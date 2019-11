Liverpool med oppsiktsvekkende statistikk mot City på Anfield

Gigantoppgjøret i Premier League mellom Liverpool og Manchester City er det definitive høydepunktet på søndagens langoddsprogram, men det er også andre interessante kamper i England. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United møter Brighton på Old Trafford og i West Midlands er det klart for et brennhett derby mellom Wolves og Aston Villa. Her hjemme er det full serierunde i Eliteserien, hvor Molde kan sikre seriegullet. Ellers er det kamper i FA-cupen, 1. Bundesliga, Serie A og i La Liga på menyen denne søndagen.

Onsdag er det ca 104 millioner kroner i Vikinglotto-potten Lever kupongen din her!

Liverpool - Manchester City 2,55 - 3,40 - 2,55 H (spillestopp kl. 1725)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Altfor ofte blir disse gigantoppgjørene mer snakket om før kampene enn etter. Alle uttalelser fra managerne blir gransket, hver minste lille nyhet om lagene blir slått stort opp. Slik har det også vært før storkampen på Anfield søndag. Men det er ikke til å komme utenom - dette er den største kampen i Premier League så langt denne sesongen.

Liverpool har skaffet seg en luke på fem poeng ned til Manchester City og Leicester, og det betyr at de ikke trenger å vinne denne kampen Samtidig må City for alt i verden unngå tap. Med det utgangspunktet høres det ut som denne matchen ender uavgjort, men jeg tror ikke det.

Jurgen Klopp sitt mannskap er i eventyrlig form. De er ubeseiret i de 28 siste Premier League-kampene, og de har vunnet 19 av de siste 20 kampene. Det eneste Liverpool-tapet på de siste 50 kampene i Premier eague kom mot Manchester City i januar, men den kampen ble spilt på Etihad.

På Anfield har de et jerngrep på Pep Guradiola sine menn. Statistikken viser at Liverpool kun har tapt én av de siste 28 toppseriekampene mot Manchester City foran egne fans. De er ubeseiret i de siste 16 kampene Fasiten viser imponerende elleve seire og fem uavgjorte for Liverpool hjemme i Beatles-byen.

Ikke nok med det. Liverpool har ikke tapt mot de regjerende Premier League-mesterne på Anfield siden et 1-0-tap mot Manchester United for tolv år siden.

City har en vanskelig jobb. Merseyside-laget har nemlig spilt 45 hjemmekamper på rad nå uten tap. Pep Guardiola har også tapt syv av de siste 17 kampene mot Jürgen Klopps menn i alle turneringer. Han har ikke tapt så mange kamper mot noen annen manager.

Guardiola har en del skader som gir ham hodebry. Aymeric Laporte er savnet i forsvaret. City må også klare seg uten keeper Ederson. Han pådro seg en skade mot Atalanta i Champions League, og vil bli erstattet Claudio Bravo. David Silva spiller heller ikke på Anfield. Han er ennå ikke friskmeldt.

Liverpool-spillerne Jordan Henderson og Virgil van Dijk, som måtte stå over treninger tidligere denne uken, er begge spilleklare, men Joel Matip, Nathaniel Clyne og Xherdan Shaqiri er ute.

Manchester City har ikke hatt marginene på sin side denne sesongen, og svakhetene i Pep Guardiolas mannskap har etter hvert kommet til syne. Defensivt har de vært rufsete i flere kamper Liverpool på sin side virker sterkere og sterkere, og de viser mestertakter med å vinne på dårlige dager. Liverpool vil øke forspranget med seier, og det er det jeg tror kommer til å skje.

Liverpool vinner gigantoppgjøret. Oddsen på seier til Jürgen Klopp sine menn er 2,55 Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset