Liverpool med ett baklengsmål på sine 11 siste seriekamper

Liverpool har en fryktet angrepstrio, men de er også knallsterke defensivt. Ett baklengsmål på de 11 siste seriekampene er imponerende.

Det er en ganske rolig mandag på langoddsen og Premier League-kampen mellom Liverpool og West Ham er det desiderte høydepunktet. Men det er også kamp i Bundesliga mellom Eintracht Frankfurt og Union Berlin.

Liverpool med et sjeldent tap da det ble 0-1 borte mot Atletico Madrid i den første åttedelsfinalen i Champions League forrige tirsdag. Med tanke på Liverpools formidable hjemmestyrke er det likevel et bra utgangspunkt foran returen hjemme på Anfield. Den kampen spilles først onsdag 11. mars.

Tangerer rekorden til Manchester City

I Premier League er det helt andre saker som gjelder. Liverpool står altså med smått fantastiske 76 poeng etter 26 spilte seriekamper. 25 kamper er vunnet, det eneste poengtapet kom borte mot Manchester United for over fire måneder siden. De står med 17 strake seire i Premier League og med tre poeng i kveld, tangerer Liverpool rekorden til Manchester City med 18 ligaseire på rad.

Liverpool er bunnsolide defensivt

Liverpool har vært ekstremt bra defensivt denne sesongen og står med kun 15 baklengsmål. Det er et snitt på 0,57 baklengsmål per kamp. Til sammenlikning har Manchester City på 2. plass 27 baklengs. Og fra begynnelsen av desember har det vært helt ekstremt. På de 11 siste seriekampene har Liverpool gått unngått baklengsmål i ti av dem. Kun Wolverhamptons toppscorer Raul Jimenez har scoret på Liverpool i denne perioden. Faktisk har Liverpool kun ett baklengsmål på over 1 000 spilte minutter i Premier League nå.

West Ham skremmer neppe "livskiten" av Virgil van Dijk og hans forsvarskollegaer. West Ham har kun scoret ti mål på sine 13 spilte bortekamper. I seks av de kampene har de ikke scoret.

1,70 i odds på at begge lag ikke scorer er slett ikke verst betalt og er uten tvil verd en innsats.

