Liverpool-linket stortalent kan bli historisk fredag

Liverpool-aktuelle Kai Havertz er ett mål fra å bli den tyske spilleren som har scoret flest mål i Bundesliga før han fylte 21 år. Unggutten har vist blendende i Leverkusen siden nyttår. I 2020 har han scoret ti mål i Bundesliga og har seks mågivende pasninger. Ingen annen tysk spiller har vært involvert i like mange scoringer i denne perioden. Vi tror han kommer på scoringslisten i fredagens bortekamp mot Freiburg.

Ifølge den britiske avisen the Express er Havertz førstevalget til Liverpool-manager Jürgen Klopp i sommerens overgangsvindu. Klopp er på leting etter offensive spillere, siden både Adam Lallana og Xherdan Shaqiri ligger an til å forlate Anfield etter sesongen. Havertz er i stand til å spille både på midtbanen og spiss. Det gjør ham ekstra interessant. Ifølge The Independent har Leverkusen satt en prislapp på 80 millioner pund på stortalentet. Liverpool har vært vilig til å punge ut lignede beløp tidligere for spillere de virkelig vil ha.

Formen unggutten har vist etter koronapausen har antakeligvis bare forsterket Merseyside-klubbens interesse for ham.

Havertz scorer mest på bortebane

Havertz har allerede rukket å bli den yngste spilleren i tysk historie som har scoret 30 Bundesliga-mål. Nå jakter han en ny rekord. Etter å ha scoret fire mål siden tyske toppdivisjonen kom i gang igjen, har Havertz tangert Klaus Fichers rekord. Han scoret 34 Bundesliga-mål før han fylte 21 år.

Fischer, som spilte for 1860 Munchen, Schalke, FC Köln og Bochum mellom 1968 og 1988 scoret 268 Bundesliga-mål totalt.

Havertz fyller 21 år i juni. Med det spillet han har vist i de siste kampene, er det bare en alvorlig skade som kan forhindre ham i å få navnet sitt i de tyske historiebøkene.

Freiburg har sluppet inn mål i de syv siste kampene på rad, tre av dem kom i forrige serierunde. Kai Havertz kan lage mer problemer for vertene, som kun har én seier på de syv siste ligakampene. Dett er interessant å merke seg at unggutten har scoret syv av sine ti mål denne sesongen på bortebane. Vi tror en revansjesugen Havertz tegner seg på scoringslisten i fredagens kamp. Da vil han samtidig bli den første tyske spilleren under 21 år med 35 mål i Bundesliga.

