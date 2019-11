Liverpool må ha City-kampen i tankene

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram domineres av kampene fra Champions League. Det spilles åtte kamper i Champions League-kvaliken, hvor blant andre storklubber som Liverpool, Chelsea, Barcelona, Dortmund og Inter er i aksjon. Ellers spiller det tre kamper i engelsk League One, og flere kamper i EFL Trophy-turneringen. Natt til onsdag er det hele 11 kamper i NHL.

Liverpool - Genk - over 1,5 mål 1. omgang 1,75 (spillestopp kl 20.55)

Liverpool var nær ved å gå på sesongens første ligatap søndag, men en ellevill opphenting av Jürgen Klopps menn sikret tre poeng mot Aston Villa. Etter å ha ligget under 0-1 etter 20 minutter dukket Andy Robertson opp og stanger inn utligningen for Liverpool etter 87 minutter. Fire minutter ut i overtiden header Sadio Mané inn seiersmålet til Liverpool, som dermed fortsatt topper tabellen seks poeng foran Manchester City.

De regjerende Champions League-mesterne jakter en ny seier i verdens gjerveste klubbturnering når KRC Genk kommer til Anfield tirsdag, spesielt siden det er såpass jevnt i gruppen. Liverpool ligger bare tre poeng foran Erling Braut Haaland og Salzburg som har overrasket positivt i gruppespilllet. Merseyside-laget har derfor ikke råd til å tape poeng mot det belgiske bunnlaget.

Genk sjokkerte med å spille 0-0 mot Napoli, men det var hjemme i Belgia På bortebane har de hatt problemer. De har sluppet inn fem mål i de siste tre bortekampene sine i Champions League.

Liverpool på sin side har scoret fire mål i sine to siste Champions League-kamper, og bare tre lag har scoret fire ganger i tre kamper på rad tidligere i turneringen. (Liverpool i desember 2007, Paris St. Germain i november 2017 og Real Madrid i september 2014).

Liverpool slo Genk 4-1 på bortebane for to uker siden, og de er vanligvis sterkere hjemme på Anfield. Det er dårlig nytt for et Genk-lag som lørdag tapte 0-2 borte mot Eupen, som ligger på tolvteplass i den hjemlige ligaen. Tirsdag møter belgierne de regjerende Champions League-mesterne. Det kan bli stygge sifre. Iallfall om man skal bedømme dem ut fra det de har prestert på bortebane i turneringen. I forrige bortekamp i Champions League gikk belgierne på et 2-6-braktap mot Erling Braut Haaland og Salzburg.

Genk har nå spilt flere kamper i Europa uten å vinne enn noe annen klubb. Fasiten viser 0-8-7. 1-4-tapet mot Liverpool i oktober gjorde at de fikk en dårligere Europa-statistikk enn Floriana FC og Shamrock Rovers, som begge har 14 kamper uten seier.

Liverpool på sin side kan ta sin niende seier på de ti siste Champions League-kampene foran egne fans.

Liverpool er faktisk ubeseiret i 23 hjemmekamper i Europa. De står med 17 seire og seks uavgjorte. På Anfield vil Liverpool alltid være en ekstremt stor favoritter når de møter et lag som ikke er blant storklubbene i europeisk fotball. Det blir interessant å se hvordan de vil tilnærme seg denne kampen. De har en stor kamp mot City til helgen, og det vil antakeligvis bety at Jürgen Klopp gjør en del endringer på laget.

Den brasilianske midtbanespilleren Fabinho ckan være tilbake i startelleveren på tirsdag. Han var innbytter 1-2-seieren mot Aston Villa. Klopp tok ingen sjanser. Han visste at et gult kort ville gjøre at 26-åringen måtte stå over søndagens viktige Premier League-oppgjør mot Manchester City. Det kan hende Jordan Henderson blir spart. I så fall er James Milner aktuell fra start.

I fem av de syv siste hjemmekampene i gruppespillet på Anfield har det vært scoret to mål eller mer før pause i Liverpools kamper. Siden Genk har virket sløve defensivt denne sesongen, så har jeg tro på at Liverpool gjør kort prosess med dem. Liverpool vil trolig prøve å punktere kampen så tidlig som mulig for å unngå å bruke så mye krefter..

Jeg går for at det scores over 1,5 mål i løpet av de første 45 minuttene. Et slikt scenario gir 1,75 i odds. Det mener jeg er ok, men det kan ikke spilles som singel.





Rochdale - Ipswich B 1,80 (spillestopp kl 20.40)

League One i England. Rochdale har brukt den siste måneden til å klatre bort fra nedrykkssonen, men nå er de i fritt fall på tabellen igjen. Etter å ha tapt de to siste kampene ligger de på 14. plass med 19 poeng, seks poeng foran MK Dons som er under nedrykksstreken.

Rochdale ble overkjørt av Oxford, da de tapte 0-3 på Kassam Stadium for to uker siden. I helgen spilte Dale en bra kamp, men tapte knepent 1-2 mot Bristol Rovers.

Under manager Brian Barry-Murphy, som har fortsatt med å bruke unge spillere, har Rochdale prestert brukbart, men de har problemer defensivt. Bare tre lag har sluppet inn flere mål enn Dale, som står med 27 så langt. Selv på hjemmebane har de slitt med å tette igjen bakover. De har kun holdt nullen to ganger på åtte kamper, og de har sluppet inn ti mål i denne perioden, hvorav syv av dem har kommet i de fem siste kampene.

Tirsdag skal de bryne seg på ligaens beste bortelag, Ipswich. De har holdt nullen i fem av åtte bortekamper så langt.

The Tractor Boys har kun sluppet inn fem mål på åtte bortekamper, og de har vunnet seks av dem. Det er bare ett lag på nivå tre i England som har sluppet inn færre mål enn Ipswich denne sesongen.

Offensivt har de spillerne som kan skape problemer for motstanderne, men Ipswich har sjelden rundspilt motstandernepå bortebane. Likevel; de har fått ballen i mål når de har trengt det. De har scoret i syv av åtte bortematcher så langt.

Ipswich virker rett og slett å være sterkere lag enn Rochdale både offensivt og defensivt, og det tror jeg de kommer til å vise i denne kampen. Vertene har hatt trøbbel bakover, men de har sjelden sluppet inn mer enn to mål. Det blir ganske sikkert en tett match på Spotland, men jeg tror et høytflyvende Ipswich-lag tar alle tre poengene her. Oddsen er 1,80. Denne brukes i kombinasjon med over 1,5 mål i 1. omgang i kampen Liverpool - Genk.

Totalodds på denne dobbelen 3,15.

