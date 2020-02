Liverpool tenker på Champions League

Liverpool sparer på kreftene før Champions League-matchen mot Atletico Madrid tirsdag.

Det er et fyldig langoddsprogram denne lørdagen. På fotballfronten er det to kamper fra Premier League. Det er også full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers er det kamper i Serie A, Bundesliga, La Liga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting i Anterselva er det sprint for menn. Nyvinningen Ski de Tour innledes med 10 km fri for kvinner og 15 km fri for menn i Østersund. Det er verdenscup skiflyging for menn i Kulm.

Norwich - Liverpool pause/fulltid - U/B 4,00 (spillestopp kl 18.25)

Bunn mot topp på Carrow Road. Norwich ligger 55 poeng bak Liverpool på tabellen, så stor avstand har det aldri vært mellom topp og bunn på dette tidspunktet i sesongen.

Liverpool suser videre mot sin første Premier League-tittel noen sinne. Jürgen Klopps menn har vunnet 24 av 25 Premier League-kamper så langt denne sesongen. The Canaries ligger på bunn i Premier League med 18 poeng. Selv om Norwich de siste ukene har vist at de vil kjempe for å overleve, har de kun vunnet én av de siste tolv kampene. Før helgens serierunde er de syv poeng bak Aston Villa som ligger på trygg plass.

Målene renner inn hos Norwich

Norwich har sammen med Aston Villa det dårligste forsvaret i Premier League. De har sluppet inn 47 mål. Det er dårlig nytt når de møter et Liverpool-lag som har scoret nest mest mål i ligaen så langt denne sesongen.

Norwich City har ingen nye spillere på skadelisten, men forsvarsspilleren Ben Godfrey er tilbake etter å ha vært suspendert. Langtidsskadde Timm Klose er fortsatt ute.

Liverpools midtbanespiller James Milner er tilgjengelig etter å ha vært ute med skade i syv kamper. Sadio Mane er også aktuell, mens Xherdan Shaqiri er fortsatt ute.

Kanarifuglene fra Norfolk har sluppet inn to mål eller mer i ni av de siste elleve Premier League-kampene, og mot et Liverpool-lag som er kjent for å angripe fra første sekund vil de få kjørt seg. Serielederen scoret fire ganger mot Norwich hjemme på Anfield i serieåpningen i august, og vi tror Klopps mannskap også slipper seg løs offensivt på lørdag.

Oppsiktsvekkende pause-statistikk

Liverpool har vunnet de seks siste kampene mot Norwich på Carrow Road. All statistikk tyder på at det blir en målrik affære. I de seks kampene har det vært scoret tre mål eller mer, og i de tre siste har det vært scoret fem mål eller mer. Det er ikke bare fremover Liverpool fremstår som en tittelkandidat. Også bakover har de vært solide. De har holdt nullen i ni av de ti siste kampene.

Men; Norwich har faktisk ledet til pause i de seks siste hjemmekampene denne sesongen, men de har kun vunnet én av dem. Det er mulig et desperat Norwich-lag klarer å holde stand mot Liverpool til pause. Liverpool møter tross alt Atlético Madrid i Champions League allerede på tirsdag, og er det noen gang Liverpool skal ta det litt mer med ro de første 45 minuttene, så er det muligens mot tabelljumboen.

Vi gambler litt og går for et scenario hvor det står uavgjort til pause og Liverpool vinner etter 90 minutter. U/B-spillet gir 4,00 i odds Spillestopp er klokken 1825.

