Liverpool-linket stortalent herjer i Bundesliga

Kai Havertz er i megaform. Det gjør at vi har troen på Leverkusen.

Bundesliga ruller videre. Lørdag spilles det fem kamper i den tyske toppdivisjonen, i tillegg er det kamper fra 2. Bundesliga, Færøyene, Sør-Kora og Hviterussland på langoddsprogrammet.



Ca. 14 milioner kroner i Lotto-potten fredag. Lever kupongen her!

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 2,25 - 3,50 - 2,65 B (spillestopp kl. 15.25)



Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Toppoppgjør. M'gladbach innehar tredjeplassen i Bundesliga, og lørdag møter de Bayer Leverkusen som ligger to poeng bak dem på femteplass. Denne kampen kan bli avgjørende i racet om en Champions League-plass neste sesong. Begge lagene tok imponerende borteseire i sine første kamper etter koronapausen.

Prislapp på over én milliard

Gladbach kjørte over Eintracht Frankfurt fra start, og Alassane Plea og Marcus Thuramto scoret hvert sitt mål i løpet av de første syv minuttene. Ramy Bensebaini økte til 3-0 et kvarter før slutt, og André Silva scoret et trøstemål for vertene ni minutter før full tid. Det var syvende gang på de åtte siste Bundesliga-kampene at Gladbach var involvert i en kamp med mer enn 2,5 mål, og begge lagene scoret i alle utenom én av de kampene.

Bayer Leverkusen feide over nedrykkstruende Werder og vant 4-1 på Weserstadion mandag kveld. Anført av Liverpool-aktuelle Kai Havertz spilte Leverkusen en superb kamp. Den tyske unggutten har vært helt outstanding i Leverkusen denne sesongen, og han er et av de heteste fotballnavnene i Europa i øyeblikket. 20-åringen har scoret tolv mål så langt denne sesongen, to av dem kom mot Werder Bremen på mandag. Jürgen Klopp er en stor beunderer av Havertz, men Liverpool mener ikke at han er verdt over én milliard kroner, slik Leverkusen forlanger. De siste åtte kampene av sesongen skal Havertz gjøre det han kan for å få Leverkusen til Champions League neste sesong. Laget er i kjempeform.

Ubeseiret i ti kamper på rad

Leverkusen er nå ubeseiret i ti kamper i alle turneringer. I likhet med M'gladbachs kamper, har det også vært scoret mange mål i kampene til Leverkusen etter nyttår. Det har vært scoret mer enn 2,5 mål i elleve av 13 kampene deres siden januar. Begge lagene har scoret i ti av dem.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Borussia Mönchengladbach spiller på Bundesligas femte største stadion. Borussia-Park har plass til 54 000 tilskuere, og siden de ikke får ha tilskuere på tribunen har de vært kreative for å skape steming på tribunene. Klubben har nemlig investert i 13.000 pappfigurer som viser ansiktene til Gladbachs supportere.

Gladbach har kun tapt to hjemmekamper denne sesongen, men de får det ikke enkelt mot et Leverkusen-lag som bare har ett tap i alle turneringer i 2020.

Det var en jevnspilt kamp da lagene møttes i november, men Leverkusen vant 2-1.At lagets toppscorer Kevin Volland trolig er tilbake fra skade vil gi gjestene mer offensiv punch. I tillegg har de Kai Havertz i megaform. Da hjelper det ikke å ha 13.000 papp-tilskuere på tribunen. Leverkusen til 2,65 i odds må prøves.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset