Liverpool setter ny rekord i kveld

23. april 2017 var forrige gang Liverpool tapte en Premier League-kamp på Anfield. Det er 1309 dager siden. Vi tror ikke Jürgen Klopps menn taper i kveld heller.

Med seier eller uavgjort vil Liverpool og Jürgen Klopp sette ny klubbrekord. Da vil de stå med 64 hjemmekamper på rad uten tap i Premier League. Den forrige rekorden på 63 kamper på rad uten tap tok slutt i januar 1981. Den gangen tapte Liverpool mot nettopp Leicester.

Liverpool - Leicester (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,90 (spillestopp kl. 20.10)

Engelsk, Premier League. Liverpool visste før hjemmekampen mot West Ham sist at de kunne gjøre noe kun én Liverpool-utgave hadde klart før dem.

Fra 1978 til 1981 spilte Liverpool 63 hjemmekamper på rad uten å tape. Den gangen var legenden Bob Paisley Liverpool-manager.

Etter 51 seire og elleve uavgjorte, så det en stund ut til at kamp nummer 63 skulle ende uavgjort for Jürgen Klopps menn, men to innbyttere ville det annerledes. Xherdan Shaqiri og Diogo Jota ble byttet inn i det 70. minutt, og et kvarter senere spilte Shaqiri frem Jota som ble matchvinner med sin tredje Anfield-kamp på rad.

Tre grunner til at Liverpool vinner

Det har vært en ellevill måned for Liverpool. Jürgen Klopps mannskap fortsetter å rammes av skader og covid-19, og søndagens toppkamp mot Leicester er den første av elleve kamper før nyttår.

Søndag tror vi Liverpool setter ny rekord, til tross for skadeproblemene på Anfield.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er ute på grunn av en lyskeskade, mens Mohamed Salah er i isolasjon etter å ha testet positivt på covid-19.

Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez og Virgil van Dijk er også på skadelisten hos Liverpool, men Fabinho, Thiago Alcantara og Alex Oxlade-Chamberlain er alle friskmeldte.

Thiago kan være tilbake for Liverpool i kveld. Foto: Michael Regan (AP)

Den lange skadelisten til Liverpool ville tidligere skapt ramaskrik på Anfield, men nå har Liverpool større bredde i stallen. Det virker som de er i stand til å takle situasjonen. Tre grunner til at vi tror Liverpool tar tre poeng i kveld heter: Fabinho, Thiago og Jota. Med Fabhino tilbake i midtforsvaret sammen med Matip vil Liverpool være bedre rustet til å stoppe Jamie Vardy. Thiago vil etter alt å dømme få spilletid i søndagens kamp, og han har vist hvordan han kan kontrollere midtbanen. Til slutt: Jota er en matchvinner.

Ni kamper uten seier på Anfield

Leicester har fått sin beste sesongstart i Premier League etter åtte kamper. De står med seks seire og 18 poeng så langt, ett poeng foran Liverpool.

The Foxes står med seks seire på rad i alle turneringer i denne perioden har de scoret 15 mål og kun sluppet inn to. Brendan Rodgers menn har tangert klubbrekorden med fire strake borteseire, men vi tror ikke de vinner på Merseyside.

Rodgers har tapt begge Premier League-kampene mot Liverpool etter at han forlot klubben i 2015. Leicester trives ikke på Anfield.

De har ikke vunnet på ni bortekamper mot Liverpool, og syv av kampen er tapt.

Det er interessant å merke seg at Leicester har fått åtte straffespark denne sesongen, dobbelt så mange som noe annet lag. Ingen lag i Premier League har fått så mange straffespark, så tidlig i sesongen før. Et reservepreget Liverpool-forsvar må passe seg.

Leicester Citys Timothy Castagne er tilbake etter å ha gått glipp av fire kamper med en strekkskade.

Midtstopper Wesley Fofana er også klar til kamp.

Liverpool har vunnet fire av de fem siste kampene mot Leicester. I tre av de fire bortekampene til Leicester denne sesongen har det stått uavgjort til pause. I de fire siste kampene til Liverpool har stillingen til pause vært 1-1. Anfield-laget har faktisk gått til pause med uavgjortresultat i fem av åtte ligakamper denne sesongen. Vi tror det også er utfallet etter de første 45 minuttene i søndagens kamp på Merseyside, men vi tror Liverpool vinner etter 90 minutter.

