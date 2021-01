Liverpool stopper Southampton i å ta denne rekorden

Southampton kan bli historiske om de vinner mandagens kamp mot Liverpool, men de har en nitrist statistikk mot Jurgen Klopps lag.

The Saints har en oppsiktsvekkende statistikk mot regjerende ligamestere. De har ifølge Liverpool Echo vunnet ti ligakamper mot regjerende Premier League-mestre, og de har slått de seks forskjellige lagene som har vunnet Premier League-trofeet i året de har forsvart ligatittelen (Manchester United, Blackburn, Arsenal, Chelsea, Manchester City og Leicester).

Southampton kan bli det første laget som slår alle syv Premier League-mesterne i den sesongen de forsvarer tittelen, men da må de vinne mot Liverpool mandag kveld.

Det tror vi ikke de klarer. The Saints har tross alt kun vunnet én av de siste 15 Premier League-kampen på en mandag (1-7-7).

Engelsk, Premier League. Ralph Hasenhuttl har virkelig fått sving på Southampton-laget. The Saints fikk en knallstart på 2020-2021-sesongen, og avsluttet 2020 med like mange poeng som Manchester City, Chelsea og Tottenham.

Southampton ligger på niendeplass før mandagens kamp på St Mary's Stadium, men de har kun syv poeng opp til Liverpool og Manchester United, som begge har 33 poeng.

Lagets 26 poeng er tangering av klubbrekorden etter 16 kamper i Premier League.

Seks Liverpool-seire på rad

Laget fra den engelske sørkysten har en vanskelig oppgave mandag kveld. The Saints har nemlig tapt de seks siste Premier League-kampene mot Liverpool. I disse kampene har de scoret to ganger og sluppet inn 17 mål.

Jürgen Klopps menn er faktisk ubeseiret i de åtte siste Premier League-matchene mot Southampton (6-2-0), og de har holdt nullen i seks av kampene.

Det blir ikke enklere for Southampton av at de må klare seg uten keeper Alex McCarthy. Han har holdt nullen i syv av 16 kamper denne sesongen, men er nå i isolasjon etter å ha testet positivt for koronaviruset. Jannik Vestergaard og Nathan Redmond er begge skadet, og spiller heller ikke mandagens kamp. Den positive nyheten er at Ralph Hasenhuttl iallfall er tilbake på sidelinjen.

Liverpool mangler langtidsskadde Virgil van Dijik og Joe Gomes, og nå er det også klart at Joel Matip er ute i tre uker. Fra før er Diogo Jota skadet.

Men Thiago Alcantara kan starte sin første kamp siden midten av oktober, etter å ha imponert som innbytter mot Newcastle onsdag.

Overlegen statistikk

De regjerende Premier League-mesterne har kun tapt kalenderårets første ligakamp to av de siste 31 årene. Statistikken viser at de regjerende mesterne har vunnet 18 ganger og elleve kamper har endt uavgjort.

Manchester United står bak de to tapene. De tapte 0-3 borte mot Newcastle i 2012, og De røde djevlene tapte hjemme mot Spurs i 2014.

Hassenhuttls menn vant første ligakampen i 2020. Da slo de Tottenham 1-0, men the Saints har ikke vunnet to nyttårskamper på rad siden 2002 og 2003.

Liverpool har heller ikke imponert i kalenderårets første kamp når den er spilt på bortebane. De har bare vunnet én av de siste åtte nyttårskampene som er spilt vekke fra Anfield. Statistikken viser 1-4-3. Seieren kom mot Burnley på Turf Moor i 2018.

Borteopptur for Liverpool?

Southampton var før denne serierunden det femte beste hjemmelaget i Premier League, men de står uten seier i de fire siste Premier League-kampene, og de har ikke scoret i de siste tre kampene.

Liverpool har ikke imponert på bortebane denne sesongen, men vi sitter med en følelse av at med Thiago på midtbanen kan Liverpool komme tilbake på vinnersporet på St Mary's.

Soton har kun ligget under til pause i én av åtte hjemmekamper, mens i fem av Liverpools åtte bortekamper har det stått uavgjort til pause. Vi tror Liverpool vinner, men stillingen til pause er uavgjort. UB-spillet gir 4,40 i odds. Det er spillbart.

