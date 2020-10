Liverpool og Klopp kan tangere en legendarisk rekord i dag

Unngår Liverpool tap mot West Ham lørdag, vil de være ubeseiret i 63 kamper på rad for første gang siden Bob Paisleys menn klarte det i perioden fra 1978 til 1981.

Liverpool har historien på sin side før lørdagens kamp. West Ham har kun vunnet én av de siste 47 ligakampene på Anfield. Seieren kom i august 2015.

Premier League. Liverpool er ubeseiret i de åtte siste kampene mot West Ham, men de får en tøff kamp lørdag.

David Moyes menn er stinn av selvtillit etter å ha spilt 1-1 mot Manchester City. West Ham står nå uten tap i de fire siste kampene. De levert blant annet et oppsiktsvekkende comeback mot Tottenham. The Hammers lå under 0-3 på bortebane, men klarte 3-3.

Hadde det ikke vært for skaden til viktige Michail Antonio, ville vi trodd at West Ham kunne få med seg poeng fra Anfield. Han kunne truet rekken med 62 ubeseirende hjemmekamper, men uten ham er ikke West Ham en like stor trussel.

Jürgen Klopp har skadeproblemer i midtforsvaret. Foto: Peter Powell (AP)

Liverpool-spillerne burde være toppmotiverte. Unngår de nederlag lørdag vil de stå uten tap i de siste 63 ligakampene på Anfield. Da tangerer de den legendariske rekorden til Bob Paisley’s menn i perioden fra 1978 ti 1981.

Men; Klopps menn har ikke overbevist spillemessig i de siste kampene.

19-åring kan få Premier League-debut

Siden både Fabinho og Virgil Van Dijk er ute med skader, ligger det nå an til at 19 år gamle Rhys Williams får sin debut i Premier League. Det blir interessant å se hvordan han klarer seg.

Liverpools Rhys Williams ble byttet inn mot FC Midtjylland i Champions League. Foto: Michael Regan (Reuters)

Jürgen Klopp har også håp om at Thiago Alcantara og Naby Keita blir spilleklare, men kampen kommer antakeligvis for tidlig for Joel Matip.

Michail Antonio er ute hos West Ham, men han kan bli erstattet av Sebastien Haller i ørdagens match på Anfield.

Nysigneringen Said Benrahma venter fortsatt på sin West Ham-debut. Han sto over kampen mot Manchester City på grunn av dårlig kampform.

Skadeproblemer i begge leire

Uten en skadet Virgil van Dijk er Liverpool svekket bakover. Midtstopperkrisen be ytterligere forverret av at Fabinho fikk en strekk i onsdagens Champions League-kamp mot FC Midtjylland.

At Alisson er tilbake i mål er viktig.

West Ham har også skadeproblemer Michail Antonio er den beste angrepsspilleren hos the Hammers, men han er ute etter å ha blitt skadet i kampen mot Manchester City.

Uten ham, vi West Ham fortsatt by iverpoo på motstand, men det er vanskelig å se at de ska få med seg poeng fra Anfield lørdag. Vi mener det er sannsynlig at Liverpool vil angripe fra start, og da er det sett ikke usannsynlig at det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene på Merseyside.

Statistikken forteller at det har vært scoret to mål eller mer i fem av de seks kampene Liverpool har spilt i ligaen, mens West Hams tre bortekamper har alle innehodt to mål eller mer i løpet av første omgang.

Vi tror det scores to mål eller mer i løpet av første omgang. De gir 1,90 i odds. Spilestopp er lørdag kl. 18.25.

