Liverpool-talentet skyter Swansea til playoff

Vi stoler på to lag som jakter opprykk i lørdagens dobbelttips.

Swansea snuser på en playoffplass i Championship, mens Eintracht Braunschweig klamrer seg fast til en direkte opprykksplass i 3. Liga i Tyskland. Vi har satt sammen en frisk lørdagsdobbel.

Swansea - Luton 1,67 H (spillestopp kl. 13.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Swansea storspilte i første kampen etter koronapausen. De banket Middlesbrough 3-0 på bortebane lørdag. Nå er waliserne kun ett poeng bak Preston North End, som innehar den siste playoffplassen i Championship. Siden Preston og Cardiff, som ligger på henholdsvis sjette- og syvendeplass, møtes denne helgen, har Steve Coopers menn en perfekt mulighet til å klatre inn blant topp seks-lagene.

Steve Cooper har en fortid som trener på akademiet til Liverpool, i perioden 2008 til 2013, og han har fortsatt en god relasjon til klubben. I januar hentet han Liverpools stortalent Rhian Brewster på lån til svanene. Brewster scoret de to første målene da Swansea høvlet over Boro. Nå har han scoret seks mål på tolv kamper for Swansea.

For ordens skyld skal det sies at Cooper ikke kjente Brewster fra Liverpool-tiden. Det er fra aldersbestemte landslag manageren og Brewster stiftet sitt bekjentskap. I U17-VM i 2017 scoret spissen åtte mål og stakk dermed av med gullstøvelen, det med Cooper som landslagstrener. Nå skal de prøve å rykke opp sammen.

Fikk hjelp av Luton

I forrige serierunde fikk Swansea uventet hjelp av tabelljumbo Luton Town, som de møter i lørdagens kamp. The Hatters spilte 1-1 mot Preston i den første kampen sin etter koronapausen, men det var hjemme. På bortebane er Luton et helt annet lag. De er det dårligste bortelaget i Championship. Laget har kun vunnet én av 14 bortekamper så langt (1-1-12). De har fem poeng opp til Boro, som ligger over nedrykksstreken med åtte kamper igjen.

Lørdag er det ca 15 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

De får det ikke enkelt i Wales, hvor de møter et Swansea-lag som har spilt mot åtte av de ni bunnlagene på hjemmebane, og de har vunnet seks av kampene. Luton har tapt 15 av 17 kamper mot lag som ligger på 20.-plass over oppover på tabellen.

Swansea City har også et godt tak på Luton. De har vunnet de tre siste kampene mot dem. Luton Town har faktisk kun vunnet én av de siste 13 bortekampene mot Swansea. Andre Ayew har imponert i Championship. Han har scoret 13 mål for waliserne denne sesongen. Nå er Rhian Brewster også i form. Det er dårlige nyheter for Luton. Vi tror på hjemmeseier her til 1,67 i odds. Denne brukes i en dobbel.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig 2,05 B (spillestopp kl.

To lag som har mye å spille for, men som viser vidt forskjellig form. Zwickau er helt ute av form. De har kun én seier på de elleve siste kampene, og de står med tre strake tap før hjemmekampen mot formsterke Braunschweig.

Formsvikten gjør at Zwickau har falt under nedrykksstreken, og de ligger i øyeblikket tre poeng bak Chemnitzer, som innehar den første trygge plassen på tabellen. Vertene har tapt de fem siste hjemmekampene på rad, og det er ingen grunn til å tro at de skal klare å stoppe opprykksjagende Braunschweig.

Lørdag er det ca 15 millioner kroner i Lotto-potten. Lever kupongen her!

Spilte i Bundesliga for seks år siden

Gjestene rykket ned fra 1. Bundesliga i 2013-2014-sesongen, og nedturen fortsatte i 2. Bundesliga. Etter 2017-2018-sesongen tok laget den tunge veien ned på nivå tre i tysk fotball. Etter to sesonger i 3. Liga er laget på vei opp igjen i 2. Bundesliga.

Med tre serierunder igjen ligger Eintracht Braunschweig på andreplass i 3. Liga med 61 poeng, men det er kun målforskjellen som skiller dem fra Bayern München II, som topper tabellen. Gjestene er sultne på et opprykk. 2,10 i odds på et lag som ikke har tapt noen av de åtte kampene etter koronapausen er greit.

Lørdagens dobbelttips er Eintracht Braunschweig + Swansea. Denne dobbelen gir 3,42 i odds. Spillestopp er lørdag klokken 13.25.