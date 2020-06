Liverpool-ryktene forstyrrer ikke Timo Werner

Liverpool-aktulle Timo Werner fortsetter å hamre inn mål i Bundesliga.

Langoddsprogrammet mandag 2. pinsedag inneholder blant annet fem kamper i den danske Superligaen. Mandagens høydepunktet er likevel Bundesliga-matchen mellom FC Köln og Leipzig.

1. FC Köln - RB Leipzig - Timo Werner første målscorer - 3,65 (spillestopp kl. 20.25)

Timo Werner anses for å være Liverpools førsteprioritet på overgangsmarkedet i sommer. De siste månedene har ryktene om en overgang tiltatt i styrke og hyppighet. Ifølge den engelske avisen Evening Standard har det kommet rapporter fra Tyskland om at Werner allerede har hatt samtaler med Jürgen Klopp om hva fremtiden hans vil være på Anfield.

Det er ikke rart at Klopp er på jakt etter 24-åringen. Spissen har vært spydspissen i RB Leipzig denne sesongen og scoret 24 mål på 28 kamper. Det er bare Bayern Münchesn Robert Lewandowski som har scoret flere mål enn ham i Bundesliga denne sesongen. Den polske stjernespissen har 28 mål så langt.

Werner tegnet seg ikke på scoringslisten i midtukekampen mot Hertha Berlin på hjemmebane i forrige uke, men han scoret tre mål borte mot Mainz forrige helg. Da hadde han hatt en mini-måltørke som varte i tre kamper.

På RheinEnergie Stadion må han overliste midtstopperen Toni Leistner som har spilt seg i FC Köln-forsvaret etter at han kom på lån fra Queens Park Rangers. Leistner har vært god, men han har ikke vært i stand til å lappe sammen FC Köln-forsvaret som har sluppet inn syv mål på de tre siste kampene. Det er tydelig at The Billy Goats har problemer defensivt, og vi tror Timo Werner kan lage mer kvalme for dem.

Werner har allerede scoret to mål eller mer i ni kamper denne sesongen.

Det er interessant å merke seg at den Liverpool-linkede angriperen har scoret 14 av sine 24 mål på bortebane. Samtidig har Werner scoret i de to siste kampene han har startet mot FC Köln.

Vi tror han scorer mot FC Köln mandag kveld, men 1,75 i odds er litt tamt. Derfor satser vi på at han scorer det første målet i kampen. Det gir 3,65 i odds, og spillestopp er klokken 20.25.

