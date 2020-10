Liverpool vinner ikke mot Everton

Jürgen Klopp er ubeseiret i sine elleve Merseyside-derby som Liverpool-manager. Vi tror heller ikke at han taper på lørdag.

Det er lørdag ti år på dagen siden Liverpool sist tapte mot Everton. Med Sadio Mane og Thiago tilbake, tror vi heller ikke at Jürgen Klopps menn taper denne gangen.

Everton - Liverpool 3,75 - 3,90 - 1,80 U (spillestopp lørdag kl. 13.25)

Det 288. Merseyside-derbyet er den mest spennende kampen i Premier League denne helgen. Everton slo Brighton 4-2 i den siste kampen før landslagspausen, og the Toffees topper tabellen i Premier League etter å ha vunnet de fire første kampene.

Ubeseiret i 22 Merseyside-derby

1989 var forrige gang Everton lå på toppen av tabellen før et Merseyside-derby. Selv om stemningen var god på Goodison Park, var den ikke det i resten av landet. Ambulansesjåførene streiket og den britiske økonomien var i fritt fall.

I 2020 er det igjen gode tider for Everton-fansen, men også denne gangen er det tøffe tider i Storbritannia. Denne gangen er det koronapandemien som ødelegger. Merseyside-derbyet skal denne gangen spilles uten tilskuere på tribunen. Det betyr at the Toffees ikke har samme fordelen av å spille på hjemmebane.

Liverpool hadde en forferdelig uke før landslagspausen. Først tapte Jürgen Klopps menn i ligacupen mot Arsenal, og deretter ble de ydmyket etter alle kunsten regler da de tapte 2-7 mot Aston Villa.

Liverpools Virgil van Dijk depper etter stortapet mot Aston Villa før landslagspausen. Foto: Peter Powell (Reuters)

Det må komme en reaksjon fra de regjerende Premier League-mesterne, og hvis Liverpool spiller på det nivået de har vist tidligere vil de forlenge rekken av ubeseirende derby til 23 kamper.

Liverpool får tilbake viktige spillere

Everton må teste Lucas Digne, som pådro seg en liten kneskade på landslaget.

Seamus Coleman, Allan og Andre Gomes er alle tilbake i trening, og er tilgjengelige for Carlo Anchelotti, men Mason Holgate er fortsatt ute.

Jürgen Klopp må klare seg uten keeper Alisson, så Adrian vil nok en gang vikariere mellom stengene. Adrian har gjort fem tabber som har ført til baklengsmål på sine 21 kamper for Liverpool.

Sadio Mane og Thiago Alcantara er også klare etter å ha vært i isolasjon på grunn av at de har testet positivt på koronaviruset.

Everton kan lørdag vinne de fem første ligakampene på rad siden 1938-39. Den gangen slo de regjerende ligamester Arsenal i den femte kampen. Lørdag venter også en regjerende ligamester, men vi tror ikke Everton vinne.

Syv av de åtte siste Merseyside-derbyene på Goodison Park har endt uavgjort. Med tanke på at Everton kun har tapt én av de siste tolv hjemmekampene under Carlo Anchelotti, tror vi byderbyet i Liverpool ender uavgjort.

De tre siste derbyene på Goodison Park har endt 0-0, men vi tror ikke at lørdagens match ender målløs. Liverpool har sluppet inn elleve mål på de fire første kampene, og vi tror ikke de defensive problemene til Anfield-laget er over.

Samtidig er Mane og Thiago tilbake. De vil forsterke Liverpool offensivt. Da hjelper det ikke at Carlo Anchelotti tidligere har klart å holde tett bakover i fem av seks hjemmekamper mot Liverpool.

1-1 eller 2-2 virker som et sannsynlig resultat. 3,90 i odds på U er absolutt spillbart.

