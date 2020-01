Liverpool tar sin 20. strake hjemmeseier

Lørdagens tippekupongen inneholder både Liverpool og Manchester Uniteds seriekamper. Liverpool er en våre sikre.

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League, hvor både Liverpool og Manchester United er i aksjon. Det er i tillegg fem kamper fra Championship. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Bonuspotten er allerede oppe på ca 2 mill kr. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Manchester United — Wolverhampton

Manchester United slo Manchester City 1-0 i returoppgjøret i ligacupsemifinalen onsdag, men tapte 2-3-sammenlagt. Det var likevel en brukbar forestilling på Etihad Stadium, og en viktig opptur i en vanskelig tid for storklubben. De røde djevlene ligger på femteplass og har fortsatt ikke gitt opp fjerdeplassen, men spilllemessig har de tidvis vært forferdelig svake. Ole Gunnar Solskjær håper nok at Bruno Fernandes kan bringe inn en ny dimensjon i spillet, men lørdagens kamp mot Wolves kommer antakeligvis litt for tidlig for ham.

United er enormt ustabile, og resultatene illusterer. De har tre seire, én uavgjort og fire tap på de åtte siste Premier League-kampene. Old Trafford har vanligvis vært en fryktet bortebane, men ikke nå lenger. Manchester United står uten seier i halvparten av hjemmekampene denne sesongen. Det forteller litt om hvilke utfordringer Ole Gunnar Solskjær har om dagen.

Wolves er en av klubbene som kan passere Manchester United med seier i lørdagens kamp, og det viser hvilken suveren jobb Nuno Espírito Santo har gjort med laget siden de rykket opp fra Championship. De spilte seg inn i Europa League denne sesongen, og har klart å balansere spill i Europa og i Premier League veldig bra. Ulveflokken har opplevd en liten formdupp nå, og har tapt tre av de siste syv Premier League-kampene. Men: To av tapene kom mot serieleder Liverpool.

Wolverhampton har vært solide på bortebane i Premier League denne sesongen. De har kun tapt tre av tolv bortekamper så langt. Samtidig har de vært en pest og en plage for topp seks-lagene i divisjonen. De har nemlig kun tapt tre av ni ligakamper på bortebane mot Premier Leagues Topp seks-klubber siden de returnerte til Premier League. Manchester United er gjort til for store favoritter lørdag. De har kun vunnet halvparten av hjemmekampene sine denne sesongen og uten Marcus Rashford har de vært fryktelig tamme, og de møter et Wolves-lag som har en meget sterk bortestatistikk.



Vi spiller frekt i denne. B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

2. Liverpool — Southampton

Liverpool passerte 70-poengsgrensen i Premier League da de slo West Ham 2-0 onsdag, og det virker mindre og mindre sannsynlig at Jürgen Klopps menn skal snuble i kampen om ligatittelen denne sesongen. De er nå 19 poeng foran Manchester City på andreplass. Onsdagens trepoenger var den 15 Premier League-seieren på rad, og de fortsetter å være nådeløs effektive. Liverpool har ikke scoret mer enn to mål i noen av de siste seks kampene.

Southampton lå under nedrykksstreken før jul, men har vært gjennom en imponerende snuoperasjon. De har kun tapt én av de siste syv Premier League-kampene, og står med fem seire i denne perioden. Laget har klatret opp til niendeplass på tabellen, og de er bare tre poeng bak Manchester United på femteplass. Før turen til Merseyside har Ralph Hasenhuttls menn vunnet fire bortekamper på rad i ligaen. De har blant annet slått Chelsea og Leicester. De sterke resultatene skyldes først og fremst at Southampton har hevet seg offensivt. The Saints har scoret i elleve av tolv bortekamper.

Liverpools statistikk på hjemmebane er suveren. De har vunnet 19 kamper på rad på Anfield, og har ikke tapt en ligakamp her siden april 2017. Det er vanskelig å tippe mot dem. H.

3. Crystal Palace — Sheffield United

Crystal Palace var et av Premier League-lagene som hadde spillefri i helgen som følge av at de røk tidlig ut av FA-cupen, og det har gitt Roy Hodgson tid til å jobbe med laget som har hatt en skuffende start på 2020. I forrige serierunde tapte The Eagles 0-2 hjemme mot Southampton. Det var femte kampen på rad uten seier for Palace, og det var første hjemmetapet til siden tapet mot Liverpool i november.

Til tross for nedturen de siste ukene, står de ikke i umiddelbar fare for å rykke ned. Palace ligger på en respektabel ellevteplass i Premier League, syv poeng over nedrykksstreken. De har bare fire poeng opp til Manchester United på femteplassen Tre poeng i lørdagens kamp kan løfte dem helt opp på åttendeplass, men de får det ikke enkelt mot Sheffield United.

Gjestene fra stålbyen i Yorkshire hadde ikke spillefri i helgen. De slo ut Millwall i FA-cupen. Det har vært travel sesong for den nyopprykkede klubben, men Chris Wilder har fått mye ut av mannskapet sitt. Selv om de var nedrykksfavoritter før sesongen, ligger de nå helt oppe på åttendeplass, og en seier på Selhurst Park vil føre dem opp på femteplass.

Sheffield United har bare tapt to av tolv bortekamper denne sesongen. Tapene kom mot Liverpool og Manchester City. Vi tror ikke de taper i Sør-London heller. Sannsynligheten for at denne kampen ender uavgjort er stor, men vi garderer denne. UB.

4. Watford — Everton

Watford gikk på et forsmederlig nederlag i FA-cupen mot League One-laget Tranmere forrige helg, men snuoperasjonen i Premier League har vært imponerende. The Hornets har kun tapt én av de siste ni Premier League-kampene etter at Nigel Pearson tok over på Vicarage Road. På hjemmebane har de ikke tapt på de seks siste kampene.

For et par måneder siden hadde Watford stø kurs mot Championship. De lå helt i bunnen av tabellen, og de hadde kun vunnet én av de første 14 Premier League-kampene. 1-2-tapet mot Southampton var dråpen som fikk begeret til å flyte over for klubben, og de ga lagets andre manager denne sesongen, Quique Sanchez Flores, fyken. Siden den gang har de bare tapt tre av de siste ti ligakampene, og nå er det bare dårligere målforskjell enn West Ham som gjør at de er under nedrykksstreken. Ikke nok med det, de er i fremgang, mens lagene rundt dem er i elendig form. Med fire seire på de syv siste kampene, tror vi at Watford tar poeng hjemme mot Everton.

Gjestene fra Goodison Park var i likhet med Watford i fritt fall på tabellen, men etter at Marco Silva fikk sparken har Everton reist seg. The Toffees har kun ett tap i ligaen siden Silva forlot Merseyside. Laget ligger nå på tolvteplass, fire poeng bak topp fem-lagene. Everton er i fin form, men de har slitt på bortebane. De har kun vunnet to av tolv bortekamper i Premier League denne sesongen, men to av de siste fire bortekampene til Carlo Ancelotti's menn har endt 1-1.

Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Newcastle — Norwich

Newcastle klarte ikke å slå ut League One-laget Oxford United i FA-cupen sist helg, men 0-0-kampen på St James’ Park gjorde at the Magpies er ubeseiret i de seks siste kampene i alle turneringer. Steve Bruce var ingen populær ansettelse i Newcastle, men ingen kan ta fra ham at han har oppnådd gode resultater med en middelmådig spillerstall.

Å overleve i Premier League var hovedmålet til the Magpies denne sesongen. Så langt virker det som de skal klare det Laget fra Nordøst-England ligger på 14.-plass på tabellen med syv poeng ned til lagene under nedrykksstreken. Med seier på lørdag kan the Toon Army faktisk klatre så høyt som opp til åttendeplass på tabellen. Det burde være en kjempemotivasjon for sebrastripene. Å en seier burde være innen rekkevidde. Newcastle har den syvende beste hjemmestatistikken i Premier League denne sesongen. De har vunnet fem av sine tolv kamper på St. James' Park, og har kun tapt tre ganger. Tre av seirene kom i de fem siste kampene. På lørdag møter de et Norwich-lag som slåss med nebb og klør for å holde seg i Premier League.

The Canaries startet sesongen optimistisk, og leverte flere bra kamper, men nå ser det sygt ut. De har kun vunnet én av de siste elleve kampene. I forrige serierunde tapte Norwich 1-2 mot Tottenham. Det var lagets 15 nederlag i Premier League denne sesongen. Norwich ligger helt på bunn, og de har seks poeng opp til trygg grunn. Mest bekymringsfullt er det at de ikke har scoret i syv av de tolv siste kampene, og de har bare scoret seks mål på bortebane totalt.

Newcastle har vunnet tre av de siste fem hjemmekampene De har blant annet slått Chesea 1-0. Norwich kjemper for livet. Ikke avskriv Norwich. De kan ta poeng i denne kampen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. West Ham — Brighton

West Ham tapte som ventet mot serieleder Liverpool i onsdagens hengekamp i Premier League, men de spilte en bra kamp i 0-2-tapet på hjemmebane. Nå står de uten seier i fire kamper på rad. Det the Hammers virkelig trenger nå er poeng. Den svake formen har gjort at West Ham har vært i fritt fall på tabellen, og de er nå nede på 17.-plass. Det er bare målforskjellen som gjør at de er over nedrykksstreken - både Bournemouth og Watford har like mange poeng som the Hammers. En seier i lørdagens kamp kan ta dem opp til 15.-plass, og den prestasjonen de viste mot Liverpool antyder at West Ham er på rett vei.

Brighton er ute av form. Etter 1-3-tapet mot et svakt Bournemouth-lag står de med kun én seier på de ni siste ligakampene. I likhet med West Ham, er de uten seier i de fire siste kampene, og bortestatistikken ser enda verre ut. The Seagulls har bare vunnet to av de tolv siste Premier League-kampene på bortebane denne sesongen, hvorav åtte av kampene har endt med tap.

West Ham har scoret i ti av tolv hjemmekamper. Det er bare mot Liverpool og Manchester City de har gått målløse av banen, men de har også sluppet inn mål i åtte av de ni siste kampene på London Stadium. Vi forventer at West Ham kommer tilbake på vinnersporet mot et Brighton-lag som er i trøbbel. H.

7. Bournemouth — Aston Villa

Viktig bunnkamp. Bournemouth har hatt en helt horribel sesong, og den ble enda verre da de mandag røk ut av FA-cupen etter å ha tapt 1-2 mot Arsenal. Aldri så gale at det ikke er godt for noe. Cupexiten gjør at the Cherries kan konsentere seg fullt og helt om å overleve i Premier League, men det kan vise seg å bli en vanskelig oppgave. Eddie Howes menn ligger helt nede på 18-plass i toppdivisjonen, under nedrykksstreken.

Problemet er at formen er dårlig, og det har den vært en stund. De slo riktignok Brighton 3-1 på hjemmebane i forrige serierunde, men de har likevel tapt ti av de siste 13 Premier League-kampene. Hjemmestatistikken er heller ikke noe å skryte over. De står med 1-1-4 på de seks siste kampene på Vitality Stadium.

Aston Villa befinner seg i samme situasjon, men de har fått et løft etter noen gode resultater den siste tiden. En sen Villa-scoring i returkampen mot Leicester gjorde at de sikret en plass i ligacupfinalen. Cupseieren kom i kjølvannet av at de vant mot Watford i ligaen. Dermed har de to seire på rad for første gang siden oktober. I likhet med Bournemouth er de i en utsatt posisjon på tabellen. Villa er kun to poeng over nedrykkssonen. Dette er en viktig kamp for begge lagene, men Villa fikk boostet selvtilliten i midtuken. Den eneste bortekampen i Premier League mellom lagene vant Villa i 2015.

Denne kampen er vrien. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

8. West Bromwich — Luton

Luton tok en viktig seier i midtuken, da slo Derby 3-2 i en thrillermatch. Laget har kun syv seire på 29 kamper så langt. Den dårlige formen gjør at de ligger på bunn i Championship, og de har seks poeng opp til trygg plass, men det er bare 17 kamper igjen av sesongen. De trenger tre poeng, men det blir ikke enkelt mot opprykksjagende West Bromwich.

Det er 30 poeng mellom serietoer West Brom og tabelljumbo Luton, men begge lag opplever en formsvikt. West Brom er uten seier i de syv siste kampene, og er i ferd med å miste grepet om en direkte opprykksplass. To tap på rad mot henholdsvis Stoke og Cardiff gir grunn til bekymring for Slaven Bilic som har sett et stor forsprang bli spist opp. Nå er det bare to poeng ned til Nottingham Forest på tredjeplass. The Baggies er laget som scorer mest i ligaen, men vertene har vært svake defensivt gjennom hele sesongen, og det får de svi for nå. Det er bare fem Championship-lag som har sluppet inn flere mål på hjemmebane enn dem. De har sluppet inn mål i alle hjemmekampene sine, og de står uten seier i de fire siste hjemmekampene.

Selv om West Brom er ute av form, så er denne kampen en glimrende mulighet for dem å komme tilbake på vinnersporet. De møter et Luton-lag som har tapt 13 av de siste 15 bortekampene De står med ti strake bortetap før kampen på the Hawthornes.

WBA må våkne igjen snart, men vi stoler ikke helt på vertene. HU.

9. Leeds — Wigan

Det så stygt ut for Leeds etter de første 45 minuttene mot Milwall i midtuken, men de snudde kampen i andre omgang og vant 3-2. Det var en utrolig viktig seier i opprykkskampen. Leeds-fansen er ikke vant til å se slike kamper her, og da tenker vi ikke bare på at Patrick Bamford scoret to mål. Vertene har nemlig scoret lite mål på Elland Road denne sesongen, takket være et solid forsvar. Leeds har faktisk klart å holde nullen i nesten halvparten av hjemmekampene denne sesongen.

Men de har vært inne i en tung periode de siste ukene. 3-2-seieren mot Millwall var første seieren til den gamle storheten fra Yorkshire på tre kamper. De topper tabellen før helgens kamper, fire poeng foran Nottingham på tredjeplass.

Wigan har kun vunnet én av 15 bortekamper denne sesongen, og de har kun vunnet én av de siste seks kampene mot Leeds - uansett bane. Den seieren var ødeleggenede. Wigans 2-1-seier på Elland Road sist sesong ble av mange Leeds-supportere ansett som vendepunktet i opprykksjakten. Vi tror ikke på noen reprise denne gangen. Wigan virker ikke sterke nok til det The Latics har bare vunnet to av de siste 38 bortekampene i alle turneringer.

Bortesvake Wigan skal være overkommelig for opprykksjagende Leeds. H.

10. Fulham — Huddersfield

Fulham tapte ikke overraskende mot Manchester City i FA-cupen forrige helg, men formen i Championship har vært imporende den siste tiden. De har ni seire på 15 hjemmekamper totalt Det er den nest beste hjemmestatistikken i divisjonen. London-klubben er klare favoritter mot et Huddersfield-lag som har tapt fire av fem kamper mellom disse to lagene, inkludert et 1-2-tapt hjemme i august. Fulham har vunnet fire av de fem siste kampene på hjemmebane. Den gode formen har løftet dem opp på tabellen, og Stefan Johansen & Co. ligger på fjerdeplass før helgens kamper.

Huddersfield på sin side er på 15.-plass på bortetabellen, men de fikk en opptur i midtuken da de slo Hull City. Seieren gjorde at de klaret vekk fra en nedrykksplass The Terries drar til hovedstaden i helgen med en luke på seks poeng ned til lagene under nedrykksstreken, og det kan komme godt med. De får en tøff kamp på Craven Cottage. Fulham er bare fire poeng bak en direkte opprykksplass, og er garantert motivert til å ta tre poeng i lørdagens kamp.

Vi tror at vertene tar alle tre poengene i denne kampen Fulham er tross alt ubeseiret i de syv siste hjemmekampene i ligaen mot Huddersfiled (5-2-0), og de har vunnet fem av seks oppgjør i London. I tillegg til det, the Terries har kun en seier på 14 kamper mot Fulham.

Vi tror alle poengene blir igjen på Craven Cottage. H.

11. Preston — Swansea

Swansea har grunn til å være bekymret, for Deepdale er stedet hvor defensive svakheter blir hardt straffet. Preston er laget som scorer mest foran egne fans i Championship. Nå har de også funnet formen igjen. Laget har tatt seks poeng og scoret fem mål på de to siste kampene. De er en vanskelig nøtt å knekke på hjemmebane, hvor de har scoret to mål eller mer i elleve av 15 hjemmekamper.

Preston skal være i stand til å utnytte det svake forsvarsspillet til Swansea. De har de iallfall klart tidligere. Preston scoret to ganger på Liberty Stadium tidligere denne sesongen. Dette er antakeligvis et dårlig tidspunkt for waliserne å møte Preston, særlig på bortebane. Swansea har hatt problemer på bortebane den siste tiden. Dersom de taper her, så betyr det at de kun har vunnet én bortekamp på tre måneder. Det var en knapp seier mot bunnlaget Luton.

The Swans har tapt tre av de fire siste bortekampene i Championship, og de røk ut av FA-cupen etter å ha gått på et flaut 1-5-tap mot QPR. Waliserne har sluppet inn hele 15 mål på de seks siste bortematchene. Det gir grunn til bekymring før de møter divisjons beste hjemmelag.

Vertene har vunnet ti av 15 hjemmekamper hittil. De tar sin ellevte seier lørdag. H.

12. Queens Park Rangers — Bristol City

Bristol City gikk på en smell i FA-cup omkampen mot Shrewsbury, men de henger godt med i kampen om en playoffkamp i ligaen. The Robins innehar den siste playoffplassen etter en ny seier i midtuken. De har nå vunnet fire av de fem siste kampene. Lee Johnsons mannskap har ikke gitt opp Premier League, men denne helgen har de en vanskelig bortekamp på Loftus Road.

Mens the Robins har vist kjempeform de siste ukene, kan ikke det samme sies for QPR. Vertene fra hovedstaden har tapt tre av de fire siste kampene, og de har også tapt fire av de siste seks ligakampene. QPR har faktisk vunnet de to siste hjemmekampene, men Bristol City er en marerittmotstander. De står nemlig uten seier mot the Robins i de syv siste kampene. Historien viser også at QPR har trøbbel mot topplagene i Championship. Vertene har tapt syv av åtte kamper mot topp seks-lagene denne sesongen. De tapte blant annet 2-0 på Ashton Gate tidligere i sesongen, men spilte 3-3 mot Bristol City i ligacupen på Lofthus Road. I ligacupen vant de 5-4 på straffespark. Nahki Wells, som scoret ett av målene i den kampen, har vendt tilbake til Burnley og 15 fulltreffere erstatter man ikke så lett.

Bristol City har prestert godt mot QPR, og vertene har tross alt ikke vunnet i ni av 15 hjemmekamper denne sesongen. Samtidig viste ligacupmatchen på Loftus Road at hjemmelaget ikke er sjanseløse. UB.

