcastle United Jets er ubeseiret med Carl Robinson som manager. 43-åringen, som nylig ledet Major League Soccer-laget Vancouver Whitecaps, har fått en drømmestart med tre seire og to uavgjorte på de fem første kampene.

Robinson har spilt i Premier League både for Sunderland og Portsmouth, og han har 52 landskamper for Wales. Han har også spilt for Wolverhampton Wanderers, Sheffield Wednesday, Sheffield United og Norwich City.

Bli digital spiller hos Norsk Tipping her - spill på nett og mobil!

Disse lagene møttes sist i romjulen. Da endte kampen 1-1 i New South Wales. I den kampen tok hjemmelaget ledelsen etter en drøy halvtime, mens Bradden Inman utlignet på tampen av kampen. Brisbane Roars toppscorer Roy O’Donovan har siden kampen i desember skiftet klubb til nettopp Newcastle United Jets. Han scoret seks mål på tolv kamper for Brisbane, og han har fortsatt å score mål for sin nye arbeidsgiver. Den irske spissen har scoret i de tre siste kampene på rad for Newcastle, og er en mann vertene må passe seg for.

Newcastle United Jets har et jerngrep på Brisbane Roar. De har vunnet de fire sistebortekampene mot Brisbane Roar, og de har kun tapt én av de siste ti kampene mot Queensland-laget. Sist Newcastle United Jets spilte borte mot Brisbane vant de 6-1! De har fått en opptur med ny manager, og med tomme tribuner har ikke Robbie Fowlers mannskap samme fordelen av å spille på hjemmebane.

Vi tror et Newcastle-lag som viser fremgang kan skape problemer for Robbie Fowler og Brisbane Roar. Oddsen på borteseier er 2,35. Spillestopp er klokken 0925 fredag morgen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset