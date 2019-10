Liverpool må garderes på lørdagskupongen

En ny lørdagskupong skal analyseres. Denne gangen skal vi bryne oss på fem kamper fra Premier League og syv kamper fra Championship. Noen store favoritter finner vi, men det er ikke en lettløst kupong, og fine premier kan vente på de av tipperne som er dyktige og heldige nok i sin plassering av tegnene. Bonuspotten har nå vokst til 2,6 millioner kroner. Innleveringsfrist er som vanlig på en lørdag klokken 15:55.

1. West Ham United—Crystal Palace

West Ham er ubeseiret i seks Premier League-kamper på rad før London-derbyet mot Crystal Palace, men i de siste kampene har the Hammers vist seg like ustabile som de var sist sesong. Etter å ha spilt 0-0 mot Aston Villa 16. september, så skjerpet de seg til hjemmekampen mot Manchester United. De slo Ole Gunnar Solskjær sine menn 2-0 på London Stadium i kamp hvor de imponerte spillemessig. De kom kraftig ned på jorden igjen i midtuken da de tapte 0-4 mot Oxford i ligacupen. Forrige helg spilte de 2-2 borte mot Bournemouth.

West Ham-fansen er vant til at laget deres svinger i prestasjonene, men selv om formen ikke har vært den beste i det siste så har den vært god nok til at de ligger på femteplass på tabellen. Offensivt har det klabbet litt for West Ham. De har kun to eller færre mål i åtte av de ni siste kampen siden sommeren. Ikke overraskende har det vært coret under 2,5 mål i fem av de åtte kampene deres siden 0-5-tapet mot Manchester City i serieåpningen. Jeg tror også at kampen mllom the Hammers og Crystal Palace blir en kamp med få scoringer.

Etter å ha tatt elleve poeng på syv kamper, er Palace fornøyd med seriestarten, særlig siden de i likhet med West Ham ikke har fått det helt til å stemme offensivt. The Eagles har scoret mindre enn ett mål i snitt i ligaen så langt. De har kun seks scoringer på syv kamper. Palace har imidlertid vært gode bakover. Den kombinasjonen gir vanligvis kamper med få mål.

West Ham og Crystal Palace har kun sluppet inn 16 mål på 14 kamper til sammen denne sesongen i Premier League, og fem av de scoringene kom da West Ham ble fullstendig overkjørt i første seriekampen mot Manchester City. Begge lagene har foreløpig vist at styrken deres ligger i forsvarspillet, og vi forventer at også lørdagens kamp vil bli en tett og jevn affære.

West Ham og Palace har spilt 1-1 i to av de tre siste innbyrdes oppgjørene, og vi tror også at lørdagens kamp blir jevn. West Ham har ikke tapt på de åtte siste kampene mot Palace, og på hjemmebane vant de sist sesong 3-2. Jeg heller mot hjemmeseier, men gardererdenne kampen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Burnley—Everton

Everton viser horribel form. De står med tre Premier League-tap på rad, og presset på Marco Silva øker. Etter tap mot Bournemouth, Sheffield United og Manchester City, ligger the Toffees nå kun to plasser og to poeng over nedrykkssonen, og dersom de går på et nytt tap kan de risikere å havne under nedrykksstreken. Det var ikke det noen så for seg da Marco Silva tok over på Goodison Park for 16 måneder siden.

Det var mange rykter som linket Burnely-manager Sean Dyche til managerjobben i Everton på den tiden, men Merseyside-klubben ville ha Silva. Dyche har vært manager på Turf Moor i syv år, og kun en gang i løpet av disse årene har Burnley endt lenger nede på tabellen enn den foregående sesongen.

Burnley har fått en bra start på sesongen. The Clarets har tatt ni poeng på de syv første kampene. I motsetning til Everton, kan Burnley lørdag forlenge rekken sin til fire ligakamper på rad uten tap. Det er bare Liverpool og Arsenal som har vunnet mot Sean Dyche sine karer denne sesongen, og Liverpool er det eneste laget som har holdt nullen mot Burnley.

Defensivt har Everton vaklet den siste måneden. De har sluppet inn to mål eller mer i de fem siste Premier League-kampene. Ingen av de ti siste kampen mellom disse to klubbene har endt uavgjort. Everton har vunnet seks kamper, mens Burnley har fire. Everton har ikke vunnet på 19 ligakamper under Marco Silva når motstanderen har scoret først. På bortebane har de vært svake. Everton har kun vunnet tolv av de siste 60 bortekampene i Premier League. Det gjør dem til det dårligste bortelaget i ligaen sammen med Burnley. Lørdag spiller Burnley hjemme på Turf Moor, og der har de vist helt andre takter. Formsvake Everton bør være grei skuring for Burnley. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

3. Liverpool—Leicester City

Liverpool har syv seire på rad før lørdagens kamp mot Leicester på Anfield, men det var nære på at seiersrekken be brutt sist helg. For 1-0-seieren satt angt inne, og det måtte en keepertabbe til for at iverpool fikk mål på Bramall Lane.

Jürgen Klopps menn imponerte heller ikke i Champions League, hvor de rotet vekk en tremålsledelse mot østerriske RB Salzburg i onsdagens kamp på Merseyside, men klarte å hente seg inn på tampen av kampen og vant 4-3. Den kampen viste nok en gang at Liverpool ikke er like trygge defensivt som de var forrige sesong.

På hjemmebane i ligaen har de en råsterk statistikk. Liverpool er ubeseiret i de siste 43 hjemmekampene, og det er den lengste rekken uten tap på hjemmebane i de fem største ligaene i Europa. Det er den nest lengste rekken med kamper uten hjemmetap for Liverpool. De hadde 63 kamper på rad uten tap på Anfield mellom februar 1978 og desember 1980. Gjett hvilket lag som brøt den rekken? Jo, det var Leicester.

Mange mente Leicester kunne kjempe om en topp seks-plassering denne sesongen, og the Foxes har virkelig levd opp til forventningene. Brendan Rodgers sine menn har kun tapt én av de siste ni kampene i ligaen og cupen, og det kom mot Manchester United på Old Trafford (0-1).

Leicester kan skape problemer for Liverpool. De var tross alt det eneste laget sammen med Manchester City som tok poeng fra Liverpool på Anfield forrige sesong, men Leicester vant ikke. Liverpool har faktisk ikke tapt hjemme mot Leicester i Premier League på de åtte siste kampene. Det siste hjemmetapet mot Leicester kom i mai 2000. Det er 19 år siden.

Liverpool er favoritter i denne kampen, men de har hatt litt rusk i maskineriet i de siste kampene. Leicester har tatt 31 poeng i Premier League etter at den tidligere Liverpool-manageren Brendan Rodgers tok over på King Power Stadium - bare Liverpool (49) og Manchester City (46) har tatt flere poeng i denne perioden. Denne kampen er åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Norwich City—Aston Villa

Begge klubbene rykket opp til Premier League foran denne sesongen, men det er mer enn Championship-suksessen sist sesong disse to har til felles. Etter syv serierunder i Premier League er Norwich og Villa tabellnaboer på henholdsvis 17.- og 18.-plass. De har kun tatt seks og fem poeng etter sommeren.

Selv om begge klubbene har imponert i enkelte kamper og fått fortjent skryt for det, så har overgangen til Premier League vært tøff for Norwich og Villa. Kanarifuglene slo til med en sjokkseier mot Manchester City i midten av september. De vant 3-2 mot de regjerende Premier League-mesterne, men det hjelper lite når de har tapt fire av de fem siste kampene i ligaen.

Norwich har sluppet inn 16 må så langt. Det er nest mest etter Watford. Det svake forsvarsspillet har vært det store problemet for Daniel Farke.

Aston Villa er uten seier i de fire siste kampene, og Dean Smith sine menn har kun vunnet én kamp etter returen til det gjeveste selskapet i England. På bortebane har de tapt tre av tre kamper, men å spille borte mot Spurs, Palace og Arsenal er ikke enkelt for noe nyopprykket lag. Uansett; Villa hadde håpet å starte returen til Premier League på en itt bedre måte etter å ha investert tungt i nye spillere i sommervinduet. Jeg tror at borteproblemene deres fortsetter denne helgen.

Begge Norwich sine seire i 2019-2020-sesongen har kommet hjemme på Carrow Road, og kanarifuglene har scoret åtte mål på tre kamper de har spilt på utebane siden tidlig i august. Finske Teemu Pukki har scoret seks av de ni målene til Carrow Road-laget denne sesongen.

Norwich har også et overtak på den innbyrdes statistikken. De har nemlig vunnet de tre siste kampene mot Villa, og jeg tror også at de vinner lørdagens kamp. H

5. Watford—Sheffield United

Watford jakter fortsatt sin første seier i Premier League denne sesongen. The Hornets har tapt fem kamper og spilt to uavgjort så langt. med de resultatene ligger de ikke overraskende helt på bunn av Premier League-tabellen.

Sist måned fikk Javi Garcia sparken i Watford. Han ble erstattet av Quique Sanchez Flores som er hentet tilbake som manager på Vicarage Road, men managerbytte har ikke hatt noen umiddelbar effekt.

Med 20 baklengsmål på syv kamper, er det ikke tvil om hvor skoen trykker hos Watford. De må stramme opp laget defensivt. Sist The Hornets holdt tett bakover var i februar. Det er 19 ligakamper siden de slo Everton 1-0 på Vicarage Road.

Sheffield United har fått en grei start i sin første sesong i Premier League siden nedrykket i 2007. Den gangen rykket Watford ned sammen med dem. The Blades er ubeseiret på bortebane så langt, og med Billy Sharp tilbake etter suspensjon vil de kunne skape problemer for et Watford-lag som er desperate etter en seier.

Disse to lagene har kun møttes to ganger tidligere i Premier League. Det var i 2006-2007-sesongen. Den gangen vant Sheffiled United begge kampene 1-0.

Chris Wilder sine menn har scoret mer borte enn hjemme denne sesongen, ja, de har faktisk scoret i alle bortekampene hittil. På lørdag skal de prøve å score på Vicarage Road. Dersom trenden fortsetter vil de klare det. Begge lag har nemlig scoret i alle hjemmekampene til Watford denne sesongen.

Will Hughes kan være tilbake hos Watford etter å ha vært ute med skade i de to siste kampene, men Troy Deeney er fortsatt uaktuell. Han trener seg opp igjen etter en kneoperasjon. Roberto Pereyra er aktuell for startelleveren. Han erstattet Gerard Deulofeu i pausen mot Wolves. Sheffield United får tilbake kaptein Billy Sharp. Han har vært suspendert i tre kamper. Han vil gi The Blades større slagkraft på topp. Watford må jo vinne en gang, og det skal ikke utelukkes at det skjer her. Vi spiller HB både på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Derby County—Luton Town

Klubbfesten til Derby endte med fyllekjøring, kollisjon og langtidsskadet kaptein, men det har ikke påvirket the Rams på banen. De har tatt fire poeng på de to siste kampene, og det har fått laget vekk fra nedrykkssonen. Derby har nå seks poeng ned til Barnsley som er under nedrykksstreken.

The Rams spilte 2-2 mot Barnsley onsdag, etter at den nyopprykkede klubben fikk et sent utligningsmål. Klubben prøver å legge bak seg skandalen, særlig siden det er under tre måneder til den tidigere Manchester United-stjernen Wayne Rooney er klar for the Rams. Akkurat nå er de langt unna en playoffplass.

At Derby kun er ett poeng foran nyopprykkede Luton viser hvor langt de har falt. Luton har ikke imponert etter opprykket, men de kan overleve i Championship hvis de fortsetter å plukke poeng på bortebane. Laget har vunnet to av de første fem bortekampene. Det er sterkt av et nyopprykket lag. Og det burde bekymre the Rams.

Derby har sopet inn fire poeng på de to siste kampene, men fraværet av kaptein Richard Keogh kan få konsekvenser utover i sesongen. The Rams har sluppet inn to mål i de to siste kampene. Når vi vet at Luton har scoret to mål eller mer i de tre siste bortekampene, så er det ikke utenkelig at de kan skape problemer for Derby. Forsvaret til Derby er sårbart, mens Luton har vist friske offensive takter. Derby er favoritter, men denne matchen blir ikke enkel. Vi spanderer en halvgardering her. HU

7. Millwall FC—Leeds United

Leeds er tilbake på vinnersporet i Championship. De slo opprykksrivalene West Brom 1-0 hjemme på Elland Road tirsdag. Dermed er Yorkshire-laget tilbake på direkte opprykksplass før helgens kamper. Marcelo Bielsa sitt lag har ikke vært helt stabile de siste ukene, men seieren mot WBA var viktig.

Den gamle storheten fra Elland Road er store favoritter før bortekampen mot Millwall, men det er ingen spøk å komme til The Den. Fansen til Millwall er viden kjent, og de vil skape et enormt trøkk her. London-klubben står med to seire, én uavgjort og étt tap på de fire hjemmekampene denne sesongen.

Millwall er ute av form. De er uten seier i de syv siste kampene i Championship. I de to siste kampene har de spilt 1-1 mot henholdsvis Huddersfield og nyopprykkde Luton. Leeds på sin side har vunnet seks av de siste ti kampene, og de har ikke lagt skjul på at opprykk er målet på Elland Road denne sesongen. Dersom de skal klare det, så må de ta tre poeng i kamper som denne mot Millwall. Leeds har spilt bra hele sesongen, men de har blir hardt straffet for feilene de har gjort. Når alt kommer til alt, er problemet at de ikke er effektive nok foran mål. Det viser også statistikken, hvor Leeds er nede på ellevteplass på scoringslisten.

Leeds har faktisk ikke vunnet borte mot Millwall på de fem siste forsøkene. Leeds vant sist på The Den i 2012. Det begynner å bli en stund siden. Kan Millwall overraske her. Heller mot B, men Leeds liker seg ikke på The Den. HB

8. Nottingham Forest—Brentford

Det er tett som hagl i toppen av Championship. Det ver bare fire poeng som skiller Charlton på åttendeplass og Swansea som er serieleder. Nottingham Forest ligger på fjerdeplass, men skogvokterne er kun to poeng bak tabelltoppen. De hadde muligheten til å klatre helt til topps i midtuken, men klarte bare 1-1 mot Blackburn.

Til tross for at de Nottingham Forest er ubeseiret i de ni siste kampene i ligaen, har bookmakerne gjort dem til en outsider i lørdagens hjemmekamp mot Brentford. Litt merkelig, synes jeg. Sabri Lamouchi har klart å gjøre Forest stabile, noe en rekke andre managere ikke har maktet å få til.

Brentford slo Barnsley sist helg, og i midtuken spilte de 1-1 mot Bristol City. Brentford har kun vunnet tre av de siste ti kampene så langt, og Thamas Frank og laget hans ligger nede på 15.-plass før helgens kamper. En seier mot Barnsley er ikke akkurat et tegn på stor fremgang. The Tykes er i dårlig form, og tapet mot Brentford kom i en rekke med svake resultater. Gjestene har tapt tre av de fire siste bortekampene, og jeg tror de også får problemer mot et Forest-lag som sikter mot Premier League.

Med tanke på den dårlige bortestatistikken til Brentford, er det rart at de er gjort til favoritter i denne matchen. Forest snuser på de direkte opprykksplassene, og rekken av kamper uten tap viser at the Bees vil få trøbbel her. Vertene har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene, og jeg tror de også tar tre poeng i denne. H

9. Preston North End—Barnsley

Preston-fans må være fornøyd med starten til laget sitt. Det var mye usikkerhet i sommer på Deepdale, hvor man fryktet at mangelen på investeringer ville svekke Preston denne sesongen. Frykten var ubegrunnet. Preston klarer seg utmerket, og de har fortsatt hånd om en av playoffplassene etter ti serierunder. Med seier i lørdagens hjemmekamp vil de kunne kjempe om en av de to direkte opprykksplassene.

Preston har vist solide takter på hjemmebane, hvor de er ubeseiret så langt. Preston er faktisk det beste hjemmelaget i Championship. De står med 4-1-0 og 13-5 i målforskjell på de fem første kampene. I forrige serierunde gikk de på det første poengtapet sitt hjemme på Deepdale, da de spilte 3-3 i en thriller mot Bristol City. I midtuke spilte de 1-1 mot Middlesbrough. Dermed er laget ubeseiret i de syv siste kampene på rad i ligaen.

Barnsley kommer til Deepdale uten seier i de ni siste kampene. De har havnet under nedrykksstreken etter å ha tapt fem av de siste syv kampene i ligaen. Bortestatistikken viser tre tap på de fire siste kampene, og det forsvarsspillet som ikke funker. Barnsley har sluppet inn to mål eller mer i tre av de fire siste ligakampene.

Preston har scoret 20 mål på de siste syv hjemmekampene i ligaen. De har scoret tre mål eller mer i fem av de syv kampene. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette skal være lett match for Preston. H

10. Queens Park Rangers—Blackburn Rovers

QPR har falt nedover tabellen etter å ha tapt to kamper på rad, og det er de defensive problemene som ødelegger for dem igjen. London-klubben har nå sluppet inn fem mål på de to siste kampene. Også offensivt har det klabbet for QPR, for i de to siste kampene har de ikke klart å score. Mark Warburton har en jobb å gjøre for å snu den negative trenden.

Blackburn Rovers er ingen yndlingsmotstander. QPR er uten seier i de 15 siste kampene mot Lancashire-laget. Statistikken viser 0-6-9 i alle turneringer, og de har tapt de fire siste kampene mot Rovers.

Blackburn har også vært ustabile. De har vunnet fire og tapt fire av de ti første kampene. I midtuken spilte de 1-1 mot opprykksjagende Nottingham Forest hjemme på Ewood Park. Rovers har dermed kun tapt én av de fire siste kampene. Det burde bli en underholdende kamp i London. Det har vært scoret over 2,5 mål i elleve av de siste 13 bortekampene til Blackburn.

Gjestene har også hentet inn en spennende spiss i Lewis Holtby. Han har spilt for Hamburger SV i Bundesliga, og Holtby er aktuell til å starte på Loftus Road. Spissene Ben Brereton og Dan Butterworth derimot er ute med henholdsvis kne- og ryggskader.

QPR har sluppet inn må i alle de ni kampene sine, og de har sluppet inn to mål eller mer i tre av de siste fire hjemmekampene. Det lover ikke bra for laget fra den engelske hovedstaden. Blackburn har en usedvanlig sterk statistikk på Loftus Road. De er ubeseiret der i de ti siste kampene i ale turneringer. Det forrige tapet kom i november 1993 Historien gjør at vi heller mot borteseier, men vi føler oss ikke helt sikre. UB

11. Swansea City—Stoke City

Det er topp mot bunn i lørdagens kamp på Liberty Stadium. Disse to lagene fortsetter å sjokkere på hver sin måte. Swansea tok en ny seier i midtuken, og gikk dermed til topps på Championship-tabellen igjen. Stoke på sin side gikk på sesongens åttende tap tirsdag, da de tapte 0-1 mot Huddersfield. Stoke er uten seier på de ti første kampene, og ligger helt på bunn av tabellen.

Swansea hadde en forferdelig september-måned, hvor de spilte tre kamper uten å vinne en eneste kamp. De startet oktober på perfekt vis med å slå Charlton 2-1 på The Valley. De viste fantastisk moral i den kampen og snudde 0-1 til 2-1-seier. Det var sterkt. Før helgens serierunde ligger waliserne på toppen av tabellen, ett poeng foran Leeds. Det er imponerende med tanke på at de mistet både manageren og to av lagets stjernespillere i løpet av sommeren.

Stoke var aktive på overgangsmarkedet i sommer, og de sikret seg noen solide signeringer som skulle løfte dem oppover på tabellen. Men: Det har vært en forferdelig sesong for manager Nathan Jones, som har sett laget spille bra uten å ta poeng. Det har virket som det kun var et spørsmål om tid når det vile snu for the Potters, men nå har de spit ti kamper og har kun to poeng. Det er allerede blitt en luke på seks poeng opp til Reading som er på plassen over nedrykksstreken.

Swansea har nå vunnet seks av de første ti kampene, mens Stoke har åtte tap. Gjestene klarer ikke å tette igjen bakover, men Swansea har det nest beste forsvaret i Championship. Waliserne har scoret 1,8 mål i snitt per kamp hjemme så langt, så de burde ikke ha problemer med å slå Stoke på lørdag. H

12. West Bromwich Albion—Cardiff City

West Brom gikk på sesongens første tap tirsdag, da de tapte 0-1 på Elland Road. The Baggies ligger på tredjeplass i Championship før helgens kamper, to poeng bak serieleder Swansea.

WBA gikk litt under raderen i starten av sesongen, men de hadde tre seire på de fire kampene før tapet mot Leeds denne uken. Hjemme på The Hawthorns er de ubeseiret i de fire første kampene. De har to seire og to uavgjorte så langt. Seirene har kommet i de to siste kampene mot henholdsvis Blackburn (3-2) og Huddersfield (4-2).

Cardiff har vært en ekkel motstander for WBA. De har nemlig kun vunnet én av de siste åtte kampene mot waliserne i alle turneringer, men borteformen til laget fra Wales har vært elendig i starten av sesongen. De er uten seier i de fem første bortekampene denne sesongen. Laget tapte de to først bortekampene mot Wigan (2-3) og Reading (0-3), og deretter har de spilt uavgjort mot Blackburn, Derby og Hull.

Cardiff står uten tap i de syv siste kampene, men vi tror ikke den rekken fortsetter her. WBA på The Hawthorns er den tøffeste bortekampen de har spilt siden nedrykket fra Premier League. Neil Warnock sitt lag har sikret seire på hjemmebane, men de har vært sårbare utenfor Cardiff. Samtidig er det verdt å merke seg at Cardiff har scoret i fem kamper på rad. Vertene har vært gavmilde bakover. De har sluppet inn mål i ni av de siste ti kampene. The Baggies opplevde også at begge lagene scoret i over 80 prosent av hjemmekampene deres sist sesong.

West Ham trenger en seier her for å henge med i kampen om en direkte opprykksplass. Historien mellom disse to lagene gjør at jeg ikke kjører ren hjemmeseier. Slaven Bilic og WBA bør vinner her. H

Sportspills 96-rekker

1. West Ham United—Crystal Palace HU

2. Burnley—Everton H

3. Liverpool—Leicester City HUB

4. Norwich City—Aston Villa H

5. Watford—Sheffield United HB

6. Derby County—Luton Town HU

7. Millwall FC—Leeds United HB

.8. Nottingham Forest—Brentford H

9. Preston North End—Barnsley H

10. Queens Park Rangers—Blackburn Rovers UB

11. Swansea City—Stoke City H

12. West Bromwich Albion—Cardiff City H

