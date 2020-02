Liverpool vinner mot formsvake Atletico

Atletico Madrid er ikke lenger like sterke defensivt. Vi tror de får problemer mot Sadio Mane og Liverpool.

Endelig er Champions League tilbake på langoddsprogrammet. Tirsdag spilles de to første åttendedelsfinalene: Atletico Madrid møter Liverpool og Borussia Dortmund møter Paris St Germain. I tillegg er det kamper fra League One, League Two og National League i England, samt et par kamper fra Skottland. På ishockeyfronten er det også en hektisk dag. I Get-ligaen møtes Frisk-Asker og Sparta Sarpsborg, i tillegg er det full serierunde i svensk SHL Det er også kamper fra Danmark, Sveits, Østerrike og KHL, og natt til onsdag spilles det syv kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 57 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



Atletico Madrid - Liverpool 3,05 - 3,20 - 2,30 B (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Mindre enn ett år etter at de vant Champions League, er Liverpool tilbake på Wanda Metropolitano i Madrid. Denne gangen møter de et formsvakt Atletico Madrid i den første åttendedelsfinalen i Champions League.

Siden nyttår har Atletico røket ut av Copa del Rey og tapt den spanske Super Cup-finalen, i tillegg har de tapt ligakampene mot Eibar og Real Madrid. Den spanske hovedstadsklubben har faktisk bare vunnet én av de siste syv kampene i alle turneringer. Det var en knapp 1-0-seier mot Granada. De ligger likevel på fjerdeplass i La Liga, men nå er de bare to poeng foran Villarreal på sjetteplass.

Sadio Mané er tilbake

Diego Simeone bygger et nytt lag. Sentrale spilere som Antoine Griezmann, Diego Godin, Juanfran, Filipe Luis, Rodri og Lucas Hernandez er alle borte, og vertene mangler også den defensive stabiliteten som tok dem til Champions League-finalene i 2014 og 2016. Det gjør at vi tror Atletico får en vanskelig oppgave mot et hyperoffensivt Liverpool-lag.

Rødtrøyene har scoret 29 ganger i Champions League i 2019, takket være fantastiske angrepsspillere. Sadio Mané har alene scoret ti mål i de siste 14 utslagskampene i Champions League siden 2017-2018-sesongen. Bare Cristiano Ronaldo har scoret flere mål i denne perioden Han har scoret elleve ganger. Manè var tilbake på banen for Liverpool mot Norwich i helgen og scoret kampens eneste mål.

Liverpool har vunnet 13 av de siste 14 kampene, og de har vunnet seks av de siste åtte kampene i Champions League. Klopps karer har også vunnet fem av de siste syv bortekampene i denne turneringen, og de vant 2-0 i finalen her tilbake i mai.

Mangler sentrale offensive spillere

Atletico tapte to av seks kamper i gruppespillet i Champions League, men klarte likevel å ende på andreplass i gruppen bak Juventus. Tirsdagens kamp er den femte i Europa mellom Atletico og Liverpool. De spanske gigantene gikk videre på bortemålsregelen i 2010 da de to lagene spilte 2-2 i semifinalen i Europa League. Dette er første gang disse to lagene møtes i Champions League siden de var i samme gruppe i 2008-2009-sesongen. Den gangen endte begge kampene 1-1.

Atletico er underdogs før kampen mot de regjerende Champions League-mesterne, men de har vunnet fire av de siste seks åttendedelsfinalene i Champions League, og de har bare tapt én av tolv kamper mot engelske ag hjemme i Madrid. Diego Costa og Joao Felix er begge ute med skader. Det gjør vertene tammere offensivt. Nå hviler alt ansvaret på Alvaro Morata, som var tilbake fra skade i 2-2-kampen mot Valencia på fredag. Den tidligere Tottenham-spilleren Kieran Trippier spiller heler ikke kampen mot Liverpool Han er også skadet.

Liverpool mangler Xherdan Shaqiri og Nathaniel Clyne, men ingen av dem ville startet om de var skadefrie uansett.

På Wanda Metropolitano er Atletico i stand til å utfordre Liverpool. Jürgen Klopps menn har ikke akkurat overkjørt motstanderne de siste månedene, men de har hatt evnen til å avgjøre tett og jevne kamper. Det tror jeg blir avgjørende i tirsdagens kamp. 2,30 i odds på Liverpool-seier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset