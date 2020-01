Liverpool slår et svekket Tottenham-lag

Liverpool kommer til å kjøre på fra start mot skaderammet Spurs-lag.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Etter at FA-cupens 3. runde dominerte i England forrige helg, er det klart for Premier League igjen denne helgen. Og det er i tillegg full runde i både Championship, League One og League Two. I Serie A spilles det to kamper lørdag, og i Frankrike starter Ligue 1 opp igjen denne helgen etter juleferien. Det er også mye vintersport. I Adelboden er det verdenscup storslalåm for menn og i Dresden er det langrennsprint for både kvinner og menn. i håndball-EM innleder den største gullfavoritten Danmark sitt EM med kamp mot Island.

Tottenham - Liverpool - pause/fulltid B/B - 2,45 (spillestopp kl 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Jose Mourinho’s hvetebrødsdager i Tottenham er definitivt over. Portugiseren fikk en god start hos Spurs, men nå har London-klubben kun én seier på de fem siste kampene i alle turneringer. Men det er ikke bare resultatene som går mot dem. Tottenham opplever en skadekrise. Torsdag sprakk nyheten at lagets største stjerne, Harry Kane, er ute frem til april. Det vil svekke Tottenham offensivt. Fra før er Tanguy N’Dombele og Moussa Sissoko på Spurs' skadeliste.

Før helgens kamper ligger Tottenham på sjetteplass i Premier League, seks poeng bak Chelsea som innehar den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill. De har mistet åtte poeng på de siste fire kampene, og det har begynt å murre hos fansen.

Liverpool er ingen ønskemotstander nå. Tottenham har nemlig tapt ni av de siste 14 kampene mot Merseyside-laget, og de har kun vunnet én.

Jürgen Klopp's mannskap virker uslåelige. Den tyske manageren sendte et juniorpreget lag på banen i byderbyet mot Everton i FA-cupen på søndag, men vant likevel kampen 1-0. I Premier League er Anfield-laget åtte poeng foran Leicester på andreplass - med én kamp mindre spilt. Liverpool tok en rutinemessig seier mot Sheffield United i forrige Premier League-match. Dermed står de med 19 seire på de første 20 ligakampene. Laget er i monsterform. De står med elleve seire på rad før kampen mot et skadeskutt Tottenham-lag.

Klopp sparte flere av sine faste spillere mot Everton i FA-cupen, men vant likevel. Han stiller med et sterkere lag i London lørdag kveld. Spurs derimot er kraftig svekket De må klare seg uten stjernespilleren Harry Kane de neste tre månedene. Det blir ikke enkelt. Liverpool skal vinne i Nord-London.

Spurs har ligget under til pause i de fire siste kampene, og kun vunnet én av dem til slutt. Liverpool på sin side har ledet til pause i åtte av de ni siste kampene sine, og vunnet samtlige etter 90 minutter. Liverpool virker helt ustoppelige denne sesongen, og jeg tror de kan lede både til pause og etter 90 minutter. B/B-spillet gir 2,45 i odds. Det funker som singeltips.

