Liverpool starter med å slå Klopps favorittklubb

Premier League-mesterne er på treningsleir i Saalfelden ved Salzburg, og de skal spille to treningskamper i løpet av de fire neste dagene. Liverpool møter Stuttgart på lørdag og spiller mot de østerrikske seriemesterne Red Bull Salzburg tre dager senere. Begge kampene kan du se her.

Liverpool - VfB Stuttgart H 1,30 (spillestopp kl. 17.55)

Treningskamp. Spilles i Østerrike. Liverpool spiller sin første treningskamp i sesongoppkjøringen lørdag. De møter den nyopprykkede Bundesliga-klubben Stuttgart. Det blir en spesiell kamp for Liverpool-manager Jürgen Klopp.

- Jeg er født i Stuttgart, og det var favorittklubben min i barndommen, forteller Klopp til Liverpools hjemmeside.

- Jeg er voksen nå, så jeg har ikke det samme kjærlighetsforholdet til klubben. Men hele familien min er Stuttgart-supportere. Jeg er veldig glad for at de rykket opp igjen. Det er viktig for byen, sier han.

Kun to treningskamper

Det er under en måned til Premier League starter opp igjen, og Liverpool gjør seg klar til å forsvare sin første ligatittel på 30 år. De to kampene i Østerrike er Merseyside-lagets eneste treningskamper før den nye sesongen starter 29. august med Community Shield-oppgjøret mot Arsenal.

Jurgen Kopps menn har da to ukers pause før serieåpningen i Premier League mot nyopprykkede Leeds.

Klopp har erkjent at starten på 2020-2021-sesongen blir tøff med tanke på at det er så kort pause mellom sesongene, men Liverpool har iallfall hatt muligheten til restituere seg litt etter Premier League-sesongen var over.

Debut for Tsimikas?

Til sammenligning var utfordrer Manchester Citys 2019-2020-sesong først avsluttet i forrige uke. Det betyr at spillerne får kortere tid til å hvile, og Pep Guardiola får en kortere oppkjøring til den nye sesongen. Det å ha en bred spillertropp har aldri vært viktigere for klubbene enn det vil være den kommende sesongen. Likevel har Klopp kun signert en ny spiller så langt - venstrebacken Kostas Tsimikas som kommer fra Olympiakos.

Liverpool har faktisk kun signert den unge forsvarsspilleren Van den Berg, målvaktene Adrian og Andy Lonergan, som forlot klubben i sommer, og den japanske landslagsspilleren Takumi Minamino i de to siste overgangsvinduene.

Curtis Jones (t.v.) er en av spillerne Jürgen Klopp vi gi mer tilit kommende sesong. Foto: Paul Ellis (AFP)

I treningskampene mot Stuttgart og Red Bull Salzburg pluss Community Shield-kampen mot Arsenal, vil Klopp få sjansen til å se Tsimikas og noen av de unge spillerne, blant andre Curtis Jones og Rhian Brewster er ventet å få mer spilletid.

Alex Oxlade-Chamberlain pådro seg en skade på trening i Østerrike. Han er uaktuell til kampen lørdag.

Uthvilte Stuttgart-spillere

Stuttgart har hatt en ekstra måned fri, og de har allerede spilt en treningskamp denne sommeren. De slo Sandhausen 6-1, så

Dette er bare andre gang i historien at Liverpool spiller mot Stuttgart. Også sist gang de spilte mot hverandre var i en treningskamp. Det var i 1980. Den gangen tapte Anfield-laget 2-3. Kenny Dalglish og David Fairclough scoret målene for the Reds.

Klopp har ikke så god tid til å kjøre inn laget, så det betyr antakeligvis at han ikke kommer til å eksprimentere så mye. Stuttgart hadde i likhet med Liverpool en god sesong, og det kan bli en jevnspilt kamp. Vi tror Liverpool vinner, men 1,30 i odds er litt snaut som singelspill, men vi bruker den til å jekke opp en dobbel med Kristiansund.

Kristiansund - Sarpsborg 08 2,25 H (spillestopp kl. 17.55)

Eliteserien. Det ble 4-0 seier til Kristiansund BK i tilsvarende møte forrige sesong, mens de vant 1-0 da de gjestet Sarpsborg tidligere i sesongen. KBK gikk på sesongens tredje nederlag søndag da laget røk 1-2 borte mot tabelltreer Odd i Skien og ligger nå på sjetteplass med 21 poeng (5-6-3) når sesongen nærmer seg halvspilt.

Kristiansund er solide hjemme på Nordmøre, hvor de står med 3-2-1. Aasbak og Diop sto begge over sist, men er trolig tilbake til denne. Fra før er keeper McDermott ute.

Sarpsborg 08 reiste seg mesterlig etter 1-5 smellen på Lerkendal da de slo fjorårsmester og tabelltoer Molde 2-1 hjemme i Sarpsborg forrige lørdag.

De startet sesongen med fem strake ettmålstap, men Mikael Stahre har fått skikk på laget nå. De har klatret opp på tiendeplass med 17 poeng.

På bortebane har det imidlertid ikke klaffet for sarpingene. 1-1-4 viser den bedrøvelige bortefasiten. Seieren kom i Sandefjord i juli måned.

Horn og Vetti er fortsatt ute, mens Utvik returnerer fra karantne etter å ha sonet sist. Dyrestam imponerte i sin første kamp for klubben sist og kan fort få fornyet tillit i den bakre treeren.

Kristiansund er et meget godt hjemmelag. Vi tror de vinner mot et bortesvakt Sarpsborg-mannskap. 2,25 i odds på hjemmeseier er ok.

Lørdagens dobbelttips blir Liverpool + Kristiansund. Denne dobbelen gir nesten tre ganger innsatsen.